Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής με συμφωνία για το προσχέδιο συμπερασμάτων για Τουρκία (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής με επίτευξη συμφωνίας για το θέμα της Τουρκίας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις μονομερείς ενέργειες αλλιώς η Ε.Ε. θα χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή της, κάτι που όμως δεν επιθυμεί να κάνει. Ακόμη η Ε.Ε. ζητά από την Τουρκία να συμμετέχει σε διάλογο και για το θέμα της Κύπρου, καθώς επίσης και να εκπληρώσει τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί για το μεταναστευτικό το 2016. Στηρίζουμε την Ελλάδα και την Κύπρο και θα παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες, είπε ο Σαρλ Μισέλ, αναμένοντας πιο θετική συμπεριφορά από την Τουρκία, έχοντας όλες τις πιθανότητες στο τραπέζι. Η φον ντερ Λάιεν έκανε λόγο για δύο πακέτα επιλογών, εκ των οποίων το ένα θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει στο μονοπάτι των μονομερών ενεργειών και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα.

LIVE NOW: follow the press conference after the first day of #EUCO

— Charles Michel (@eucopresident) October 1, 2020

Αρχικά η ελληνική πλευρά δήλωσε ότι θέλει ακόμα πολύ δουλειά το αρχικό προσχέδιο με αποτέλεσμα να κατατεθεί δεύτερο προσχέδιο. Ούτε και αυτό ήταν ικανοποιητικό, με αποτέλεσμα αργά το βράδυ της Πέμπτης να πέσει στο τραπέζι και τρίτο προσχέδιο. Έκτακτη συνάντηση πραγματοποίησαν νωρίτερα, Μητσοτάκης – Αναστασιάδης – Μέρκελ – Μακρόν, το βράδυ της Πέμπτης. O κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας μιλώντας στην ΕΡΤ χαρακτήρισε σημαντική τη Σύνοδο Κορυφής που είναι σε εξέλιξη. Ανέφερε ότι το βασικό κείμενο που προτάθηκε δεν είναι αποδεκτό από την Ελλάδα γιατί δεν είναι ισορροπημένο. Χρειάζεται να οικοδομηθεί ένα σχέδιο συμπερασμάτων το οποίο θα έχει τουλάχιστον τέσσερις πυλώνες, όπως είπε και αναφέρθηκε στις ήπιες αναφορές για την Τουρκία που είχε το προσχέδιο.

Όπως έγινε γνωστό στο δείπνο των 27 ηγετών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο τουίτερ ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η συζήτηση ξεκίνησε με τα ζητήματα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και την υπόθεση του Αλεξέι Ναβάλνι ανέφερε ο Μπάρεντ Λέιτς.

Με όλα τα βέλη στη διαπραγματευτική τους φαρέτρα, Ελλάδα και Κύπρος προσήλθαν στη διήμερη Σύνοδο Κορυφής και προσβλέπουν όχι μόνο στην ενίσχυση των ερεισμάτων τους έναντι της τουρκικής παραβατικότητας, αλλά και σε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη.

Αποτυπώνοντας τη στρατηγική της Αθήνας, ο Έλληνας πρωθυπουργός τονίζει ότι η ενεργοποίηση των κυρώσεων δεν είναι κάτι που επιθυμεί η ελληνική πλευρά, εντούτοις τα πάντα εξαρτώνται από τη στάση της Τουρκίας.

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Δυο είναι, πλέον, οι δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας απέναντι στην Τουρκία. Ο ένας του διαλόγου και της διπλωματίας. Ο άλλος είναι η κλιμακούμενη ένταση που αναπόφευκτα, αργά ή γρήγορα, θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων από την Ευρώπη σε βάρος της Τουρκίας. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι θέλει τον πρώτο δρόμο».

Το μήνυμα που εκπέμπει η ελληνική πλευρά είναι σαφές. «Συνεργασία και καλή γειτονία ή ο δρόμος των μέτρων και των κυρώσεων».

«Η Τουρκία είναι εκείνη που δυσκολεύει τον εαυτό της», ήταν η χαρακτηριστική φράση ανώτατου κυβερνητικού αξιωματούχου. Η ΕΕ είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά της, σημειώνουν οι Eυρωπαίοι ηγέτες.

«Ή θα υπάρξει αύξηση των εντάσεων κάτι το οποίο δεν επιθυμούμε ή θα υπάρξει αποκλιμάκωση και κινούμαστε προς εποικοδομητική σχέση. Αυτό είναι που θέλουμε», τονίζει η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής.

«Είμαστε εταίροι στο ΝΑΤΟ, εξαρτόμαστε ο ένας από τον άλλον όταν πρόκειται για θέματα μετανάστευσης και υποστήριξης στην Τουρκία για την αντιμετώπιση των πολλών προσφύγων που δέχεται, και πρέπει φυσικά να μειώσουμε τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο», δήλωσε κατά την άφιξή της η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ.

«Η αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο, θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος, αυτή η αλληλεγγύη είναι αδιαπραγμάτευτη. Όταν ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχεται επίθεση ή απειλείται, όταν δεν σέβονται τα εδάφη του, είναι χρέος των Ευρωπαίων να δείξουν αλληλεγγύη», σχολίασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντήσεις με τους προέδρους της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στη διάρκεια των οποίων επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της ελληνικής πλευράς για «συνέπεια και συνέχεια» στην αποκλιμάκωση της επιθετικής συμπεριφοράς της Άγκυρας.

Νέο «χτύπημα» από τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, ώρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, που μίλησε με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για Ελλάδα και Κύπρο, λέγοντας: «Όσο για την ΕΕ ως όμηρος της κακομαθημένης συμπεριφοράς της Ελλάδας και των ΕΚ έχει μετασχηματιστεί σε μια ρηχή, αναποτελεσματική και χωρίς νόμο δομή. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που προκλήθηκε στην περιοχή που να έχει επιλυθεί με την πρωτοβουλία της ΕΕ. Το αντίθετο».

Η έναρξη της έκτακτης Συνόδου, την οποία προκάλεσαν Ελλάδα και Κύπρος, συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ανακήρυξη της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υπογραμμίζει την «αυτονόητη» συμπαράσταση στη Μεγαλόνησο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με επιστολή του στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τους καλεί να στηρίξουν μια δυναμική πολιτική απέναντι στην Τουρκία.

«Χρειάζεται να αποφασιστεί μηχανισμός ισχυρών κυρώσεων για την Τουρκία σε περίπτωση που συνεχίσει τις παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και η προοπτική μιας ουσιαστικής θετικής ατζέντας εάν σεβαστεί το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Μηχανισμό στρατιωτικής απεμπλοκής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ανακοίνωσε το ΝΑΤΟ. Ο μηχανισμός είναι σχεδιασμένος να μειώσει τον κίνδυνο συμβάντων στην Ανατολική Μεσόγειο και περιλαμβάνει τη δημιουργία γραμμής συνεννόησης για να διευκολύνει την αποκλιμάκωση σε θάλασσα και αέρα.

Από την Κωνσταντινούπολη σε ανταπόκρισή της η Αριάνα Φερεντίνου αναφέρεται στη στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Ταγίπ Ερντογάν έναντι της Αθήνας, με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ: «Η Άγκυρα θα περιμένει το τελικό κείμενο συμπερασμάτων από τη Σύνοδο των Ηγετών για να τοποθετηθεί. Αν κρίνει όμως κανείς από τις πρώτες δηλώσεις της κ Μέρκελ υπέρ της Τουρκίας, ο πρόεδρος Ερντογάν θα πρέπει να είναι αισιόδοξος ότι η χώρα του τελικά θα αποφύγει τις κυρώσεις που θα ήταν καταστροφικές αυτή τη στιγμή για την παραπαίουσα οικονομία της.

Παρόλα αυτά ο Ερντογάν έχει αρκετή πείρα και δυνατό πολιτικό ένστικτο ώστε να κρατάει κλειστά τα χαρτιά του μέχρι την τελευταία στιγμή, καθώς γνωρίζει ότι είναι αρκετοί οι Ευρωπαίοι ηγέτες που θα ήθελαν την τιμωρία της πολιτικής του.

Ωστόσο, επιμένει να εμφανίζεται ως εκείνος που θέλει το διάλογο στις ΕΤ σχέσεις και επιρρίπτει όλες τις ευθύνες στην ελληνική πλευρά. Παρά τις σκληρές δηλώσεις του και σήμερα στην Εθνοσυνέλευση επαναλαμβάνει ότι κρατά ανοικτές τις διαύλους επικοινωνίας με την Ελλάδα, κάτι που επιθυμεί η ηγεσία της ΕΕ, το ΝΑΤΟ αλλά οι ΗΠΑ».

Ρεπορτάζ: Κάτια Αντωνιάδη, Ειρήνη Ζαρκαδούλα, Μαρίνα Παπαδάκη, Αριάνα Φερεντίνου

Πηγή: ΕΡΤ

Σχετικές ειδήσεις:

Πέτσας: To βασικό κείμενο που προτάθηκε δεν είναι αποδεκτό από την Ελλάδα

Σύνοδος Κορυφής: Σε εξέλιξη η συζήτηση για Ανατολική Μεσόγειο και Τουρκία

Γ.Γ. ΝΑΤΟ: Ανακοίνωσε συμφωνία για μηχανισμό αποτροπής ελληνοτουρκικής σύγκρουσης

K. Μητσοτάκης – Σύνοδος Κορυφής: Η τουρκική προκλητικότητα δεν μπορεί να γίνει άλλο ανεκτήwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: