Θετικοί στον κορονοϊό ο Τραμπ και η Μελάνια

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως είναι θετικός στον κορονοϊό. Το ίδιο και η συζυγός του Μελάνια. Τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν ο 74χρονος μεγιστάνας και η σύζυγός του Μελάνια έδειξαν πως έχουν προσβληθεί από τον SARS-CoV-2.

«Θα αρχίσουμε τη διαδικασία απομόνωσης και ανάρρωσης αμέσως», αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του στο Twitter, χωρίς να διευκρινίσει τη διάρκεια της καραντίνας στην οποία θα τεθούν.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

«Όπως τόσο Αμερικανοί φέτος έτσι και εμείς είμαστε σε καραντίνα στο σπίτι, μετά τη θετική διάγνωση για COVID-19. Είμαστε καλά και έχουμε ακυρώσει όλες τις υποχρεώσεις μας. Βεβαιωθείτε ότι είστε ασφαλείς και θα το περάσουμε αυτό όλοι μαζί» έγραψε η Μελάνια Τραμπ στο πρώτο της tweet μετά την ανακοίνωση της είδησης.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

Ο γιατρός της αμερικανικής προεδρίας, Σον Κόνλεϊ, διαβεβαίωσε ότι τόσο ο Τραμπ όσο και η σύζυγός του «είναι καλά» και σκοπεύουν να παραμείνουν σε απομόνωση στον Λευκό Οίκο κατά την ανάρρωσή τους. Ο Κόνλεϊ πρόσθεσε πως ο Τραμπ θα «συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του» κανονικά, εξ αποστάσεως.

Η αμερικανική προεδρία γνωστοποίησε παράλληλα ότι ακυρώνεται το προγραμματισμένο ταξίδι του Τραμπ στη Φλόριντα.

Την Πέμπτη αμερικανικά μέσα ανέφεραν ότι η Χόουπ Χιξ, σύμβουλος και στενή συνεργάτιδα του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ταξιδεύει συχνά μαζί του, διαγνώστηκε ότι έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό.

Η Χιξ, 31 ετών, επέβαινε στο προεδρικό αεροσκάφος όταν ο Τραμπ πήγε την Τρίτη στο Κλίβελαντ, στην πολιτεία Οχάιο, για να συμμετάσχει στο πρώτο ντιμπέιτ με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών για την προεδρία Τζο Μπάιντεν. Συνταξίδεψε επίσης με τον αρχηγό του κράτους στη Μινεσότα την Τετάρτη, όπου ο Τραμπ εμφανίστηκε σε προεκλογική εκδήλωση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε πως η Χιξ έχει προσβληθεί, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. «Διαγνώστηκε θετική», δήλωσε. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του Μελάνια υποβλήθηκαν σε τεστ και αναμένει να μάθει τα αποτελέσματα «απόψε ή αύριο». Δεν διευκρίνισε αν προσβλήθηκε από τον SARS-CoV-2 κάποιο άλλο μέλος της ομάδας των συνεργατών του.www.ert.gr

