K. Μητσοτάκης – Σύνοδος Κορυφής: Η τουρκική προκλητικότητα δεν μπορεί να γίνει άλλο ανεκτή

Μοιράσου το άρθρο:

«Η τουρκική προκλητικότητα δεν μπορεί να γίνει άλλο ανεκτή, όχι μόνο γιατί παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών της ΕΕ, αλλά γιατί θίγει σημαντικά γεωπολιτικά συμφέροντα όλης της Ευρώπης στη Μεσόγειο. Δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά μας, ο ένας του διαλόγου και της διπλωματίας, ο άλλος είναι η κλιμακούμενη ένταση που θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων από την ΕΕ εις βάρος της Τουρκίας. Η Ελλάδα έχει αποδείξει έμπρακτα ότι θέλει να ακολουθήσει τον πρώτο δρόμο, εναπόκειται στην Τουρκία να κάνει το ίδιο, αλλά θα πρέπει να το κάνει με συνέπεια», είπε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος το μεσημέρι της Πέμπτης στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ.

Όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, «έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να συζητήσει με θάρρος και με ειλικρίνεια τι είδους σχέση θέλει πραγματικά να έχει με την Τουρκία».

Κ. Μητσοτάκης-Σ. Μισέλ: Διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία η ΕΕ

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Διεργασίες και διμερείς συναντήσεις ενόψει της Συνόδου Κορυφής (live)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Σαρλ Μισέλ συμφώνησαν ότι η ΕΕ επιθυμεί μια καλή σχέση με την Τουρκία και σταθερότητα στην περιοχή.

Προσθέτοντας, όμως, ότι η ΕΕ είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που βρίσκονται στη διάθεσή της προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντά της και να προωθήσει τους στόχους της.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιθυμεί σχέσεις καλής γειτονίας χωρίς εντάσεις στην περιοχή. Είναι όμως ξεκάθαρο, όπως πρόσθεσε, ότι είναι στο χέρι της Τουρκίας αν θα επιλέξει τη συνεργασία ή αν θα αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς της.

Productive meeting with @eucopresident Charles Michel ahead of the European Council. We are facing a lot of challenges, but I believe Europe can meet them with unity. #EUCO pic.twitter.com/lVhS1EaKhC

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 1, 2020

Σε ανάρτησή του στο twitter, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για μια παραγωγική συνάντηση με τον κ. Μισέλ, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. «Βρισκόμαστε μπροστά σε πολλές προκλήσεις, όμως πιστεύω ότι η Ευρώπη μπορεί να τις αντιμετωπίσει με ενότητα», σημειώνει.

Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με την πρόεδρο της Κομισιόν. Κατά τη συνάντηση με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτός των θεμάτων της ατζέντας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συζητήθηκε η πρόταση της Κομισιόν για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η οποία αποτελεί καλή βάση για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού/προσφυγικού προβλήματος του οποίου δυσανάλογο βάρος σηκώνουν σήμερα τα κράτη πρώτης υποδοχής. Κοινή ήταν η διαπίστωση πως χρειάζονται ουσιαστικές βελτιώσεις στη βάση της αλληλεγγύης.

Επίσης, εξετάστηκε η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη νέα δομή αιτούντων άσυλο στη Λέσβο.

Σε ανάρτησή της στο twitter, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει: «Χαίρομαι που συνάντησα τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είχαμε καλή συζήτηση για το σχέδιο ανάκαμψης, τη μετανάστευση, την ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ιδίως για την ανάγκη για αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο».

Happy to meet Prime Minister @kmitsotakis ahead of #EUCO! Very good talk about the recovery plan, migration, EUCO agenda – in particular the need to de-escalate the situation in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/EzYiL7GjhB

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 1, 2020

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση και με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Γιοζέπ Μπορέλ.

Βρυξέλλες, ανταπόκριση: Μαρίνα Παπαδάκη

Πηγή: ΕΡΤwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: