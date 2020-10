Τα κέρδη της Ελλάδας από την επίσκεψη Πομπέο πριν την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Νέα δεδομένα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις διαμορφώνει η επίσκεψη στην Ελλάδα του Μάικ Πομπέο, ο οποίος παρείχε σαφή στήριξη στις θέσεις της Αθήνας έναντι της Άγκυρας. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας χαρακτήρισε πυλώνα σταθερότητας την Ελλάδα και αποδοκίμασε τη χρήση απειλών και μονομερών ενεργειών.

Ωφελημένη σε πολλαπλά επίπεδα βγαίνει η Ελλάδα από την τριήμερη παραμονή του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, σε μια κομβική περίοδο για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, λίγες ώρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των ευρωπαίων ηγετών.

Η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας δείχνει πως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν αλλάξει επίπεδο, ενώ το ξεκάθαρο μήνυμα Πομπέο πως η Ελλάδα είναι ο «ισχυρός παίκτης στην περιοχή», αποτελεί σταθμό στον διπλωματικό μαραθώνιο απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.

«Από μόνη της μία επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας -πόσο μάλλον όταν είναι η δεύτερη εντός 12 μηνών – αποτελεί πολιτικό γεγονός. Παράγει αποτελέσματα σε πολλά επίπεδα, έχει μεγάλη εθνική εμβέλεια» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή», αποδοκιμάζει εμφατικά τη χρήση μονομερών ενεργειών ως μέσον επίλυσης διαφορών.

«Είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχουν συγκρούσεις για θαλάσσια ζητήματα, όταν υπάρχουν διαφωνίες για δικαιώματα και θαλάσσιες ζώνες, αυτές να επιλύονται ειρηνικά. Είναι πολύ σημαντικό, και αυτό είναι το μήνυμα που έφερα στην ελληνική ηγεσία. Και είναι το μήνυμα που μεταφέραμε στην τουρκική ηγεσία επίσης» υπογράμμισε ο Μάικ Πομπέο.

Ευχαριστώντας για τη φιλοξενία, με ανάρτησή του στο Twitter, o κ. Πομπέο αναχώρησε από την Κρήτη, όπου φιλοξενήθηκε στο πατρικό σπίτι του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ικανοποιημένος από την εξαιρετική πρόοδο που έχουμε σημειώσει μέχρι σήμερα στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας από την επίσκεψή μου πέρυσι. Χαιρετίζω τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή» ανέφερε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Departing Greece today, gratified by the extraordinary progress we’ve made in U.S.-Greece relations since my visit last year. I welcome Greece’s role as a pillar of stability in the region. pic.twitter.com/Q13Y7HEJy5

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 30, 2020

Η έναρξη διαλόγου αποτελεί θετικό βήμα, εκτίμησαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, με φόντο την τουρκική προκλητικότητα των τελευταίων μηνών.

«Ζήσαμε μια περίοδο έντασης με την προκλητικότητα της Τουρκίας και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα στο μέλλον» σημείωσε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Σε μια ακόμα ακραία πρόκληση, ωστόσο, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ, εκφράζει την ενόχληση της Άγκυρας για την επίσκεψη Πομπέο στην Ελλάδα, συμπληρώνοντας με νόημα ότι η Τουρκία ξέρει να χρησιμοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις της.

«Ο Πομπέο πραγματοποίησε άλλη μία επίσκεψη στην περιοχή. Είναι ενδιαφέρον… Μέσα σε διάστημα ενός μηνός ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δύο φορές επισκέφτηκε την ελληνική πλευρά. Αυτή η αμερόληπτη στάση των ΗΠΑ απέναντι στα ζητήματα σκιάζει την αμερόληπτη προσέγγισή τους. Το ίδιο κι όταν επισκέφτηκε το νησί της Κύπρου. Επισκέφτηκε την ελληνοκυπριακή πλευρά αλλά την τουρκική δεν την επισκέφτηκε» ανέφερε ο Ομέρ Τσελίκ.

«Η προσπάθεια να βάλει η Τουρκία δικούς της όρους στην περιοχή γύρισε μπούμερανγκ. Είναι προς το συμφέρον της Τουρκίας να καταλάβει πως μόνη της προκάλεσε πρόβλημα στον εαυτό της» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα.

Ενόψει της αυριανής Συνόδου, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθούν συνολικά οι σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία, η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ αναφέρθηκε στις εντάσεις που προκαλεί η Άγκυρα.

«Βλέπουμε τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας. Σοβαρές εντάσεις, μερικές φορές δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο λεπτή είναι η γραμμή μεταξύ στρατιωτικής σύγκρουσης και ειρηνικής διευθέτησης σε ορισμένες καταστάσεις» είπε η Άνγκελα Μέρκελ.

Σκιαγραφώντας τη στάση της Γερμανίας, δήλωσε πως εμμένει στη συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας.

Πηγή: ΕΡΤ / Ρεπορτάζ: Κάτια Αντωνιάδηwww.ert.gr

