Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Διεργασίες και διμερείς συναντήσεις ενόψει της Συνόδου Κορυφής (live)

Μοιράσου το άρθρο:

Στις Βρυξέλλες στρέφεται σήμερα και αύριο το ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα εξετάσουν στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όλο το φάσμα των ευρωτουρκικών σχέσεων, με δεδομένη την παραβατική συμπεριφορά της Άγκυρας στην ευρύτερη περιοχή. Διμερείς επαφές ξεκίνησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, με τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο πρωθυπουργό Αντόνιο Κόστα. Ο κ. Μισέλ συναντά αυτή την ώρα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Εν συνεχεία ο Έλληνας πρωθυπουργός θα έχει συνομιλίες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Meeting of @eucopresident with prime minister of Greece @kmitsotakis on today’s topics for #EUCO pic.twitter.com/SkDCUTDKSp

— Barend Leyts (@BarendLeyts) October 1, 2020

Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις από την ΕΡΤ1

Στις 15:00 (ώρα Βρυξελλών) αναμένεται να ξεκινήσει η ειδική Σύνοδος Κορυφής, όπου θα τεθεί το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου και της τουρκικής παραβατικότητας. Στο τραπέζι της διήμερης Συνόδου Κορυφής θα τεθούν οι σχέσεις της ΕΕ με την Κίνα, η πανδημία, η υπόθεση Ναβάλνι, η Λευκορωσία, η κλιμάκωση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, η ενιαία αγορά και το Brexit.

Το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου θα συζητηθεί την πρώτη ημέρα κατά τη διάρκεια του δείπνου, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην επιστολή πρόσκλησης που απέστειλε στους 27 ηγέτες των κρατών-μελών.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε χώρο για εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία για την επίτευξη σταθερότητας και ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή και να διασφαλίσουμε τον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό θα είναι δυνατό μόνο εάν η Τουρκία δεσμευτεί εποικοδομητικά. Όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι για να υπερασπιστούν τα νόμιμα συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών μελών της», ανέφερε στην επιστολή του ο κ. Μισέλ.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα συμμετάσχει μόνο στην πρώτη ημέρα της Συνόδου, ενώ την Παρασκευή θα εκπροσωπηθεί από την Άνγκελα Μέρκελ.

Χθες ο πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα επισημαίνοντας ότι ήρθε η ώρα της διπλωματίας και κάλεσε τη γειτονική χώρα να αποδείξει εμπράκτως εάν επιθυμεί την αποκλιμάκωση και τον διάλογο.

Η Αθήνα ζητά από τη γείτονα να αποδείξει έμπρακτα ότι επιθυμεί αποκλιμάκωση και διάλογο, διαφορετικά να επιβληθούν κυρώσεις και επιμένει πως μόνο αντικείμενο διαλόγου είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο, όπως επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα υπογραμμίζει την πλήρη συμπαράσταση και στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο, τονίζοντας πως είναι αυτονόητη.

Οι θέσεις της Αθήνας είναι σαφείς. Συνέπεια και συνέχεια στην αποκλιμάκωση της επιθετικής συμπεριφοράς αλλά και της ρητορικής της Άγκυρας, διαφορετικά κυρώσεις. Αυτό είναι και το πλαίσιο που επιθυμεί να δει η χώρα μας στο κείμενο των συμπερασμάτων, μετά το πέρας της Συνόδου.

Η ενεργοποίηση των κυρώσεων δεν είναι κάτι που επιθυμεί η Αθήνα, τα πάντα επομένως εξαρτώνται από τη στάση της Τουρκίας, επισημαίνει το Μέγαρο Μαξίμου.

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα εμφανίζεται αισιόδοξη ότι η σύνοδος δεν θα καταλήξει σε συγκεκριμένες κυρώσεις κατά της Τουρκίας, κάτι που άλλωστε θα ήταν καταστροφικό με δεδομένο το σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η τουρκική οικονομία.

Το πρακτορείο Αναντολού επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες αναφέρει ότι «υπογραμμίζουν την ανάγκη να εξεταστούν οι ευρωτουρκικές σχέσεις μέα μια «ευρύτερη γεωπολιτική προοπτική», παρά τις τοποθετήσεις της Ελλάδας, της Κύπρου αλλά και της Γαλλίας με τον πρόεδρο Μακρόν να ανησυχεί ιδιαίτερα για τη φιλοπόλεμη στάση της Άγκυρας στη σύρραξη Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας.

Τα τουρκικά μέσα, προβάλλουν σήμερα την επιστολή του προέδρου Ερντογάν που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα στην πλήρη της μορφή, όπου επιρρίπτει όλη την ευθύνη για την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο στην Ελλάδα και Κύπρο, και δικαιολογεί την τουρκική προκλητική στάση ως απόλυτα δικαιολογημένη!

Ο πρόεδρος Ερντογάν στην επιστολή του προς τους ηγέτες της ΕΕ, εμφανίζεται να επιθυμεί το διάλογο με την Ελλάδα με τους δικούς του όρους και περιμένει πολλά από τη συμβολή της Μέρκελ και του ΝΑΤΟ στη διαδικασία του διαλόγου. Δίνει μεγάλο βάρος στην πρότασή του να υπάρξει μια σύνοδος των χωρών της αν. Μεσογείου για να λυθούν «δίκαια» όπως λέει τα ενεργειακά, όπου, όπως λέει, και οι δυο πλευρές της Κύπρου θα είναι παρούσες. Από τη Σύνοδο Κορυφής, αναμένει νέα ώθηση των ευρωτουρκικών σχέσεων, ελπίζει σε μια αναθεωρημένη συμφωνία για το προσφυγικό, επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης και κατάργηση της βίζας εισόδου στην ΕΕ για τους τούρκους πολίτες.

Ανταποκρίσεις: Ειρήνη Ζαρκαδούλα -Βρυξέλλες, Αριάννα Φερεντίνου -Κωνσταντινούποληwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: