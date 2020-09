Αντίστροφη μέτρηση για τη Σύνοδο Κορυφής με στήριξη Πομπέο (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Παραμονή της Συνόδου Κορυφής κατά τη διάρκεια της οποίας θα τεθούν επί τάπητος οι τουρκικές προκλήσεις και θα συζητηθεί ο κατάλογος των κυρώσεων, η επίσκεψη Πομπέο διατρανώνει ότι οι ΗΠΑ έχουν συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και θα τα προστατεύσουν. Το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα σε Βαλκάνια και Ανατολική Μεσόγειο χαιρετίζει ο Μάικ Πομπέο σε μήνυμά του στο Twitter, αποκαλώντας τη χώρα μας «πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή».

Departing Greece today, gratified by the extraordinary progress we’ve made in U.S.-Greece relations since my visit last year. I welcome Greece’s role as a pillar of stability in the region. pic.twitter.com/Q13Y7HEJy5

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 30, 2020

Το Μαξίμου εκφράζει ικανοποίηση για τα πολλαπλά μηνύματα εμπιστοσύνης και μακροπρόθεσμης συνεργασίας, τόσο αμυντικής όσο και πολύπλευρης. Οι δηλώσεις Πομπέο πως το Διεθνές Δίκαιο και μόνο είναι το κριτήριο για τη σύναψη συμφωνιών είναι ενδεικτικές της στήριξης των θέσεων της Ελλάδας από τις ΗΠΑ. Θετικό βήμα για την επίλυση των ζητημάτων μεταξύ Ελλάδας- Τουρκίας χαρακτήρισε την αναμενόμενη έναρξη των διερευνητικών επαφών, η γενική γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης Μαρία Πεϊτσίνοβιτς Μπούριτς που έγινε νωρίτερα δεκτή από την Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Ποτέ οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ δεν ήταν τόσο στενές και παραγωγικές όσο σήμερα. Είναι σχέσεις που απλώνονται σε όλα τα επίπεδα» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως είπε, η βάση της Σούδας αναδεικνύεται ως το πιο στρατηγικό σημείο της ευρύτερης περιοχής, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι εκεί θα έχει βάση ελλιμενισμού ένας από τα μεγαλύτερα πλοία του αμερικανικού στόλου, το αεροπλανοφόρο «HERSHEL WOODY WILLIAMS».

Ο Μάικ Πομπέο τόνισε ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο απόγειο , υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι πρώτη φορά Αμερικανός ΥΠΕΞ ήρθε δύο φορές σε τόσο σύντομο χρόνο στην Ελλάδα.

Στιςς κοινές δηλώσεις του με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αμυντική συνεργασία με την αναβάθμιση των ελληνικών F-16 αλλά και σε κοινά προγράμματα σε ό,τι αφορά στα ναυπηγεία.

«Όχι στις μονομερείς ενέργειες» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψη του στην 115 Πτέρυγα Μάχης στα Χανιά, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάικ Πομπέο από την πλευρά του χαρακτήρισε την Ελλάδα «πυλώνα σταθερότητας» στην περιοχή.

Ενοχλημένη η Άγκυρα από την επίσκεψη Πομπέο στην Ελλάδα, έκανε λόγο για μεροληπτική δήλωση υποστήριξης από τις ΗΠΑ που δεν εξυπηρετεί την ειρήνη της περιοχής και δημιουργεί μια μη πρέπουσα κατάσταση για τις συμμαχικές σχέσεις.

Πληροφορίες από την Ουάσιγκτον αναφέρουν, ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών συνειδητά επέλεξε να πάρει θέση στην κρίση Ελλάδος – Τουρκίας και με το ταξίδι του να ταχθεί ουσιαστικά στο πλευρό της Αθήνας καθώς η τουρκική στάση το τελευταίο διάστημα και σε μια σειρά ζητημάτων έχει φέρει στα όρια της την αμερικανική διπλωματία.

Αναχώρησε ο Μ. Πομπέο

Για δεύτερο βράδυ χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, φιλοξένησε τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, στο πατρικό σπίτι του, στα Χανιά.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικες πηγές, το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Πομπέο και οι σύζυγοί τους, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη και Σούζαν Πομπέο, δείπνησαν σε χαλαρό κλίμα.

Σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργός συνόδευσε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος αναχώρησε για το αεροδρόμιο προκειμένου να συνεχίσει την περιοδεία του, με επόμενη στάση τη Ρώμη.

«Αναχωρώ από την Ελλάδα σήμερα, ευγνώμων για την εξαιρετική πρόοδο που έχουμε επιτύχει στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος από την τελευταία μου επίσκεψη πέρυσι. Χαιρετίζω τον ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή» ανέφερε στην τελευταία του ανάρτηση στο Twitter, ο κ. Πομπέο.

