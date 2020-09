Ποιο είναι το πλοίο USS Hershel «Woody» Williams που σταθμεύει στη βάση της Σούδας

Μοιράσου το άρθρο:

Στη βάση της Σούδας στην Κρήτη, κατέπλευσε το πλοίο USS Hershel «Woody» Williams, λίγες ημέρες μετά την προαναγγελία της άφιξής του από τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σούδα, Τζέφρεϊ Πάιατ.

Ο κ. Πάιατ ανέφερε στο Τwitter πως το συγκεκριμένο πλοίο είναι «η τελευταία προσθήκη στην αμερικανική παρουσία στη στρατηγική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Kalimera! NSA Souda Bay welcomed #USSHershelWoodyWilliams to Souda Bay this morning. Check out these cool photos of the arrival. @CNREURAFCENT @USEmbassyAthens @USNavyEurope pic.twitter.com/SBtxy3QJb1

— NSA Souda Bay (@NSA_SoudaBay) August 18, 2020

Το USS Hershel Woody Williams είναι το δεύτερο σκάφος μιας νέας κλάσης πλωτών βάσεων. Το πλήρωμά του αποτελείται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. Έχει μήκος 230 μέτρων και διαθέτει ένα κατάστρωμα πτήσης 4.830 τετραγωνικών μέτρων.

Deeply impressed by my visit to @NSA_SoudaBay. Thanks to the Mutual Defense Cooperation Agreement @NikosDendias and I signed last year, our military-to-military relationship has been enhanced significantly. The strong @NATO Alliance continues to contribute to regional security. pic.twitter.com/xOORGIn2Gt

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 29, 2020

Το τεράστιο πλοίο του 6ου αμερικανικού στόλου πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι μετά την καθέλκυσή του τον περασμένο Μάρτιο, ενώ προηγουμένως είχε επισκεφθεί τη Νάπολη.

Το πλοίο ξεκίνησε τον απόπλου του από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ στις 27 Ιουλίου.

Το ελικοπτεροφόρο «θηρίο» των ΗΠΑ USS Hershel «Woody» Williams, είναι ένα πλοίο ειδικών επιχειρήσεων, που μεταφέρει ελικόπτερα και πεζοναύτες.

@USNavy photos of the day: #USSPhilippineSea renders honors to the @ItalianNavy Luigi Durand de la Penne, #USSProvidence departs New London, #USSHershelWoodyWilliams trains and #USSSanJuan participates in Exercise Black Widow. ⬇️ info & download ⬇️: pic.twitter.com/kBWDZQWyMr

— U.S. Navy (@USNavy) September 22, 2020

Φέρει το όνομα του ανθυπασπιστή των πεζοναυτών Hershel Woody Williams, τελευταίου επιζώντος παρασημοφορημένου με το παράσημο της Τιμής του αμερικανικού Κονγκρέσου για τον ηρωϊσμό του στη μάχη της Ίβο Τζίμα.www.ert.gr

