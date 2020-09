Κορονοϊός: Στον Πειραιά τα ξημερώματα της Τρίτης το κρουαζιερόπλοιο «Mein Schiff 6»

Μοιράσου το άρθρο:

Στο λιμάνι του Πειραιά και συγκεκριμένα στον δεύτερο διεθνή επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας Θεμιστοκλής του ΟΛΠ στην πύλη Ε-12 (πρώην Κανέλλου),θα καταπλεύσει περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα της Τρίτης το κρουαζιερόπλοιο «Mein Schiff 6» στο οποίο εντοπίστηκαν δώδεκα κρούσματα κορονοϊού σε μέλη πληρώματος, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το κρουαζιερόπλοιο δεν πρόκειται να αποβιβαστεί κανένας επιβάτης ή μέλος του πληρώματος, ενώ στις 7:30 το πρωί θα επιβιβαστεί στο πλοίο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

Το κρουαζιερόπλοιο μεταφέρει 922 επιβάτες και 666 μέλη πλήρωμα, ενώ πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Ηράκλειο-Πειραιάς-Κέρκυρα. Στο κρουαζιερόπλοιο υπάρχει ήδη σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης λόγω των 12 κρουσμάτων και υπάρχει στενή συνεργασία με τις εθνικές υγειονομικές αρχές.

Almost a week after the passenger ship Mein Schiff 6 had returned to service and becoming the first cruise ship to call in #Greece since the #Covid19 pandemic, 12 coronavirus cases are found on board, media say. pic.twitter.com/r73k3t2b3S

— MarineTraffic (@MarineTraffic) September 28, 2020

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες όταν εμφανιστεί ένα κρούσμα υπάρχουν καμπίνες ειδικά κατασκευασμένες με δικό τους εξαερισμό προκειμένου να μην μπορούν να επικοινωνούν με τα υπόλοιπα μέρη του πλοίου.www.ert.gr

