Άλλοι 26 νεκροί στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ από τους βομβαρδισμούς -Συνεδριάζει εκτάκτως το Σ.Α.

Οι αρχές του Ναγκόρνο-Καραμπάχ ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον άλλοι 26 στρατιώτες του θύλακα αυτού σκοτώθηκαν σε μάχες με τις δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν.

Οι μάχες κλιμακώθηκαν μεταξύ των Αζέρων και των δυνάμεων του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, καθώς οι δύο πλευρές σφυροκοπούσαν η μία την άλλη με πυραύλους και πυροβολικό, στις σφοδρότερες συγκρούσεις που έχουν σημειωθεί στην περιοχή εδώ και πάνω από 25 χρόνια.

Kαθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας οι ανταλλαγές πυρών ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στο Μπακού, καθώς πλέον απειλείται γενικευμένη ανάφλεξη μιας σύγκρουσης που διαρκεί πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου, οι αντίπαλες δυνάμεις αποπειράθηκαν να ανακτήσουν εδάφη που απώλεσαν εξαπολύοντας αντεπιθέσεις στη Φουζούλι, στην Τζεμπραέλ, στην Άγντερε και στην Τάρταρ.

Ο απολογισμός, που δεν είναι ολοκληρωμένος, ανερχόταν ως χθες βράδυ σε 95 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 11 αμάχων, εννέα στο Αζερμπαϊτζάν και δύο στην αρμενική πλευρά. Ενδέχεται στην πραγματικότητα να είναι ακόμη πιο βαρύς. Τα δύο μέρη διαβεβαιώνουν ότι σκότωσαν εκατοντάδες μαχητές του εχθρού.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν λόγω της αποσχισθείσας περιοχής του Ναγκόρνο-Καραμπάχ συνεχίζονταν, με τις δύο πλευρές να αναπτύσσουν βαρύ πυροβολικό.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει σήμερα Τρίτη εκτάκτως, κεκλεισμένων των θυρών, για να εξετάσει τις εξελίξεις στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, κατόπιν αιτήματος ευρωπαϊκών χωρών, όπως έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές.

Την πρωτοβουλία αυτή ανέλαβαν η Γερμανία και η Γαλλία, όμως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Εσθονία, Βέλγιο, Βρετανία) την στήριξαν επίσης.

Κι ενώ οι δύο χώρες ήδη μετρούν εκατέρωθεν, διψήφιο αριθμό θυμάτων, με την Ε.Ε., τη Ρωσία, το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να τις καλούν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να ξεκινήσουν πολιτικό διάλογο, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν δυναμιτίζει το κλίμα στηρίζοντας το Αζερμπαϊτζάν και αποδίδοντας την ευθύνη της σύρραξης στην Αρμενία. Προειδοποίησε μάλιστα την Αρμενία σε ομιλία του σε επιθετικό τόνο, εντείνοντας τις ανησυχίες για κλιμάκωση της κρίσης. Απαντώντας η Αρμενία κατηγορεί την Τουρκία για αποσταθεροποίηση της περιοχής με την αποστολή 4.000 Σύρων ανταρτών να πάρουν μέρος στις μάχες.

