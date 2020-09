NYT: Ο Τραμπ κατέβαλε φόρο μόλις 750 δολ. το 2016 και 2017 – Για fake news μιλά ο ίδιος

Μοιράσου το άρθρο:

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πλήρωσε παρά μόλις 750 δολάρια σε ομοσπονδιακούς φόρους το 2016, τη χρονιά κατά την οποία εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ, και κατόπιν άλλα τόσα το 2017, σύμφωνα με αποκάλυψη της εφημερίδας The New York Times, η οποία συνέλεξε και δημοσίευσε πληροφορίες για τις φορολογικές δηλώσεις του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα την τελευταία 20ετία.

«Δεν πλήρωσε καθόλου φόρους για τα εισοδήματά του κατά τη διάρκεια των 10 από τα προηγούμενα 15 χρόνια, κατά κύριο λόγο διότι δήλωσε περισσότερες ζημίες παρά κέρδη», τόνισε η αμερικανική εφημερίδα.

Οι φορολογικές δηλώσεις του μεγιστάνα των ακινήτων που έγινε πρόεδρος και θα διεκδικήσει την επανεκλογή του την 3η Νοεμβρίου βρίσκονται στην καρδιά μιας μακρόχρονης δικαστικής μάχης, καθώς ο Τραμπ αρνείται πάντοτε να τις δώσει στη δημοσιότητα, ερχόμενος σε ρήξη με την πολιτική παράδοση δεκαετιών στις ΗΠΑ.

«Οι New York Times εξασφάλισαν φορολογικές δηλώσεις 20 και πλέον ετών τόσο του κ. Τραμπ όσο και των εκατοντάδων εταιρειών που συγκροτούν τον επιχειρηματικό οργανισμό του, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών για τα δύο πρώτα χρόνια του στην εξουσία. Δεν περιλαμβάνονται οι φορολογικές δηλώσεις του ή τα ατομικά του εισοδήματα το 2018 ή το 2019», αναφέρει η εφημερίδα, η οποία υπόσχεται νέες αποκαλύψεις τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παρότι ο Τραμπ είχε εισοδήματα 427,4 εκατομμυρίων δολαρίων επί μια δεκαετία από το ριάλιτι σόου του, διάφορες χορηγίες και συμφωνίες, κατάφερε να μειώσει στο ελάχιστο τις οφειλές του δηλώνοντας μεγάλες ζημίες στην επιχειρηματική αυτοκρατορία του. Κατά τους Τάιμς, ο μεγιστάνας δήλωσε ζημία 47,4 εκατομμυρίων δολαρίων το 2018, παρά το ότι είχε έσοδα 434,9 εκατομμυρίων εκείνη τη χρονιά.

Αντιδρώντας, ο Τραμπ έκανε λόγο, όπως συνηθίζει σε περιπτώσεις τέτοιων δημοσιευμάτων, για «fake news», «ψευδείς ειδήσεις».

Πρόκειται για «απόλυτα ψευδείς ειδήσεις», για στοιχεία «κατασκευασμένα», διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρούσε στον Λευκό Οίκο.

«Πλήρωσα πολλά, και πλήρωσα επίσης φόρους εισοδήματος σε επίπεδο πολιτείας, η πολιτεία της Νέας Υόρκης φορολογεί πολύ», πρόσθεσε χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αντίθετα με όλους τους προκατόχους του από τη δεκαετία του 1970, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προβάλλει στην προεκλογική εκστρατεία την περιουσία του ως μεγάλο του πολιτικό προσόν — αν και ο οικογενειακός του όμιλος ουδέποτε εισήχθη στο χρηματιστήριο —, αρνείται να δημοσιοποιήσει τις φορολογικές δηλώσεις του και δίνει δικαστική μάχη για να αποφύγει το ενδεχόμενο να αποκαλυφθούν.

Η παντελής έλλειψη διαφάνειας από πλευράς του ενοίκου του Λευκού Οίκου συνεχίζει να δίνει τροφή στη σεναριολογία για την πραγματική περιουσιακή του κατάσταση, αλλά και για ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφέροντος.

Σύμφωνα με τους Τάιμς, ο Τραμπ υπόκειται σε έλεγχο της ομοσπονδιακής εφορίας (Internal Revenue Service, IRS) για την επιστροφή φόρου 72,9 εκατ. δολαρίων που ζήτησε σε μία περίπτωση αφού δήλωσε μεγάλες ζημίες. Αν ο έλεγχος της IRS καταλήξει ότι το ποσό του καταβλήθηκε αχρεωστήτως, ο αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει πάνω από 100 εκατ. δολάρια, πάντα κατά την εφημερίδα.

