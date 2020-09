Στη Θεσσαλονίκη ο Μ. Πομπέο – Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Κρίσιμος εταίρος η Ελλάδα

Μοιράσου το άρθρο:

Πυκνώνουν οι διεργασίες στα ελληνοτουρκικά με φόντο την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών, με τη διήμερη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο στη χώρα μας, να θεωρείται βαρύνουσας σημασίας από την ελληνική πλευρά που την ερμηνεύει ως σαφή στήριξη των θέσεων της, δεδομένου ότι δεν θα ακολουθήσει ανάλογη επίσκεψη στην Άγκυρα. Ο κ. Πομπέο βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη, όπου συναντάται σήμερα Δευτέρα στις 10:00 με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια, ενώ επόμενος σταθμός του την Τρίτη θα είναι τα Χανιά όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και θα επισκεφθούν τη ναυτική βάση της Σούδας.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων του Αμερικανού αξιωματούχου η ενεργειακή και η αμυντική συνεργασία, αλλά και η προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Ουάσιγκτον να δίνει έμφαση στον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας, για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έρχεται στην Ελλάδα για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο.

“Προώθηση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας με μέγιστη ταχύτητα”

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προαναγγέλλοντας την επίσκεψη σε δελτίο τύπου χαρακτηρίζει την Ελλάδα κρίσιμο εταίρο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιράζονται βασικούς στρατηγικούς στόχους.

Σκοπός της επίσκεψης “να ανανεώσει την κοινή μας δέσμευση για προώθηση της ασφάλειας, της ειρήνης και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και να γιορτάσουμε την ισχυρότερη σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας εδώ και δεκαετίες” αναφέρεται σχετικά.

Μήνυμα στήριξης η επίσκεψη Πομπέο στην Ελλάδα

“Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα έναν πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια και ζωτικό εταίρο στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή. Έχουμε δεσμευτεί να υποστηρίξουμε την ασφάλεια, την ευημερία και τη συνεχή δημοκρατία της Ελλάδας. Έχουμε επιτύχει πολλά από την έναρξη του πρώτου Στρατηγικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας στην Ουάσιγκτον τον Δεκέμβριο του 2018 και ανυπομονούμε να φιλοξενήσουμε τον Στρατηγικό Διάλογο του 2021 στην Ουάσινγκτον” σημειώνεται.

Greece is a critical partner with which the U.S. shares key strategic goals. The U.S. considers Greece a pillar of stability in the Eastern Mediterranean and the Western Balkans and a vital partner in bolstering security and prosperity in the region.

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) September 27, 2020

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάνει λόγο περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας καθώς “ΗΠΑ και η Ελλάδα επενδύουν στο μέλλον αναπτύσσοντας τη Θεσσαλονίκη ως πύλη προς τα Βαλκάνια για επενδύσεις και εμπόριο”. Φέρνει δε ως παράδειγμα, τη Pfizer που άνοιξε πρόσφατα μια εγκατάσταση έρευνας και ανάπτυξης 200 υπαλλήλων στη Θεσσαλονίκη και τη Cisco ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 11-14 εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη ενός κέντρου καινοτομίας.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η Ελλάδα “είναι το κλειδί για την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης. “Ως κόμβος για νέες υποδομές που θα διαφοροποιήσουν τις διαδρομές και τις προμήθειες φυσικού αερίου που συνδέονται με την Ευρώπη, ο ρόλος της Ελλάδας στην περιφερειακή ενεργειακή διαφοροποίηση θα αυξηθεί καθώς η μονάδα πλωτής αποθήκευσης επαναεριοποίησης που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ έρχεται στην Αλεξανδρούπολη. Μαζί, μπορούμε να σπάσουμε το κακόβουλο μονοπώλιο που χρησιμοποίησε η ρωσική Gazprom εδώ και πολλά χρόνια για να απειλήσει μεγάλο μέρος της Ευρώπης”, σημειώνεται.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρεται και στην αναθεωρημένη και διευρυμένη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας του 2019 (MDCA), που επέτρεψε, την επέκταση στις διμερείς δραστηριότητες στη Λάρισα και το Στεφανοβίκειο, τη διατήρηση της αυξημένης συνεργασίας στη βάση της Σούδας και την πρόσβαση στο Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ενώ επικροτεί την επίτευξη της δέσμευσης της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ για το 2% του ΑΕΠ για αμυντικές επενδύσεις.

Ενόψει της άφιξής του στην Ελλάδα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ έστειλε μήνυμα μέσω Twitter. «Καθ’ οδόν και πάλι προς την Ευρώπη, για να ενισχύσουμε τις ήδη δυνατές διμερείς μας σχέσεις και τη σημασία της διαρκούς περιφερειακής συνεργασίας. Πρώτος σταθμός: Θεσσαλονίκη, Ελλάδα», έγραψε.

Back on the road and heading to Europe to reinforce our strong bilateral relationships and the importance of sustained regional cooperation. First stop: Thessaloniki, Greece. pic.twitter.com/eoIqdGmHso

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 27, 2020

Επικοινωνία Μ.Πομπέο με γ.γ. του ΝΑΤΟ για Ελλάδα – Τουρκία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο μίλησε χθες και με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ για τη διατλαντική συνεργασία, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τη σημασία της ενότητας στη συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη – Πομπέο

Ελληνοτουρκικά: Ευκαιρία στη διπλωματία

Πηγή ΕΡΤwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: