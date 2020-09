Στην Ελλάδα ο Μ. Πομπέο – Τη Δευτέρα η συνάντηση με Ν. Δένδια στη Θεσσαλονίκη (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Με τον κλοιό των διεθνών πιέσεων να σφίγγει γύρω από την Τουρκία, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο φτάνει απόψε στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια επίσκεψη με ουσιαστική και συμβολική σημασία. Διάχυτος είναι ο εκνευρισμός στην Άγκυρα και, όπως αποκαλύπτεται, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παραμονές της Συνόδου Κορυφής που αναβλήθηκε, είχε στείλει στην Κομισιόν λίστα αξιώσεων, στην οποία επαναλαμβάνει το αφήγημα για διαμοιρασμό πόρων χωρίς λύση του Κυπριακού.

Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, με πλούσια ατζέντα για την Άμυνα και την Ενέργεια και χωρίς να επισκεφθεί την Άγκυρα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έρχεται στην Ελλάδα για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Μάικ Πομπέο συναντάται, το πρωί της Δευτέρας, με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, με το αμερικανικό ενδιαφέρον για τη Βόρεια Ελλάδα να παραμένει ισχυρό.

Το ίδιο βράδυ, ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα επισκεφθεί τα Χανιά, όπου θα φιλοξενηθεί στο σπίτι του πρωθυπουργού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάικ Πομπέο θα επισκεφθούν τη Ναυτική Βάση στη Σούδα, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό την αναγνώριση της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Οι ΗΠΑ έχουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τοποθετηθεί υπέρ των ελληνικών και κυπριακών θέσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επισκέπτεται μόνο της δύο χώρες μας στο πλαίσιο του ταξιδιού του στην περιοχή» τόνισε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η Άγκυρα εξακολουθεί να δυναμιτίζει το κλίμα. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την προσβολή της ελληνικής σημαίας στο Καστελλόριζο, όταν άγνωστοι έριξαν κόκκινη μπογιά, με τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα να αναμεταδίδουν στη συνέχεια το περιστατικό.

«Αναμένουμε από τις τουρκικές αρχές την άμεση καταδίκη και διερεύνηση του περιστατικού, ώστε οι υπαίτιοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης» σημείωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σημαία, που καθαρίστηκε ήδη από τους κατοίκους, δεν βρισκόταν σε περιοχή στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ενώ Λιμενικό και Αστυνομία διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

«Θα πρέπει η Τουρκία επιτέλους να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να συμπεριφέρεται ως κράτος πειρατής στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο» υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει, πώς αντιλαμβάνεται τις δηλώσεις του Αμερικανού ΥΠΕΞ για «μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος» στην περιοχή, αλλά και πώς τοποθετείται επί των δηλώσεων Καλίν.

«Τη Συμφωνία που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιεί η ΝΔ, θα έρθει να επιθεωρήσει ο Πομπέo» σχολίασε η Βιβή Δάγκα, μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η επίσκεψη Πομπέο στην Ελλάδα συνεχίζει να προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα και ο Ταγίπ Ερντογάν παραμένει πιστός στα αμφίσημα μηνύματα, ενώ η Αθήνα επαναλαμβάνει ότι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών αποτελεί τη μία και μόνη διαφορά με την Τουρκία.

Στην τρισέλιδη επιστολή του προς τους Ευρωπαίους Ηγέτες, ενόψει της Συνόδου Κορυφής -που παρουσιάζει ο Φιλελεύθερος- ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτηρίζει Αθήνα και Λευκωσία υπεύθυνες για την ένταση και ζητά διαμοιρασμό του φυσικού αερίου στην Κύπρο, χωρίς επίλυση του Κυπριακού.

Εν τω μεταξύ, με δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο δημοκρατικός Γερουσιαστής Μενέντεζ καυτηριάζει τη στάση του Προέδρου Τραμπ απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα.

«Νομίζω ότι ο Ερντογάν αγνόησε τον πρόεδρο Τραμπ και τις ΗΠΑ γιατί αν γαβγίζεις αλλά δεν δαγκώνεις, τελικά δεν υπάρχει καμία συνέπεια», σχολίασε ο κ. Μενέντεζ.

Συνεκπαίδευση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν οι Ένοπλες Δυνάμεις. Το υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από τις κοινές ασκήσεις.

