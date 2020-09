Ισχυρότερες από ποτέ οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας – Συνάντηση Πομπέο-Δένδια στη Θεσσαλονίκη

Μοιράσου το άρθρο:

Η ανθεκτική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά τη Δευτέρα κατά τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Μάικ Πομπέο στη Θεσσαλονίκη. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα μας, υπογράμμισε με ανάρτησή του στο twitter ότι οι διμερείς σχέσεις είναι ισχυρότερες από ποτέ.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ζητήματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος, με έμφαση στον διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου με φόντο την τουρκική προκλητικότητα των τελευταίων μηνών.

Στο επίκεντρο της συζήτησής μας με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ @SecPompeo στη #Θεσσαλονίκη, ο Στρατηγικός Διάλογος , η ενίσχυση της συνεργασίας μας, οι περιφερειακές εξελίξεις και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. pic.twitter.com/WnnVXJBHgA

Το εξαιρετικό κλίμα επιβεβαιώθηκε από αμφότερες τις πλευρές, με σχετικές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών σημειώνει ότι η επίσκεψη Πομπέο επιβεβαιώνει τους ισχυρούς δεσμούς και τη διαρκώς ενισχυόμενη εταιρική σχέση των δύο χωρών.

Λίγο πριν από τη συνάντηση, ο Μάικ Πομπέο εξέφρασε τον ενθουσιασμό του, τονίζοντας: «Είμαι ενθουσιασμένος που επέστρεψα στην Ελλάδα, έναν ζωτικό συνεργάτη των ΗΠΑ, με τον οποίο μοιραζόμαστε μια κοινή στρατηγική. Η ισχύς της διμερούς μας σχέσης βρίσκεται στο υψηλότερο δυνατό σημείο και ανυπομονώ για μια παραγωγική επίσκεψη».

Thrilled to be back in Greece, a vital U.S. partner with whom we share a common strategic vision. The strength of our bilateral relationship is at an all-time high, and I’m looking forward to a productive visit. pic.twitter.com/8UZIAj6jtk

Κοινή δήλωση Ελλάδας – ΗΠΑ μετά τις επαφές Δένδια – Πομπέο

Ελλάδα και ΗΠΑ επανέλαβαν την αφοσίωσή τους για βελτίωση της στενής συνεργασίας τους σε έξι κομβικούς τομείς, μεταξύ των οποίων η περιφερειακή συνεργασία, η ενέργεια και οι επενδύσεις, όπως αναφέρεται στην κοινή δήλωση που ακολούθησε.

The US and Greece reiterated their dedication to enhancing their close cooperation as @NATO Allies, using all appropriate means at their disposal, to safeguard stability and security in the wider region. The full joint statement here:

«Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινές απόψεις αναφορικά με την ανατολική Μεσόγειο και επαναβεβαίωσαν τις πεποιθήσεις τους πως τα ζητήματα οριοθέτησης θαλάσσιων συνόρων πρέπει να λύνονται ειρηνικά και σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο», υπογραμμίζεται στην κοινή δήλωση.

Joint Statement Regarding the High-Level Review of the U.S.-Greece Strategic Dialogue

Παράλληλα, επανέλαβαν την υποστήριξή τους για ένταξη όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων σε ευρωπαϊκούς και διατλαντικούς θεσμούς, υπογραμμίζοντας τις προσπάθειες της Ελλάδας προς το σκοπό αυτό, τόσο με τη Συμφωνία των Πρεσπών αλλά και της επακόλουθης προσχώρησης της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ.

Ο Μάικ Πομπέο συμμετείχε στη συνέχεια σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την ενέργεια, παρουσία και του υπουργού Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη.

Pleased to join @USCTO Kratsios in Thessaloniki to sign a U.S.-Greece Science and Technology Agreement with Minister for Development and Investment @AdonisGeorgiadi. The agreement will enhance our research cooperation and advance science and tech in line with democratic values. pic.twitter.com/YSNVa3sNtI

Την κοινή δέσμευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας για την προαγωγή της επιστήμης και της τεχνολογίας προς όφελος της ευημερίας των πολιτών και της οικονομίας, αλλά και της προώθησης της ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο, αντανακλά η σχετική συμφωνία που υπέγραψαν ο Μάικ Πομπέο και ο υπουργός Ανάπτυξης Επενδύσεων της χώρας μας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στο μεταξύ, ενόψει της Συνόδου Κορυφής αυτή την εβδομάδα, η Τουρκία επιχειρεί να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία για την «ανάταξη» των σχέσεων με την Ελλάδα, παρότι υψηλόβαθμα στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης διαμηνύουν πως το ευρωπαϊκό μπλοκ πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις και χρονοδιάγραμμα προκειμένου να υπάρξει ένας κοινό οδικός χάρτης.

«Όμως πρέπει επίσης να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να περιμένουν από την Τουρκία να κάνει τα πάντα, ενώ η ΕΕ κάνει μόνο το ένα δέκατο απ’ ό,τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει. «Το ταγκό θέλει δύο». Πρέπει να είναι μια αμοιβαία διαδικασία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχήμ Καλίν.

«Το αντικείμενο των διερευνητικών επαφών είναι αυτό που γνωρίζουμε, η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, και μάλιστα το ξαναπιάνουμε από εκεί που το είχαμε αφήσει το 2016», υπογραμμίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Ο Μάικ Πομπέο επισκέφτηκε το Εβραϊκό Μουσείο και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της εβραϊκής κοινότητας.

Επόμενος σταθμός του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα είναι η Κρήτη και η ναυτική βάση της Σούδας.

