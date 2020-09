Η ασφάλεια και η ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της επίσκεψης Πομπέο στην Ελλάδα

Μοιράσου το άρθρο:

Η κοινή δέσμευση ΗΠΑ-Ελλάδας για την προώθηση της ασφάλειας, της ειρήνης και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο θα βρεθεί στο επίκεντρο της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα ταξιδέψει στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Αγία Έδρα και την Κροατία από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου.

[email protected] “in Greece @SecPompeo will meet w @PrimeministerGR & @NikosDendias to renew our shared commitment to advance security, peace and prosperity in the Eastern Mediterranean and celebrate the strongest US-Greek relationship in decades”

— Lena Argiri (@lenaargiri) September 24, 2020

Όπως αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «Στην Ελλάδα, ο υπουργός Πομπέο θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Δένδια για να ανανεώσουν την κοινή μας δέσμευση για την προώθηση της ασφάλειας, της ειρήνης και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και για να γιορτάσουν την ισχυρότερη σχέση που έχει υπάρξει μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας εδώ και δεκαετίες».

Στη Θεσσαλονίκη, ο Μάικ Πομπέο θα υπογράψει διμερή συμφωνία για την επιστήμη και την τεχνολογία. Επιπλέον θα συμμετάσχει με ηγέτες του επιχειρηματικού κλάδου της ενέργειας σε συζήτηση που θα υπογραμμίσει τη σημασία της ενεργειακής διαφοροποίησης και των έργων υποδομής που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο Αμερικανός υπουργός θα μεταβεί στην Κρήτη, όπου θα επισκεφθεί τη Ναυτική Βάση της Σούδας για να υπογραμμίσει την ισχυρή εταιρική σχέση ασφάλειας των ΗΠΑ με την Ελλάδα.

Ευχαριστώ τον @SecPompeo που άκουσε πρόθυμα τις ανησυχίες μας για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την ειρήνη στη Μεσόγειο, και την Αγ.Σοφία. Ζητάμε οι ΗΠΑ να υποστηρίξουν τη διεθνή νομιμότητα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην Τουρκία, την ειρήνη μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Τουρκίας. pic.twitter.com/J09iQSaUPA

— Elpidophoros (@Elpidophoros) September 24, 2020

Την Πέμπτη, ο Μάικ Πομπέο υποδέχτηκε στο γραφείο του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, ο οποίος του εξέφρασε τις ανησυχίες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Ο Αρχιεπίσκοπος εστίασε στην επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ανάγκη προστασίας των θρησκευτικών μειονοτήτων και του Οικουμενικού Πατριαρχείο υπό το πρίσμα της απόφασης για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Ουάσιγκτον: Η Άγκυρα να σταματήσει τις προκλητικές θαλάσσιες επιχειρήσεις

Το μήνυμα ότι η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις προκλητικές θαλάσσιες επιχειρήσεις και τα μέτρα που αυξάνουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο εξέπεμψε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Στίβεν Μπίγκαν σε ομιλία που πραγματοποίησε στο Αμερικανοτουρκικό Συνέδριο (American-Turkish Conference).

Ο Αμερικανός αναπληρωτής υπουργός εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της Ουάσιγκτον για την αύξηση των εντάσεων στη περιοχή.

«Η σύγκρουση μεταξύ των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ, της Τουρκίας και της Ελλάδας, ωφελεί μόνο τους κοινούς μας αντιπάλους που επιδιώκουν να σπείρουν τη διχόνοια και να υπονομεύσουν τη διατλαντική ενότητα. Προτρέπουμε την Τουρκία να σταματήσει τις προκλητικές θαλάσσιες επιχειρήσεις και τα μέτρα που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλωσόρισε τις ενέργειες που έκανε η Άγκυρα προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ ελπίζουν να δουν συνεχείς διμερείς συνομιλίες μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας για την περαιτέρω μείωση των εντάσεων και ενθαρρύνουν τις δύο χώρες να συνεχίσουν να εργάζονται μέσω του ΝΑΤΟ για μια τεχνική συμφωνία που θα αφορά μέτρα για την αποφυγή εμπλοκής.

Τέλος, διατύπωσε τη πάγια θέση των ΗΠΑ που θέλει όλες τις χώρες της περιοχής να επιλύουν τις διαφωνίες τους με διπλωματικά και ειρηνικά μέσα.www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: