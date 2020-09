Αττική: Περίπτερα, μίνι μάρκετ και κάβες κλείνουν από τα μεσάνυχτα ως τις 5 το πρωί

Μοιράσου το άρθρο:

Από αύριο και ως τις 4 Οκτωβρίου ισχύουν νέοι περιορισμοί στα καταστήματα λιανικής πώλησης στην Αττική, και στις περιοχές που βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς περιοριστικών μέτρων (Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Χαλκιδική, Ηράκλειο, Χανιά, Ζάκυνθος, Λέσβος, Μύκονος κ.ά.), όπου αναστέλλεται η λειτουργία από τα μεσάνυχτα ως τις 5 το πρωί, για περίπτερα, μίνι- μάρκετ και κάβες. Εξαιρούνται φαρμακεία και πρατήρια καυσίμων.

Συνεπώς, το ωράριο αναπροσαρμόζεται και αντί στις 7 θα ανοίγουν στις 5 από αύριο τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στις περιοχές με ειδικό καθεστώς περιοριστικών μέτρων ή επιδημιολογικής επιτήρησης.

«Το δίλημμα είναι αυτοπεριορισμός ή καραντίνα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός», επανέλαβε ο Νίκος Χαρδαλιάς και επεσήμανε:

«Βρισκόμαστε σε πολύ κρίσιμο σημείο και πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι αν για 14 ημέρες τηρηθούν η χρήση μάσκας, οι αποστάσεις και η χρήση αντισηπτικού, αυτή θα είναι η μεγαλύτερη απάντηση σε οποιαδήποτε προοπτική του lockdown. Δεν θα χρειαστεί. Τελειώνουμε τον ιό. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει συντεταγμένα, συγκροτημένα όπως στο παρελθόν το έχει κάνει με μεγάλη επιτυχία η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων να μπορέσουμε να κερδίσουμε και αυτή τη μάχη».

Τόσο στις περιοχές με ειδικό καθεστώς περιοριστικών μέτρων όσο και στις περιοχές που βρίσκονται σε επιδημιολογική επιτήρηση, δηλαδή στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες της Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Λάρισας, Κέρκυρας στο δήμο Βόλου, στη Σαντορίνη , στη Ρόδο, στην Κώ, στην Πάρο και στην Αντίπαρο επιτρέπεται το take away, το drive through και το delivery για τα εστιατόρια με εξαίρεση την πώληση αλκοόλ, όπως διευκρινίστηκε.

Ερωτηθείς ποιες θεωρεί μεγαλύτερες εστίες μετάδοσης στην Αττική με βάση τις ιχνηλατήσεις που γίνονται σε καθημερινό επίπεδο ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι δεν υπάρχει κάποια κατηγορία που εξαιρείται σε αυτό. «Υπάρχει μια κινητικότητα και ένα ιδιαίτερο φορτίο στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας και σε συγκεκριμένες περιοχές. Κάποιες από αυτές τις ιχνηλατήσεις προφανώς έχουν σημείο αναφοράς τους συμπολίτες μας που είναι μετανάστες. Η στρατηγική μας στις περιπτώσεις αυτές είναι μια στρατηγική συνολική η οποία αφορά σε μέτρα τα οποία εφαρμόζονται ήδη με ελέγχους από το υπουργείο Υγείας, με αστυνόμευση μεγαλύτερη των χώρων που μπορεί να δημιουργηθούν συναθροίσεις με σκληρές, αυστηρές ιχνηλατήσεις στο κομμάτι των κρουσμάτων και ιδιαίτερα των στενών επαφών.

«Παίρνουμε μέτρα για να μην χρειαστεί να πάρουμε άλλα. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση που βρισκόμαστε ειδικά στην Αττική, το ζήτημα είναι να εφαρμόσουμε τα μέτρα, να αυτοπεριοριστούμε. Εφόσον τα μέτρα αυτά δεν αποδώσουν θα δούμε όλα τα υπόλοιπα μέτρα, αν φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν μπορεί να αποδώσει κανένα μέτρο προφανώς θα πάμε στην ύστατη λύση που είναι το θέμα της καραντίνας», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς πώς θα αυτοπεριοριστούν οι μετανάστες ο κ. Χαρδαλιάς εξήγησε ότι γίνεται μία καμπάνια αυτή τη στιγμή σε 14 διαφορετικές γλώσσες και με επαφές με τους επικεφαλής των προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων.

Μαγιορκίνης: Προτελευταίο μέτρο το κλείσιμο σχολείων, το ίδιο επικίνδυνο και το 2ο κύμα

Μικρή πτώση στα κρούσματα: 286 – Τρεις θάνατοι

www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: