Ικανοποίηση σε Koμισιόν, Βερολίνο και ΝΑΤΟ για την επανέναρξη των συνομιλιών Ελλάδας – Τουρκίας

Την προγραμματισμένη έναρξη των συνομιλιών Ελλάδας και Τουρκίας χαιρέτισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν χαρακτήρισε «χρήσιμη» την επικοινωνία που είχε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την απόλυτη ικανοποίηση της γερμανικής κυβέρνησης για την επανέναρξη των συνομιλιών Αθήνας-Άγκυρας εξέφρασε με δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, σε ανάρτησή της στο Twitter σημειώνει:

«Πολύ χρήσιμη συζήτηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν σχετικά με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη μετανάστευση. Χαιρετίζω την προγραμματισμένη έναρξη συνομιλιών με την Ελλάδα, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και για μια εποικοδομητική σχέση με την ΕΕ».



Πέτσας: Θετικό βήμα οι διερευνητικές με Τουρκία – Αναμένουμε και έγκριση κυρώσεων από την ΕΕ

Ζάιμπερτ: Θετική είδηση για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο

«Η γερμανική κυβέρνηση χαιρετίζει ρητά τη συμφωνία Ελλάδας και Τουρκίας πολύ σύντομα να επανεκκινήσουν τις διερευνητικές διαπραγματεύσεις. Είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα ότι και οι δύο πλευρές έχουν τη βούληση να αναζητήσουν μία λύση των επίμαχων ζητημάτων αναφορικά με τα θαλάσσια σύνορα στην ανατολική Μεσόγειο με διάλογο και στη βάση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Στέφεν Ζάιμπερτ.

«Η αποκλιμάκωση και ο διάλογος όλων των συμμετεχόντων είναι ο δρόμος για τη μόνιμη επίλυση των επίμαχων ζητημάτων στην ανατολική Μεσόγειο. Υπό την έννοια αυτήν, η συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα για τη διμερή σχέση μεταξύ των εταίρων μας στην Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά και συνολικά μία καλή είδηση για τη σταθερότητα στην περιοχή και τις σχέσεις ΕΕ Τουρκίας. Από τη δική μας πλευρά είναι σημαντικό αυτές οι συνομιλίες να ξεκινήσουν σύντομα και να συνεχίσει η οικοδόμηση εμπιστοσύνης», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το επικείμενο Συμβούλιο κορυφής της ΕΕ, ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Κατ αρχήν είναι σημαντικό ότι οι δύο χώρες στέλνουν αυτό το θετικό μήνυμα. Μετά από πολλές εβδομάδες είναι το πραγματικά πρώτο θετικό μήνυμα. Ενόψει του Συμβουλίου Κορυφής της ΕΕ έχουμε την αίσθηση ότι στο Συμβούλιο ότι η συμφωνία μπορεί να βοηθήσει στις ευρωτουρκικές σχέσεις αλλά και στην έκφραση της αλληλεγγύης με την Ελλάδα και την Κύπρο».

Το ΝΑΤΟ χαιρετίζει την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών

Την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας χαιρέτισε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Υποδεχόμενος τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, ο Γ. Στόλτενμπεργκ χαιρέτισε την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών και σημείωσε ότι έχει συντελεστεί «καλή πρόοδος» στις τεχνικές συζητήσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο ίδιο το ΝΑΤΟ.

Όπως σημείωσε, «στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αποσυμπίεσης, αποφυγής της σύγκρουσης, με σκοπό την αποφυγή συμβάντων και ατυχημάτων στη θάλασσα ή στον αέρα».

«Αυτές οι συναντήσεις συνεχίζονται και έχει σημειωθεί καλή πρόοδος. Πρόκειται για τεχνικές στρατιωτικές συνομιλίες. Συμπληρώνουν τις διπλωματικές προσπάθειες της Γερμανίας για επίλυση της υποκείμενης διαφοράς», ανέφερε.

Ερντογάν: Δεν θα ανεχθούμε επιθέσεις εις βάρος μας

Το απόγευμα ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να έχει τηλεδιάσκεψη με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αργότερα με τον γγ του ΝΑΤΟ. Χθες, συμμετείχε σε τριμερή τηλεδιάσκεψη με την καγκελάριο Μέρκελ και τον πρόεδρο του ΕΣ Σαρλ Μισέλ.

Η θέση της Άγκυρας, όπως την εξέφρασε ο πρόεδρος Ερντογάν σε όλους τους συνομιλητές του, είναι πως«η αιτία της έντασης στην ανατολική Μεσόγειο είναι ότι αγνοούνται τα δικαιώματα και δίκαια της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην περιοχή καθώς και οι μαξιμαλιστικές αξιώσεις και βήματα της Ελλάδας και του «ελληνοκυπριακού τομέα» που κλιμακώνουν την ένταση».

Σύμφωνα με τον Γενς Στόλτενμπεργκ, είναι πολύ ικανοποιητική η πρόοδος που σημειώθηκε από τις επαφές των στρατιωτικών αντιπροσωπειών Ελλάδας-Τουρκίας.

«Επίθεση φιλίας» Ερντογάν σε Μακρόν

Στην τηλεφωνική συνομιλία Μακρόν-Ερντογάν, που διήρκεσε πάνω από μία ώρα χτες το βράδυ, το Παρίσι παρότρυνε την Άγκυρα να σέβεται πλήρως την κυριαρχία της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο και να αποφύγει μονομερή ενέργεια.

Ο Γάλλος Πρόεδρος εύχεται έναν διάλογο Ελλάδας-Τουρκίας με καλή θέληση.

Λίγο νωρίτερα, στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι είναι έτοιμοι για διάλογο αλλά όχι με το κόστος του εκφοβισμού, όχι με το κόστος της επιβίωσης του ισχυρότερου.

