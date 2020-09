Συνεχίζει την επέλασή του ο «Ιανός»-Προβλήματα στα νησιά του Ιονίου (video-live)

Μοιράσου το άρθρο:

Με θυελλώδεις ανέμους -μέχρι και 10 μποφόρ- και έντονες βροχοπτώσεις, ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός» έπληξε τη νύχτα τα νησιά του Ιονίου και κινείται προς τη δυτική Ελλάδα, τη δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια θα επηρεάσει την κεντρική Ελλάδα. Προβλήματα ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν κυρίως σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Το πρωί πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να γίνει αποτίμηση της κατάστασης αλλά και να παρθούν νέα μέτρα. Ο υφυπουργός Νίκος Χαρδαλιάς αμέσως μετά δήλωσε ότι «ήταν μια δύσκολη βραδιά για τα νησιά του Ιονίου, ενώ συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα και ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή. Τόνισε ότι το επόμενο 9ωρο είναι κρίσιμο για την περιοχή της δυτικής Πελοποννήσου.

Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις από την ΕΡΤ1

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Ιθάκη, καθώς όπως δήλωσαν στην ΕΡΤ τόσο ο έπαρχος της Ιθάκης Θανάσης Λιβιτσάνης όσο και ο δήμαρχος Διονύσης Στανίτσας από τις 4 τα ξημερώματα το νησί είναι χωρίς ρεύμα, δέντρα και κολώνες έχουν πέσει λόγω των θυελλωδών ανέμων, ενώ σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Ζητούν να κηρυχθεί η Ιθάκη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στην Κεφαλονιά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώθηκαν προβλήματα σε όλες τις δημοτικές κοινότητες του Αργοστολίου ενώ πολλά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, δέντρα έχουν πέσει. Ο αντιδήμαρχος Αργοστολίου Διονύσης Μινέτος δήλωσε στην ΕΡΤ ότι σημιεώθηκαν πολλές πτώσεις δέντρων και ζημιές σε καλώδια της ΔΕΗ, αλλα και σε στέγες κτηρίων.

Ο δήμος εξέδωσε ανακοίνωση στις 5 το πρωί για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα με την οποία καλεί τους δημότες να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην κυκλοφορούν άσκοπα. Στο Αργοστόλι υπάρχει διακοπή ρεύματος καθώς και σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, ενώ πλημμυρισμένοι δρόμοι υπάρχουν στην Αγία Ευφημία, ενώ καταστροφές έχουν καταγραφεί στη Σκάλα και τον Καραβόμυλο.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η κακοκαιρία στη Λευκάδα, όπου σήμερα δεν λειτουργούν τα σχολεία. Ιδιαίτερα το νότιο τμήμα του νησιού βρίσκεται στη δίνη του μεσογειακού κυκλώνα από τις 4 τα ξημερώματα.

Θυελλώδεις άνεμοι που αγγίζουν και τα 10 μποφόρ και καταρρακτώδης βροχή πλήττουν περιοχές σε Βασιλική, Πόντι, Πόρο. Πολλοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει καθώς κατεβαίνουν χείμαρροι από τα γύρω βουνά, ενώ επί ποδός βρίσκονται συνεργεία του δήμου με μηχανήματα που προσπαθούν να ανοίξουν διέξοδο του νερού προς τη θάλασσα απομακρύνοντας κορμούς δέντρων. Η Πυροσβεστική κάνει αντλήσεις υδάτων από ισόγεια και άλλους χώρους. Δύο αμμουδερές παραλίες στη Βασιλική εξαφανίστηκαν.

Ελεγχόμενη και αντιμετωπίσιμη χαρακτήρισε την κατάσταση στην Ζάκυνθο ο δήμαρχος Νικήτας Αρετάκης, ωστόσο όπως είπε υπάρχουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, τα οποία αποκαθίστανται, ενώ έχουν σημειωθεί πολλές πτώσεις δέντρων.

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ τόνισε ότι όλος ο μηχανισμός είναι σε επιφυλακή εδώ και δύο μέρες, και ήδη έχουν βγει μηχανήματα σε όλα τα νησιά ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκάλεσε ο «Ιανός» στο οδικό δίκτυο. «Σε όλα τα νησιά μας τα μηχανήματα προσπαθούν να απεγκλωβίσουν δρόμους, καθώς πέφτουν συνέχεια δέντρα. Η κυκλοφορία στη περιοχή του Λαγανά, στη Ζάκυνθο ήταν αποκομμένη το πρωί. Τα σκάφη κινδυνεύουν στα λιμάνια. Είχαμε τη βύθιση ενός ιστιοπλοϊκού με Βέλγους, οι οποίοι δεν κινδύνεψαν. Αναφερόμενη στην εικόνα που παρουσιάζει η Αγία Ευφημία στην Κεφαλονιά, σημείωσε ότι «πάντα αυτή την εποχή υπάρχει ο κίνδυνος μεγάλων βροχοπτώσεων σε περιοχές που δεν έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια τα κατάλληλα αντιπλημμυρικά έργα, όπως είναι και η συγκεκριμένη περιοχή».

Ο ανταποκριτής της ΕΡΤ Πύργου Ζαχαρίας Μαντάς μετέδωσε ότι οι ισχυροί άνεμοι έχουν δημιουργήσει μέχρι στιγμής κάποια προβλήματα στο οδικό επαρχιακό δίκτυο, γι’ αυτό και οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Κλειστά θα είναι σήμερα τα σχολεία, σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, δυτική Μάνη, καθώς και Χαλκίδα, ενώ σε ισχύ είναι το απαγορευτικό απόπλου, για τα νησιά του Ιονίου.

Σε συναγερμό βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες για περιορισμό των μετακινήσεων. Έως τις 9 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στους νομούς Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, και Μεσσηνίας.

Στην Καλαμάτα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση των αρχών για τον καθαρισμό φρεατίων.

Για τα προβλήματα που υπάρχουν σε περιοχές της Πελοποννήσου μίλησε στην ΕΡΤ ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας.

Σε ετοιμότητα και επιφυλακή είναι ο κρατικός μηχανισμός όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Θανάσης Καρακάντζας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα θα είναι πολύ ισχυρά στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά (κυρίως την κεντρική). Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 και στο Ιόνιο 8 με 9 μποφόρ και τοπικά 10 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

