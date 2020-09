Στάνο: H παράταση της τουρκικής Navtex θα πυροδοτήσει περαιτέρω εντάσεις στην Αν. Μεσόγειο

Μοιράσου το άρθρο:

«Η απόφαση της Τουρκίας για παράταση της Navtex για το Γιαβούζ, θα πυροδοτήσει περαιτέρω εντάσεις και ανασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων, Πήτερ Στάνο.

Turkey: Withdrawal of research vessel #Oruc_Reis is important step paving the way for a meaningful dialogue w/. The EU also calls for a similar decisions regarding . Extension of Navtex for #Yavuz drilling vessel only fuels further tensions& insecurity

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) September 16, 2020

Ειδικότερα, ο κ. Στάνο αναφέρει ότι «η πρόσφατη απόσυρση του ερευνητικού σκάφους Ορούτς Ρέις, είναι ένα σημαντικό βήμα που ανοίγει το δρόμο για έναν ουσιαστικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας». Παράλληλα επισημαίνει ότι «η Ε.Ε. ζητεί επίσης παρόμοιες αποφάσεις με την Κύπρο. Η ανακοίνωση της Τουρκίας την Τρίτη σχετικά με την επέκταση του Navtex για το Γιαβούζ, θα πυροδοτήσει περαιτέρω εντάσεις και ανασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια στιγμή που υπάρχει η ευκαιρία να συνεχίσει την άμεση αποκλιμάκωση και να συνεχίσει τον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες είναι η μόνη πορεία προς μόνιμες λύσεις».www.ert.gr

