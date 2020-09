Ιστορικές συμφωνίες Ισραήλ με Μπαχρέιν και ΗΑΕ – Τραμπ: Η αυγή μιας νέας Μ. Ανατολής

Μοιράσου το άρθρο:

Δύο ιστορικές συμφωνίες οι οποίες αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, με το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπέγραψε την Τρίτη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι συμφωνίες επικυρώθηκαν υπό την αιγίδα του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος επιδιώκει την ενίσχυση της εικόνας του «ειρηνοποιού ηγέτη» ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου. Στο μεταξύ, ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έπειτα από δεκαετίες διαιρέσεων και διαμαχών, είμαστε μάρτυρες της αυγής μιας νέας Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της τελετής στους κήπους του Λευκού Οίκου. Πρόσθεσε ότι άλλες «πέντε ή έξι» αραβικές χώρες θα ακολουθήσουν σύντομα το παράδειγμα του Μπαχρέιν και των ΗΑΕ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιες είναι αυτές.

Ο Νετανιάχου, κάνοντας λόγο για «σημείο καμπής στην Ιστορία», εκτίμησε ότι η συμφωνία μπορεί να βάλει τέλος στην αραβοϊσραηλινή σύγκρουση «μια και καλή».

Ενώπιον του πυκνού πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στον Λευκό Οίκο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν τσιγκουνεύτηκε τις φιλοφρονήσεις προς τον «φίλο» του Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνέχεια, χαιρέτισε τους δύο νέους Άραβες συνομιλητές του, λέγοντας στα αραβικά «Σαλάμ Αλέκουμ», δηλαδή «Ειρήνη Υμίν».

Ο Νετανιάχου δεν έκανε καμία αναφορά στους Παλαιστίνιους, μολονότι οι δύο υπουργοί Εξωτερικών του Μπαχρέιν και των ΗΑΕ δεν τους ξέχασαν. Χαιρετίζοντας αυτήν την «αλλαγή στην καρδιά της Μέσης Ανατολής» ο ΥΠΕΞ των ΗΑΕ Σεΐχ Αμπντάλα μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν ευχαρίστησε προσωπικά τον Νετανιάχου «επειδή επέλεξε την ειρήνη και σταμάτησε την προσάρτηση των παλαιστινιακών εδαφών», μολονότι το Ισραήλ υποστηρίζει ότι απλώς ανέβαλε την υλοποίηση αυτού του σχεδίου.

Ο ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν, Άμπντελ Λατίφ αλ Ζαγιάνι, ζήτησε ξεκάθαρα να εφαρμοστεί μια «λύση των δύο κρατών» για να μπει τέλος στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

Ο Νετανιάχου και οι δύο ΥΠΕΞ υπέγραψαν τις διμερείς συμφωνίες και ακολούθησε η υπογραφή μιας κοινής διακήρυξης των τριών με τον Αμερικανό πρόεδρο, χωρίς όμως να ανταλλάξουν χειραψίες, εξαιτίας του κορονοϊού.

Οι δύο αραβικές χώρες είναι οι πρώτες που αναγνωρίζουν το Ισραήλ μετά την Αίγυπτο (1979) και την Ιορδανία (1994). Και οι δύο είναι σουνιτικές μοναρχίες και διάκεινται, όπως και το Ισραήλ, εχθρικά απέναντι στο σιιτικό Ιράν, τον «υπ΄αριθμόν 1» εχθρό της Ουάσιγκτον στην περιοχή.

Πολλές αραβικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες καλλιεργούν διακριτικά σχέσεις με τις ισραηλινές αρχές εδώ και χρόνια, όμως αυτή η ομαλοποίηση προσφέρει πλούσιες ευκαιρίες, κυρίως οικονομικές, στις χώρες που προσπαθούν να ανακάμψουν μετά την πανδημία.

Το «όραμα για την ειρήνη» που παρουσίασε τον Ιανουάριο ο Τραμπ με στόχο να τερματιστεί η ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση δεν στέφθηκε από επιτυχία: η Παλαιστινιακή Αρχή το απέρριψε κατηγορηματικά και μάλιστα αρνήθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο και τον ρόλο του μεσολαβητή, δεδομένου ότι έχει λάβει αποφάσεις ευνοϊκές για το Ισραήλ.

Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν θεωρούνται νίκη για τον Νετανιάχου και το Ισραήλ, που πλησιάζει στον στόχο του: να γίνει αποδεκτό στην περιοχή.

Στο πλευρό των Παλαιστινίων το Ριάντ

Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία δηλώνει ότι στέκει στο πλευρό των Παλαιστινίων και στηρίζει όλες τις προσπάθειες που έχουν ως στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και συνολικής λύσης του παλαιστινιακού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργικό συμβούλιο της χώρας, «το βασίλειο στέκει στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού και στηρίζει όλες τις προσπάθειες που στοχεύουν στην επίτευξη μιας δίκαιης και συνολικής λύσης στο παλαιστινιακό ζήτημα, η οποία θα επιτρέψει στον παλαιστινιακό λαό να ιδρύσει το δικό του ανεξάρτητο κράτος στα σύνορα του 1967, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις διεθνείς αποφάσεις και την Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία».

