Συνέντευξη της ΠτΔ στο CNN και ειδικό αφιέρωμα στο Καστελλόριζο (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Εκτενές ρεπορτάζ από το Καστελόριζο εν μέσω της ελληνοτουρκικής κρίσης παρουσίασε το CNN. Στο νησί βρέθηκε ο κορυφαίος δημοσιογράφος του αμερικανικού δικτύου, Νικ Ρόμπερτσον, και πήρε συνέντευξη από την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου τάχθηκε υπέρ ενός παραγωγικού διαλόγου, χαρακτήρισε, ωστόσο, απαραίτητη την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων.

#Kastellorizo #Greece #Turkey tensions – an interview with President Katerina Sakellaropoulou pic.twitter.com/0cxq5O2MxZ

— Nic Robertson (@NicRobertsonCNN) September 14, 2020

«Το μήνυμα της προέδρου αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ελλάδα θέλει διάλογο με την Τουρκία αλλά δε θα δεχτεί πιέσεις και δε θα εξαναγκαστεί να μπει σε διάλογο», ανέφερε ο δημοσιογράφος, ενώ η πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανεA ότι «Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι υποστηρίζει το διάλογο. Αλλά φυσικά όχι το διάλογο υπό απειλή».

Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που ακολουθεί:

ΝΙΚ ΡΟΜΠΕΡΤΣΟΝ: «Η επίσκεψή σας εδώ, απέναντι από την Τουρκία σε μια περίοδο έντασης, δεν είναι ένα προκλητικό μήνυμα;»

ΑΙΚ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ: «Δε νομίζω ότι μια ειρηνική επίσκεψη της προέδρου της Ελλάδας μπορεί να είναι προκλητική με κανένα τρόπο».

Τόνισα από το Καστελλόριζο ότι επιδίωξη όλων πρέπει να είναι η επάνοδος στην ηρεμία και την ομαλότητα. Η Ελλάδα όχι μόνο δεν απειλεί κανέναν αλλά επιδιώκει πάντα τον διάλογο, με την προϋπόθεση όμως ότι τηρούνται οι σχέσεις καλής γειτονίας και οι κανόνες του διεθνούς δικαίου. pic.twitter.com/C0FAbDHBLT

— President GR (@PresidencyGR) September 14, 2020

Στο ρεπορτάζ του CNN δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

#Greece – head off state – Katerina Sakellaropoulou – visits tiny Island of #Kastellorizo close to #Turkey as tensions between two countries continue pic.twitter.com/dNownwANf1

— Nic Robertson (@NicRobertsonCNN) September 13, 2020

Σε ερώτηση εάν οι εξοπλισμοί, είναι ένα μήνυμα προς την Τουρκία, η κ. Σακελλαροπούλου απάντησε ότι «Δεν είναι μόνο ένα μήνυμα. Αν θέλεις ειρήνη πρέπει να είσαι πάντα καλύτερα προετοιμασμένος για πόλεμο».

Ο Νικ Ρόμπερτσον καταγράφει την ψυχραιμία των κατοίκων του Καστελόριζου, τονίζοντας ότι δεν είναι η πρώτη κρίση ούτε η τελευταία στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.

Εξηγεί τέλος τις ελληνικές επιφυλάξεις για τις προθέσεις της Άγκυρας.

«Η Ελλάδα φοβάται ότι η Τουρκία θα μείνει ήσυχη τώρα και μετά ξαναρχίσει τις προκλήσεις της, όπως λέει, τις έρευνες για αποθέματα αερίου μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ» σημειώνει.

Πηγή:ΕΡΤ/Ρεπορτάζ: Λήδα Παπαδοπούλουwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: