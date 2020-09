Νέα Navtex από την Τουρκία για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στη Μεσόγειο

Μοιράσου το άρθρο:

Νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία, η οποία ισχύει από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντας περιοχή στη Μεσόγειο βόρεια της Κύπρου για άσκηση με πραγματικά πυρά, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το CNN Turk.

Οι συντεταγμένες της τουρκικής NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1134/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-09-2020 16:24)

TURNHOS N/W : 1134/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY SADRAZAMKÖY AREA:

35 36.55 N – 032 29.80 E

35 11.82 N – 033 00.85 E

35 26.50 N – 033 18.23 E

35 50.73 N – 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.

Αποκορύφωμα τουρκικών προκλήσεων: Η Ελλάδα να αποσύρει τα πλοία γύρω από το Oruc Reis

«Μεροληπτικά, αποκομμένα από την πραγματικότητα και χωρίς νομική βάση» χαρακτηρίζει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών τα αποτελέσματα της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης, ενώ η πρόκληση κορυφώνεται με την αξίωση η Ελλάδα να απομακρύνει τα πολεμικά πλοία γύρω από το Oruc Reis.

Πρέπει η Ελλάδα άνευ προυποθέσεων να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ανέφερε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Χαμί Ακσόι και κατέληξε: «Δεν υπάρχει αλληλεγγύη με το άδικο».

«Για να μειωθεί η ένταση, είναι απαραίτητο η Ελλάδα να αποσύρει τα πλοία που παρακολουθούν το Oruc Reis, να στηρίξει την πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ, να σταματήσει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου -συμπεριλαμβανομένου και του Καστελόριζου– και να σταματήσει να πιέζει την «τουρκική μειονότητα» της Δυτικής Θράκης» , αναφέρει ενδεικτικά ο Ακσόι.

ΕΡΤ1-Ρεπορτάζ: Ρίτσα Καστάνη

Οργισμένη η Άγκυρα με τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν – Τον χαρακτηρίζει αποικιοκράτη και αλαζόνα

www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: