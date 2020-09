Καλιφόρνια: Εικόνες αποκάλυψης από τις πυρκαγιές – Νεκροί και ανυπολόγιστες καταστροφές

Μοιράσου το άρθρο:

Πυρκαγιές κατακαίουν χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα στην πολιτεία, αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τρέποντας σε φυγή από πυρκαγιές πρωτοφανούς κλίμακας από το 1987.

Golden Gate Bridge — San Francisco, #California pic.twitter.com/GIUFNhD6Jk

— SV News (@SVNewsAlerts) September 9, 2020

Απόκοσμη είναι η εικόνα της πόλης από τους καπνούς και την στάχτη που μεταφέρονται από τις εστίες της φωτιάς.

#BREAKING [] Apocalyptic sky in #SanFrancisco: The city wakes up shrouded in smoke and full of ash from the 25 active #wildfires in #California, #USA.pic.twitter.com/TTOVE9G6qU

— ISCResearch (@ISCResearch) September 9, 2020

#nofilter An apocalyptic bird’s-eye view. Pray for California @SFGate @sfchronicle @CNN @NBCNews @ABC #CaliforniaFires #SanFrancisco #BayAreaFires #BayArea pic.twitter.com/YL0MNC2WfP

— Jarami Bond (@jarami_bond) September 9, 2020

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί από μια τεράστια πυρκαγιά που προκλήθηκε από κεραυνούς και κατακαίει εκτάσεις βόρεια του Σακραμέντο, στην Καλιφόρνια, απειλώντας χιλιάδες σπίτια και άλλες υποδομές, δήλωσε χθες ο σερίφης της κομητείας Μπούτε.

Περισσότερες από 200 φωτιές καίνε σε Όρεγκον, Καλιφόρνια, Ουάσινγκτον.

At least seven dead including a boy, 12, and his grandmother as more than 200 wildfires rage across California, Oregon and Washington pic.twitter.com/gLmEwY5fBP

— Daily Mail US (@DailyMail) September 10, 2020

Τα τρία θύματα, των οποίων τα πτώματα βρέθηκαν σε δύο ξεχωριστές τοποθεσίες, σύμφωνα με τον σερίφη Κόρι Χόνεα, ανεβάζουν το συνολικό αριθμό των νεκρών από μια καταστροφική έξαρση των πυρκαγιών της Καλιφόρνιας σε τουλάχιστον 11.

SATELLITE SPOTLIGHT: It’s not just California that is battling #wildfires, Oregon is ablaze too—seen here yesterday evening from @NOAA‘s #GOES17🛰️. According to @OregonOEM, there are at least 35 active fires, including the #BeachieCreekFire, #LionsheadFire, & #AlamedaFire. #ORwx pic.twitter.com/1VIMKlFP5P

— NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) September 9, 2020

