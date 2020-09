Η ΕΡΤ στο ΚΥΤ Μόριας – Εικόνες ολοσχερούς καταστροφής και απόγνωσης – Ο Σχοινάς στη Λέσβο

Μοιράσου το άρθρο:

Αδύνατο να περιγραφεί με λόγια η εικόνα στο ΚΥΤ Μόριας μετά τις απανωτές δύο φωτιές που κατέστρεψαν το σύνολο των καταλυμάτων, η απόγνωση των προσφύγων και μεταναστών και η αγωνία για το αύριο του νησιού. Σήμερα μεταβαίνει στη Λέσβο ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος την Παρασκευή θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυβερνητικό κλιμάκιο μετέβη στη Μόρια για την εκτίμηση της κατάστασης.Την αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, σε ανάρτησή του στο Facebook στα ελληνικά.

Εντός της ημέρας θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την άμεση στέγαση αρχικά των ευάλωτων και των οικογενειών της Μόριας σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στο Σίγρι κατέπλευσε το πλοίο Blue Star Chios στο οποίο θα στεγαστούν χίλιοι πρόσφυγες που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, ενώ άλλοι χίλιοι αναμένεται να φιλοξενηθούν σε δύο αρματαγωγά του Πολεμικού Ναυτικού.

Κρανίου τόπος το ΚΥΤ Μόριας

Το πρώτο φως της ημέρας έδειξε το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη ο καταυλισμός των 13.000 ατόμων που ζούσαν στο ΚΥΤ Μόριας Λέσβου καθώς μια δεύτερη πυρκαγιά χθες το βράδυ ολοκλήρωσε το καταστροφικό έργο της πρώτης. Η Υπηρεσία Ασύλου έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Συγκλονιστικές εικόνες από την καταστροφή κατέγραψε drone.

Άνιση η μάχη με τη φωτιά

Χιλιάδες αιτούντες άσυλο, άνθρωποι κάθε ηλικίας, εγκατέλειψαν τον καταυλισμό στην προσπάθειά τους να σωθούν. Η είσοδος στην πόλη φρουρείται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ νωρίτερα ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ μεταναστών και αστυνομίας.

VIDEO: Migrants and locals react to Moria camp blaze.

«Όλοι όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια να απελαθούν αυτομάτως», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

Και όλα αυτά συμβαίνουν εν μέσω πανδημίας που επιτείνει την ανησυχία αλλά και την ανάγκη να βρεθεί άμεσα λύση για τη στέγαση τους και τον εντοπισμό των υπολοίπων 27 μεταναστών από τους 35 που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό αλλά και των επαφών τους.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 4 μήνες κηρύχθηκε η Λέσβος

Χθες πραγματοποιήθηκε ευρεία διυπουργική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, ενώ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 4 μήνες κηρύχθηκε ολόκληρο το νησί της Λέσβου.

Σε δηλώσεις του ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι προτεραιότητά μας είναι η υγεία και ασφάλεια όλων, σημειώνοντας όμως, ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνεται άλλοθι για βίαιες αντιδράσεις, ιδίως σε υγειονομικούς ελέγχους.

Εκτίμηση της κατάστασης από Κυβερνητικό κλιμάκιο

Κυβερνητικό κλιμάκιο μετέβη στην Μόρια για επιτόπια εκτίμηση της κατάστασης, ενώ σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη, τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ κ. Παναγιώτη Αρκουμανέα τονίστηκε ότι 3.500 αιτούντες άσυλο έχουν μείνει χωρίς στέγη.

Στο θέμα της καταστροφικής πυρκαγιάς στη Μόρια αναφέρθηκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ «Από τις 6». Όπως τόνισε, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Στη Θεσσαλονίκη τα 406 ασυνόδευτα παιδιάΟλοκληρώθηκε τα ξημερώματα, με συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης η αποχώρηση των 406 ασυνόδευτων ανηλίκων από τη Λέσβο.

Σε πρώτη φάση οι ανήλικοι απομακρύνθηκαν από το χώρο της πυρκαγιάς και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς χώρους, όπου τους παρασχέθηκε στέγη, τροφή και περίθαλψη.

Στη συνέχεια οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση για να αποχωρήσουν με τρεις ειδικά ναυλωμένες πτήσεις, από το βράδυ της Τετάρτης ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, από το νησί της Λέσβου.Τα ασυνόδευτα ανήλικα έχουν ήδη ελεγχθεί για Covid-19 από τον ΕΟΔΥ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η κρίση δεν αλλάζει σε τίποτα τον προγραμματισμό της κυβέρνησης. «Οι προσπάθειες είναι εντατικές προκειμένου να προστατευτούν αποτελεσματικά όλοι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που βρίσκονται στη χώρα μας» επισημαίνεται σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού.

Αλληλεγγύη από την Κομισιόν

Μηνύματα συμπαράστασης από όλη την Ευρώπη εκφράζονται από το πρωί με καταιγιστικό ρυθμό από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Την έμπρακτη συνδρομή της στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα ανακοίνωσε η Κομισιόν, από την πρώτη στιγμή της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Eπίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων: «Προτεραιότητα η ασφάλεια και η στέγη των ανθρώπων στη Μόρια»

Μεταφορά σκηνών

Με C130 της Πολεμικής Αεροπορίας μεταφέρθηκαν από το Αεροδρόμιο της Χίου, στο Αεροδρόμιο της Μυτιλήνης σκηνές και άλλο υλικό για την κάλυψη αναγκών που έχουν δημιουργηθεί μετά την πυρκαγιά.

1 of 5

Στην απομάκρυνσή τους από το νησί επιμένει ο Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου

«Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η απομάκρυνσή τους από το νησί» επανέλαβε στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Από τις 6» ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης και πρόσθεσε ότι «το νησί τα τελευταία χρόνια έχει πληρώσει μεγάλο τίμημα με την φιλοξενία των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι επιθυμούν να μεταβούν στη Βόρεια Ευρώπη». Δήλωσε επίσης ότι «η εξεύρεση θέσης για τη δομή έχει καταστεί τελείως αδύνατη. Χθες στη σύσκεψη που έγινε με το κυβερνητικό κλιμάκιο και τους Δημάρχους της Λέσβου δεν κατέστη δυνατόν να εξευρεθεί λύση. Έχει φορτιστεί το θέμα. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να εξευρεθεί μια λύση αποδεκτή».

Κάτοικοι εμποδίζουν τον καθαρισμό του ΚΥΤ

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της Μόριας με τη συμπαράσταση της δημοτικής Αρχής Μυτιλήνης κατέλαβαν από νωρίς τον δρόμο που οδηγεί στις καμένες εγκαταστάσεις του ΚΥΤ, με στόχο να μην επιτρέψουν την πρόσβαση σε αυτό μηχανημάτων και υποδομών για τον καθαρισμό και την προσωρινή λειτουργία του χώρου ως καταυλισμός.

Οδοφράγματα στη Λάρσο – Προειδοποιήσεις από τη Δυτική Λέσβο

