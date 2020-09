AstraZeneca: Αναστολή δοκιμών για το εμβόλιο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης λόγω παρενεργειών σε ασθενή

Μοιράσου το άρθρο:

Η φαρμακευτική εταιρία AstraZeneca Plc ανακοίνωσε χθες ότι σταμάτησε τις δοκιμές σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμών τελευταίου σταδίου, για το πειραματικό εμβόλιο της, κατά της COVID-19, εξαιτίας της σοβαρής «δυνητικά ανεξήγητης ασθένειας» σε συμμετέχοντα στην έρευνα στη Βρετανία.

Το εμβόλιο αυτό, έχει αναπτυχθεί από το πανεπιστήμιο του Οξφόρδης και θεωρείται ως ένα από κορυφαία υποψήφια εμβόλια κατά του νέου κορονοϊού, ενώ η αναστολή των δοκιμών καθιστά πιο δύσκολη την προοπτική μιας ενδεχόμενης διάθεσής του, στα τέλη του χρόνου.

Η εταιρία ανακοίνωσε ότι σταμάτησε τις δοκιμές εθελοντικά και στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, προκειμένου να μελετήσει τα δεδομένα ασφάλειας, μία ανεξάρτητη επιτροπή, ενώ εργάζεται για την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάλυσης του περιστατικού, ώστε να ελαχιστοποιηθεί κάθε ενδεχόμενη συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα του προγράμματος δοκιμών.

Το εμβόλιο είναι στη φάση ΙΙΙ. Η εταιρεία δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη φύση των παρενεργειών.

Οι προσωρινές διακοπές σε ιατρικές μελέτες δεν είναι ασυνήθιστες.

Δύο άλλα εμβόλια βρίσκονται σε δοκιμές τελικού σταδίου στις ΗΠΑ από άλλες φαρμακευτικές εταιρείες.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuterswww.ert.gr

