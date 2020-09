Βρετανία: Επτά ελληνικά νησιά στην «κόκκινη λίστα» – «Χρυσά» τα εισιτήρια για τους τουρίστες

Μοιράσου το άρθρο:

Από τα ξημερώματα της Τετάρτης όσοι ταξιδιώτες φτάνουν στην Αγγλία από τη Λέσβο, την Τήνο, τη Σέριφο, τη Μύκονο, την Κρήτη, τη Σαντορίνη και τη Ζάκυνθο θα πρέπει να μπαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα δυο εβδομάδων ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς καθώς οι αρμόδιες βρετανικές υγειονομικές αρχές θεωρούν ότι υπάρχει «σημαντικός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία» από αυτά τα νησιά.

Εξήντα χιλιάδες Βρετανούς επηρεάζει η συγκεκριμένη ανακοίνωση που σπεύδουν να αλλάξουν τα εισιτήρια τους την τελευταία στιγμή με τις τιμές να είναι εξωφρενικά υψηλές σχολιάζει η εφημερίδα Daily Mail. H Σκωτία έχει ήδη θέσει ολόκληρη τη χώρα στην “κόκκινη” λίστα, ενώ η Ουαλία έχει τη Μύκονο, τη Ζάκυνθο, τη Λέσβο, την Πάρο την Αντίπαρο και την Κρήτη στην “κόκκινη λίστα” της.

Ωστόσο για δεύτερη συνεχόμενη μέρα η Βρετανία κατέγραψε ξαφνικά σχεδόν 3.000 νέες περιπτώσεις με κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο ενώ για δυο μήνες ο αριθμός αυτός περιοριζόταν στις 1.000 ημερησίως.

Αν και ο υπουργός Υγείας επισήμανε ότι ο κορονοϊός στο Ηνωμένο Βασίλειο «δεν είναι εκτός ελέγχου», τόνισε ότι το μέτρο κοινωνικής απόστασης είναι πλέον ζωτικής σημασίας

Για πρώτη φορά εφαρμόζεται το μέτρο του τοπικού λοκντάουν στην Ουαλία, στην επαρχιακή πόλη Caerphilly που κατέγραψε αύξηση νέων κρουσμάτων, με 98 άτομα να είναι θετικά σε μια εβδομάδα.

Επιπλέον ανησυχητική είναι η εικόνα των πόλεων Μπόλτον, Λιντς, Μπέρμιγχαμ και Μάντσεστερ.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Τζον Εντμουντς, από τη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου, ο αριθμός R έχει αυξηθεί «πάνω από το ένα», οπότε το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε «επικίνδυνη περίοδο».

«Μπορούμε να δούμε ότι η επιδημία ξεκινά ξανά. Επομένως, δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο όπου καταφέραμε να ελέγξουμε τον ιό και να αφήσουμε την οικονομία να επιστρέψει σε κάποιο είδος ομαλότητας», δήλωσε στο ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι ITV.

Διακόπτει η Βρετανική TUI τα ταξίδια προς Χανιά, Ηράκλειο, Σαντορίνη, Μύκονο και Ζάκυνθο

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης ότι θα επιβάλει καραντίνα 14 ημερών στους Βρετανούς που επιστρέφουν από έξι ελληνικά νησιά, η TUI UK γνωστοποίησε την αναστολή του προγράμματος ταξιδιών της για τρία νησιά και δύο προορισμούς της Κρήτης, από σήμερα και μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου.

Πιο αναλυτικά, αναστέλλει τα ταξίδια για Χανιά, Ηράκλειο, Σαντορίνη, Μύκονο και Ζάκυνθο. Παράλληλα, αναστέλλει -και στην πραγματικότητα τερματίζει τη φετινή σεζόν- όλα τα ταξίδια για Μάλια Ηρακλείου και Λαγανά Ζακύνθου, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Η επιστολή

Η επιστολή της TUI που δημοσιεύει αποκλειστικά το ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, έχει ως εξής: “Due to the FCDO’s advice against all but essential travel to a number of Greek islands, TUI UK has cancelled all holidays from Tuesday 8 September to the following destinations up to and including Tuesday 22 September 2020: Santorini Zante (Zakynthos) Crete (Chania and Heraklion) Mykonos All impacted customers will be notified and offered the option to amend or cancel and receive a full cash refund. In addition, due to the recent positive cases from customers returning from the resorts of Laganas in Zante and Malia in Crete, TUI UK has taken the decision to no longer offer holidays to Laganas or Malia until 31 October 2020. All impacted customers will be notified and offered to amend or cancel and receive a full cash refund”.

“Λόγω των συμβουλών του FCDO για όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια σε πολλά ελληνικά νησιά, η TUI UK ακύρωσε όλες τις διακοπές από την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στους ακόλουθους προορισμούς, έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020: Θήρα Ζάκυνθος (Ζάκυνθος) Κρήτη (Χανιά και Ηράκλειο) Μύκονος Όλοι οι πελάτες που επηρεάζονται θα ειδοποιηθούν και θα έχουν την επιλογή να τροποποιήσουν ή να ακυρώσουν και να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων σε μετρητά. Επιπλέον, λόγω των πρόσφατων θετικών περιπτώσεων από πελάτες που επέστρεψαν από τα θέρετρα του Λαγανά στη Ζάκυνθο και τα Μάλια στην Κρήτη, η TUI UK αποφάσισε να μην προσφέρει πλέον διακοπές στον Λαγανά ή στα Μάλια έως τις 31 Οκτωβρίου 2020. Όλοι οι πελάτες που επηρεάζονται θα ειδοποιηθούν και προσφέρθηκε να τροποποιήσει ή να ακυρώσει και να λάβει πλήρη επιστροφή χρημάτων σε μετρητά”.

Ρεπορτάζ: Κατερίνα Πολύζουwww.ert.gr

