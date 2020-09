Σύλληψη 27χρονου για τις επιθέσεις με μαχαίρι στο Μπέρμιγχαμ

Μοιράσου το άρθρο:

Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για ανθρωποκτονία και απόπειρα δολοφονίας, έπειτα από τις επιθέσεις με μαχαίρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Μπέρμιγχαμ της Μ. Βρετανίας με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό επτά άλλων.

Ο 27χρονος ύποπτος συνελήφθη στην περιοχή Σέλι Όουκ του Μπέρμιγχαμ τα ξημερώματα της Δευτέρας.

#BREAKING | We’ve arrested a man on suspicion of murder and seven counts of attempted murder in connection with the #BirminghamStabbings.

The man, 27, was held at an address in Selly Oak, #Birmingham, at around 4am today.

Full story ⬇️

— West Midlands Police (@WMPolice) September 7, 2020

Επιθεωρητές της αστυνομίας δήλωσαν ότι οι επιθέσεις που έγιναν σε τέσσερις τοποθεσίες, σε διάστημα μεγαλύτερο των δύο ωρών στο Μπέρμιγχαμ, συνδέονται μεταξύ τους, αλλά δεν πιστεύεται ότι έχουν σχέση με τη δράση συμμοριών ή με τρομοκρατία.

Νεκρός από τις επιθέσεις είναι ένας 23χρονος, ενώ ένας άνδρας και μια γυναίκα, 19 και 32 ετών αντίστοιχα, τραυματίστηκαν σοβαρά και εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πέντε άνθρωποι, ηλικίας μεταξύ 23 και 33 ετών, τραυματίστηκαν λιγότερο σοβαρά από τις επιθέσεις αυτές.

Η αστυνομία δημοσιοποίησε το βράδυ της Κυριακής διάφορες εικόνες του υπόπτου από τις κάμερες παρακολούθησης και έλαβε «πολλές απαντήσεις», η μία από τις οποίες οδήγησε τις Αρχές στη συνοικία Σέλι Όουκ όπου και συνελήφθη ο 27χρονος.

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι επιθέσεις με μαχαίρι αυξάνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Ιούνιο τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Ρέντινγκ κοντά στην πρωτεύουσα.

Στο Λονδίνο η βρετανική αστυνομία συλλαμβάνει περίπου δέκα άτομα καθημερινά, τα οποία συνδέονται με τέτοιου είδους επιθέσεις.

Ανταπόκριση: Νατάσα Καντζάβελουwww.ert.gr

