Πύρινη κόλαση στην Καλιφόρνια – Πέντε κομητείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Μοιράσου το άρθρο:

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας πέντε κομητείες εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, και συγκεκριμένα το Φρέσνο, τη Μαντέρα, τη Μαριπόζα, το Σαν Μπερναντίνο και το Σαν Ντιέγκο.

AP Photo/Ringo H.W. ChiuΗ ανακοίνωση ακολούθησε τη μεγάλη δασική φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής και γρήγορα κατέκαψε έκταση 182.100 στρεμμάτων, ενώ η κατάσταση επέβαλε την απομάκρυνση κατοίκων από τις εστίες τους, αλλά και το κλείσιμο δρόμων στην περιοχή του Φρέσνο που βρίσκεται στα κεντρικά της Καλιφόρνιας.

A backpacking trip cut short by unforeseen thunder, ash rain, and having to drive through literal fire to evacuate #SierraNationalForest in time. Grateful to the SNF ranger who led us down… wish we we got her name. #CreekFire @mercnews @sfchronicle @ABC7 @KTVU pic.twitter.com/37Ys7XGJ2a

— Juliana Park (@julipdoe) September 6, 2020

Οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 3.000 κτίσματα έχουν καταστραφεί κατά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες από το ξέσπασμα δασικών πυρκαγιών σε ολόκληρη την πολιτεία.

EPA/California National GuardΠερισσότεροι από 200 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με αεροπορικά μέσα σε πιο ασφαλείς περιοχές στη διάρκεια της νύχτας, καθώς δασική φωτιά απέκοψε το μοναδικό δρόμο στο Μάμουθ Πουλ στην Καλιφόρνια, που αποτελεί δημοφιλή περιοχή αναψυχής, στο Εθνικό Δάσος Σιέρα της Καλιφόρνιας.

Πηγές: CNN, Reuterswww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: