Ν. Δένδιας: Εναπόκειται στην Τουρκία να επιλέξει διάλογο χωρίς απειλές ή κυρώσεις (video)

Μοιράσου το άρθρο:

«Η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα που ανοίγει παντού πολεμικά μέτωπα, που απειλεί γείτονες με πόλεμο στην περίπτωση που επιλέξουν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους. Επιδίδεται σε παράνομες δραστηριότητες όπως η έκδοση- ανανέωση Νavtex και προβαίνει σε εμπρηστικές δηλώσεις, πρωτοφανείς ευθείες απειλές, ασκήσεις με πραγματικά πυρά, παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Αλλοιώνει θρησκευτικά μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, εργαλειοποιεί τον ανθρώπινο πόνο στο Μεταναστευτικό», τόνισε ο Νίκος Δένδιας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Μάλτας, Evarist Bartolo.

«Ο καλύτερος τρόπος για αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι να σταματήσει κάθε δραστηριότητα στις αμφιλεγόμενες περιοχές. Ξέρω ότι συμβιβασμοί είναι οδυνηροί, αλλά πιο οδυνηρό είναι να επιλεγεί ο δρόμος της στρατιωτικής σύγκρουσης», τόνισε με τη σειρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Μάλτας. «Αν δεν κάνει κάτι για το Νότο η ΕΕ, τότε αφήνει στα χέρια άλλων τα νότια σύνορά της», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Και όταν αφήνεις στα χέρια άλλων την ασφάλειά σου, τότε είναι πολύ πιθανό όχι μόνο να κάνουν πράγματα χωρίς τη γνώμη σου και τη συμμετοχή σου, αλλά θα στραφούν και εναντίον σου».

Ο κ. Μπαρτόλο υπενθύμισε πως η Μάλτα είναι το μικρότερο νησί της Μεσογείου στην Ευρώπη, σε μέγεθος όσο η μισή Κέρκυρα ή περίπου το 1/20 του μεγέθους της Ελλάδας με πληθυσμό 450.000. «Αυτό μας δημιουργεί δύσκολα θέματα για το πώς να ζήσουμε σε ένα κόσμο, ο οποίος έχει καταστεί επικίνδυνος για τις μικρές χώρες», ανέφερε. «Ως το μικρότερο κράτος με συνταγματική υποχρέωση ουδετερότητας, χρειαστήκαμε χρόνια για να αποκτήσουμε την ανεξαρτησία μας, να φύγουν οι ξένες δυνάμεις από τη Μάλτα και να αρνηθούμε τη χρήση της από άλλες χώρες, είτε για τις αεροπορικές δυνάμεις, είτε για το στρατό ή το ναυτικό. Αυτό θα το υπερασπιστούμε, δε θα επιτρέψουμε σε καμία άλλη χώρα να τη χρησιμοποιήσει κατά άλλης χώρας, χωρίς εξαιρέσεις».

Η Ελλάδα είναι πάνοτε έτοιμη για διάλογο αλλά στη βάση του διεθνούς δικαίου για την επίλυση της μιας και μόνης διαφοράς, δηλαδή υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, επανέλαβε ο Νίκος Δένδιας, προσθέτοντας: Διάλογος με την παρουσία τουρκικών ερευνητικών δεν νοείται. Η Ελλάδα δεν απειλεί, δεν εκβιάζει, επίσης δεν απειλείται και δεν εκβιάζεται, ανέφερε στη συνέχεια ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Ι welcomed #Malta FM @EvaristBartolo @GreeceMFA. A broad range of topics to be discussed with focus on relations & developments in #EasternMediterranean. pic.twitter.com/SbpwSDfuwh

— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 7, 2020

Οι εξελίξεις στο μεταναστευτικό και η εμπειρία που έχουμε από την εργαλειοποίησή του από την Τουρκία επιβάλλουν τη στενή συνεργασία των κρατών μας ενόψει των εργασιών για την αναθεώρηση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Όπως επίσης την ανάγκη της απαρέγκλιτης εφαρμογής από πλευράς της Τουρκίας των προνοιών της Κοινής Δήλωσης του 2016» τόνισε ο Έλληνας υπουργός, και χαρακτήρισε αναγκαίο η Ευρώπη «να σταθεί συνολικά στο ύψος των περιστάσεων» και «να απαντήσει με στιβαρότητα αλλά χωρίς δισταγμούς στις τουρκικές προκλήσεις».

Όπως επισήμανε άλλωστε, οι ενέργειες της Τουρκίας «δεν στρέφονται μόνο κατά ενός κράτους μέλους της ΕΕ, στρέφονται κατά της ίδιας της Ένωσης, όπως φάνηκε και τον Φεβρουάριο στον Έβρο, όπως φαίνεται στο Αιγαίο, όπως φαίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο». «Παραβιάζουν την ουσία των αρχών της Ένωσης, την ουσία του ευρωπαϊκού κοινού κεκτημένου. Και γι αυτό αυτές οι προκλήσεις που είναι κοινές απαιτούν και απαντήσεις που να είναι κοινές», προσέθεσε.

«Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερά να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο στην Λιβύη, μέσω της συμμετοχής στη Διαδικασία του Βερολίνου, αλλά και με όποιο τρόπο αυτό καταστεί δυνατό» ανέφερε ο κ. Δένδιας και σημείωσε πως η χώρα μας «αντιλαμβάνεται απόλυτα πως η κατάσταση στη Λιβύη είναι τεράστιο θέμα για τη Μάλτα, πως επηρεάζει τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών που μπορεί να φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τη νησιωτική κοινωνία της Μάλτας», πρόσθεσε.

Πρόσθεσε δε πως η Μάλτα, δεν μπορεί παρά να συμπορεύεται στις βασικές ανησυχίες και απόψεις με το άλλο νησιωτικό κράτος της Ένωσης, την Κύπρο. «Αλλοίμονο αν αμβλυνθεί η αυτονόητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μπαρτόλο υπενθύμισε πως η Μάλτα είναι το μικρότερο νησί της Μεσογείου στην Ευρώπη, σε μέγεθος όσο η μισή Κέρκυρα ή περίπου το 1/20 του μεγέθους της Ελλάδας με πληθυσμό 450.000.

«Αν δεν κάνει κάτι για το Νότο η ΕΕ, τότε αφήνει στα χέρια άλλων τα νότια σύνορά της», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Και όταν αφήνεις στα χέρια άλλων την ασφάλειά σου, τότε είναι πολύ πιθανό όχι μόνο να κάνουν πράγματα χωρίς τη γνώμη σου και τη συμμετοχή σου, αλλά θα στραφούν και εναντίον σου», πρόσθεσε τονίζοντας την ανάγκη να είναι πολύ προσεκτικές οι κινήσεις όλων.

Μετά τις συνομιλίες υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών για τη συνεργασία στον τομέα της διπλωματικής εκπαίδευσης.www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: