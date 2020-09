Βρετανία: Κινητοποίηση της αστυνομίας στο Μπέρμιγχαμ για περιστατικά με μαχαιρώματα

Μοιράσου το άρθρο:

Συναγερμός στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας, μετά από τηλεφωνήματα για περιστατικά με μαχαίρι το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της πόλης.

Η αστυνομία έλαβε τηλεφώνημα χθες βράδυ για επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών ενώ στο σημείο του συμβάντος κατέφθασαν και ασθενοφόρα. Λίγο αργότερα ακολούθησαν και άλλα τηλεφωνήματα που έκαναν αναφορά για «πολλαπλά μαχαιρώματα».

Η αστυνομία του Μπέρμιγχαμ χαρακτηρίζει «σοβαρότατο περιστατικό» το συμβάν, αναφέροντας ότι υπάρχουν τραυματίες χωρίς όμως να δίνουν περισσότερα στοιχεία. «Γνωρίζουμε ότι ένας αριθμός ατόμων έχει τραυματιστεί, αλλά προς το παρόν δεν είμαστε σε θέση να πούμε πόσοι και πόσο σοβαρά», ανέφερε η αστυνομία των Γουέστ Μίντλαντς και προσθέτει: «Σε αυτό το πρώιμο στάδιο δεν θα ήταν σωστό να κάνουμε εικασίες για τα αίτια του περιστατικού. Ενδέχεται να περάσει κάποια ώρα προτού είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε το οτιδήποτε».

#UPDATE | We can confirm that at approximately 12:30am today we were called to reports of a stabbing in #Birmingham city centre.

We immediately attended, along with colleagues from the ambulance service. A number of other stabbings were reported in the area shortly after.

— West Midlands Police (@WMPolice) September 6, 2020

