Ένας νεκρός και 7 τραυματίες -2 σοβαρά- από επιθέσεις με μαχαίρι στο Μπέρμιγχαμ-Αναζητείται ο δράστης

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και άλλοι 7 τραυματίστηκαν εκ των οποίων δύο -ένας άνδρας και μια γυναίκα- σοβαρά σε μια σειρά από επιθέσεις με μαχαίρι που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Μπέρμιγχαμ της κεντρικής Αγγλίας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, ενώ αναζητεί έναν ύποπτο.

«Μπορούμε τώρα να επιβεβαιώσουμε ότι ξεκινήσαμε έρευνα για ανθρωποκτονία μετά τα χθεσινοβραδινά γεγονότα. Ένας άνθρωπος πέθανε και ένας άλλος άνδρας και μια γυναίκα τραυματίστηκαν σοβαρά. Άλλοι πέντε επίσης τραυματίστηκαν», ανακοίνωσε η αστυνομία των Γουεστ Μίντλαντς.

BREAKING: West Midlands police say they are searching for one suspect following multiple stabbings in Birmingham city centre overnight.

One person has died, two are “critically injured” and five others received “minor” injuries.

Latest: pic.twitter.com/RYMZPBE5dk

— SkyNews (@SkyNews) September 6, 2020

Σύμφωνα με τον Άντρι Στριτ επικεφαλής της κομητείας Γουέστ Μίντλαντς, όπου βρίσκεται το Μπέρμιγχαμ, τα περιστατικά φαίνεται να συνδέονται, όμως προς το παρόν δεν είναι γνωστά τα αίτιά τους.

Σε ανακοίνωσή της λίγο νωρίτερα η αστυνομία ανέφερε ότι εκλήθη περίπου στις 00:30 (τοπική ώρα) αφού ένας άνθρωπος μαχαιρώθηκε στο κέντρο του Μπέρμιγχαμ, προτού ενημερωθεί και για άλλα παρόμοια περιστατικά που σημειώθηκαν αργότερα.

Τα θύματα των επιθέσεων φαίνεται ότι επιλέχτηκαν τυχαία, ανακοίνωσε η αστυνομία, και οι επιθέσεις δεν είχαν στόχο κάποια συγκεκριμένη κοινότητα ούτε δείχνουν να συνδέονται με συμμορίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντόμινικ Ράαμπ δήλωσε ότι δεν έχει πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι τα περιστατικά συνδέονται με την τρομοκρατία, αλλά πρόσθεσε ότι οι πολίτες θα πρέπει να «είναι πολύ προσεκτικοί».

Πηγή: SkyNews, BBC, Reuterswww.ert.gr

