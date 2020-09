Διαψεύδει η Αθήνα τον Στόλτενμπεργκ για συνομιλίες Ελλάδας – Τουρκίας

Μοιράσου το άρθρο:

Συμφώνησαν Ελλάδα και Τουρκία για διαπραγματεύσεις, ανακοίνωσε ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ. Όπως τονίζει o Γιενς Στόλτενμπεργκ, ύστερα από συνομιλίες με την ελληνική και τουρκική ηγεσία, οι δύο σύμμαχοι συμφώνησαν στη διεξαγωγή τεχνικών συζητήσεων στο ΝΑΤΟ ώστε να δημιουργήσουν μηχανισμούς για την αποκλιμάκωσης της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και τη μείωση του κινδύνου «επεισοδίων και ατυχημάτων».

Following my discussions with Greek & Turkish leaders, the two Allies have agreed to enter into technical talks at #NATO to establish deconfliction mechanisms and reduce the risk of incidents & accidents in the #EastMed.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 3, 2020

Την είδηση ωστόσο διαψεύδουν ελληνικές διπλωματικές πηγές οι οποίες αναφέρουν πως «οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με φερόμενες τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

«Σε κάθε περίπτωση, έχουμε συγκρατήσει την πρόθεση του ΓΓ του ΝΑΤΟ να εργαστεί για να θεσπίσει μηχανισμούς αποκλιμάκωσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Πλην όμως, αποκλιμάκωση συνιστά μόνον η άμεση απομάκρυνση όλων των τουρκικών πλοίων από την ελληνική υφαλοκρηπίδα», προσθέτουν.

Oι ίδιες πηγές τονίζουν πως: «Η μονομερής εγχείριση εγγράφου με την παράκληση για σχόλια εντός μίας εβδομάδας σε καμία περίπτωση δε συνιστά έναρξη διαλόγου».www.ert.gr

