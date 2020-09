Συνεχίζει το γαϊτανάκι των προκλήσεων η Άγκυρα – Έντονη η διεθνής ανησυχία (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Δύο νέες Navtex για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην ανατολική Μεσόγειο, σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες ανακοίνωσε η Τουρκία. Το επικίνδυνο παιχνίδι των προκλήσεων που εξακολουθεί να παίζει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο προκαλεί την έντονη ανησυχία της Δύσης. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ρωτήθηκε για ενδεχόμενο ατύχημα, ο Μακρόν εκτόξευσε μύδρους κατά του Ερντογάν και ο Πομπέο ζήτησε διάλογο εδώ και τώρα. Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας, ο οποίος αύριο θα συναντηθεί με τον ΓΓ του ΟΗΕ, προκειμένου να τον ενημερώσει για την κλιμακούμενη επιθετικότητα της Τουρκίας. Με καθυστέρηση μίας ημέρας η Άγκυρα διέψευσε το δημοσίευμα της Die Welt ότι ο Ερντογάν ζήτησε να βυθιστεί ελληνικό πολεμικό ή να καταρριφθεί μαχητικό.

Οι τουρκικές ασκήσεις με την ονομασία «Ρωσικές ασκήσεις πυρός», 8-22 Σεπτεμβρίου και 17-25 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, θα γίνουν στο όριο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ανατολικά της Κύπρου.

Σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία 25 λεπτών την Τετάρτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Παναγιωτόπουλος με τη Γαλλίδα ομόλογό του Φλοράνς Παρλί, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή.

Η κυρία Παρλί μετέφερε στον Έλληνα υπουργό τα συγχαρητήρια του γαλλικού αεροπορικού επιτελείου για τη διεξαγωγή της άσκησης «Ευνομία» και τον τρόπο με τον όποιο έδρασαν τα ελληνικά φτερά στην άσκηση στην Κύπρο.

Συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ είχε την Πέμπτη στο υπουργείο Εξωτερικών ο Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η συνεργασία Ελλάδος-ΗΠΑ και οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με έμφαση στην παραβατικότητα της Τουρκίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρέσβης επεσήμανε πως χάρηκε που είδε τον κ. Δένδια πριν από το ταξίδι του στα Ηνωμένα Έθνη.

«Εκτιμούμε ιδιαιτέρως την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να βρει διπλωματικές λύσεις για τις εντάσεις της Ανατολικής Μεσογείου. Όπως είπε και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Πομπέο, «είναι ανώφελο να αυξάνεται η στρατιωτική ένταση στην περιοχή», σημείωσε ο κ. Πάιατ σε σχετική ανάρτησή του στο twitter.

Ο κ. Δένδιας είχε συνάντηση και με τον πρέσβη Ισραήλ Y. Amrani, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Πρέπει να τελειώνουμε με τη ρητορική των απειλών και των εκβιασμών, τόνισε στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς.

Το πλέγμα κυρώσεων στην Τουρκία θα τεθεί στη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου, μέχρι τότε ωστόσο υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για διευθέτηση, τόνισε και επαναδιατύπωσε την αισιοδοξία του για την αποκλιμάκωση της έντασης που θα οδηγήσει στην εξομάλυνση των σχέσεων.

Τόνισε ότι «υπάρχει μια δομημένη διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το σύνολο της ευρωπαϊκής οικογένειας στο πλευρό της Ελλάδας».

Για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, ο κ. Σχοινάς δήλωσε ότι η συμβίωση δεν είναι απλή, ή θα το κάνεις μέσα από συνεννόηση ή μέσα από μια χρόνια ένταση. Η Ευρώπη προσπαθεί να βρει ένα ευρωτουρκικό πλαίσιο αναφοράς στο οποίο θα χωρέσουν και οι εθνικές επιδιώξεις της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί κι αυτό, είπε, δεν συμβαίνει με ευθύνη της Ευρώπης, και αναφέρθηκε στις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας από τη Συρία ως τη Λιβύη στην Αν. Μεσόγειο.

«Πρέπει να κατακαθίσει αυτή η σκόνη για να βρούμε πού θα βρεθεί το σημείο ισορροπίας στις ευρωτουρκικές σχέσεις» σημείωσε.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε ότι η τουρκική στάση θίγει την Ευρώπη συνολικά και υπενθύμισε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Ελλάδα, κατά την οικονομική κρίση, την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, με το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα, με τα ελληνοτουρκικά, είναι η τέταρτη φορά που η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας.

Πρόκειται, είπε, «για μια ελληνική κατάκτηση όλου του πολιτικού κόσμου, όλων των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα γιατί αγκίστρωσαν τη χώρα στην Ευρώπη που είναι και οι ισχυρές της συμμαχίες».

Ο υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάικ Πομπέο κάλεσε Ελλάδα και Τουρκία να «μειώσουν τις εντάσεις» και να αρχίσουν διπλωματικές συνομιλίες. Νωρίτερα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε προχωρήσει σε νέα καταδίκη των τουρκικών ερευνών, τονίζοντας, ότι οι κινήσεις της Άγκυρας αποσταθεροποιούν την περιοχή. Στον διάλογο ποντάρει και η ΕΕ. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πίτερ Στάνο, ερωτηθείς για πιθανό σχέδιο Β σε περίπτωση «ατυχήματος», μίλησε για προσπάθειες που εστιάζουν στη σταδιακή μείωση της έντασης.

Στο μεταξύ, στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο Νίκος Δένδιας. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί την Παρασκευή με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προκειμένου να τον ενημερώσει για τη διαμορφούμενη κατάσταση και την κλιμακούμενη επιθετικότητα της Τουρκίας.

«Ανυποχώρητος» ο Ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο

Καθημερινή η στοχοποίηση του Καστελόριζου από την Τουρκία. Ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι, κρατώντας στα χέρια του χάρτες, ανέφερε ότι η Ιταλία δεν είχε δικαίωμα να δώσει το ακριτικό νησί στην Ελλάδα, επικαλούμενος το μέγεθός του.

Στην επιδίωξη της Άγκυρας για ανεύρεση πολιτικής λύσης με την Ελλάδα, με την οποία όλοι θα είναι κερδισμένοι, αναφορικά με το θέμα των διαφορών τους για τα δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας ταυτόχρονα την Αθήνα ότι δεν το αποδέχεται.

Σύμφωνα με τη Hurriyet, ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας την Τρίτη σε κλειστή σύσκεψη στελεχών του κόμματός του, υποστήριξε ότι στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία έχει 100% δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τη διεκδίκησή του.

Επικριτικός έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της Κύπρου εμφανίζεται ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Σαμπάχ.

Ο Μ. Τσαβούσογλου επικρίνει την απόφαση της Ουάσιγκτον για μερική άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι αυτή θα ενθαρρύνει τη Λευκωσία να μη μπει σε διάλογο για πολιτική λύση του Κυπριακού.

Καταγγέλλει τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου, ενώ κατηγορεί το Βερολίνο για έλλειψη ειλικρίνειας στη μεσολαβητική του πρωτοβουλία και τις Βρυξέλλες για μεροληψία υπέρ της Ελλάδας.

Ο Τούρκος υπουργός επιτίθεται και στη Γαλλία, ισχυριζόμενος ότι το Παρίσι στηρίζει την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας αποδυνάμωσης του ΝΑΤΟ.

Με εμφανή καθυστέρηση, μεγαλύτερη των 24 ωρών, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, δια του εκπροσώπου του Χαμί Ακσόι, απάντησε ότι το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Die Welt ανήκει «στη σφαίρα της φαντασίας».

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, σε στρατιωτική τελετή, επανέλαβε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της, χωρίς να επιτρέπει την παραμικρή παραβίασή τους.

«Αν υπάρξει άρση του εμπάργκο στην Κύπρο, αυτό που θα κάνουν είναι να φέρουν ένα αδιέξοδο. Αυτοί που έρχονται από χιλιόμετρα μακριά (Γαλλία και ΗΠΑ) θα φύγουν όπως ήρθαν», ανέφερε ο Χουλουσί Ακάρ.

Από την πλευρά του ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέφτηκε το Ιράκ, εξαπέλυσε επίθεση στην Τουρκία και για την εισβολή της στη Συρία και για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ο Τούρκος πρόεδρος είναι εξοικειωμένος με την αποικιοκρατία, απαντώντας έτσι και στα περί αποικιοκρατίας της Γαλλίας του Ταγίπ Ερντογάν.

