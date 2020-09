Νεκρός Αφροαμερικανός από πυρά αστυνομικού στην Ουάσινγκτον – Νέο βίντεο αστυνομικής βίας (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Νεκρός έπεσε νεαρός Αφροαμερικανός την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον από πυρά αστυνομικού, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ ιστορικές κινητοποιήσεις εναντίον του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας. Στη δημοσιότητα νέο βίντεο αστυνομικής βίας κατά Αφροαμερικανού τον Μάρτιο στο Ρότσεστερ. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να κόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στις πόλεις όπου επικρατεί «ανομία», ανάμεσά τους το Σιάτλ, το Πόρτλαντ, τη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον.

«Δεν θα περάσει έτσι»

Σύμφωνα με τις αρχές, αστυνομικοί μετέβησαν λίγο μετά τις 16:00 στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ουάσιγκτον για να ερευνήσουν πληροφορίες για «οπλισμένους άνδρες μέσα σε όχημα».

«Όταν προσέγγισαν το όχημα, κάποιοι άρχισαν να τρέχουν για να διαφύγουν και ένας αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της αμερικανικής πρωτεύουσας Πίτερ Νιούσαμ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Θεωρούμε ότι το πρόσωπο αυτό οπλοφορούσε εκείνη τη στιγμή», ανέφερε, διαβεβαιώνοντας ότι επιτόπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο όπλα.

Το θύμα ήταν ο 18χρονος Αφροαμερικανός Ντίον Κέιν. O Τρέιον Γουάιτ, τοπικός αιρετός, ζητώντας να δημοσιοποιηθούν τα πλάνα που κατέγραψαν οι κάμερες τις οποίες φόραγαν οι αστυνομικοί.

«Δεν θα περάσει έτσι, μην αφήσετε τα μέσα ενημέρωσης να μαυρίσουν αυτή την υπόθεση», τόνισε το τοπικό παράρτημα του κινήματος Black Lives Matter, καλώντας σε διαδήλωση.

Η υπόθεση καταγράφεται έπειτα από μήνες διαδηλώσεων εναντίον της αστυνομικής βαρβαρότητας στις ΗΠΑ, και δύο ημέρες αφού αστυνομικοί στο Λος Άντζελες σκότωσαν έναν Αφροαμερικανό που κυκλοφορούσε με ποδήλατο.

Προσοχή, το βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες

Στο μεταξύ, στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από κάμερα που έφερε πάνω του αστυνομικός κατά το περιστατικό τον περασμένο Μάρτιο στο Ρότσεστερ.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Αφροαμερικανός Ντάνιελ Προυντ, 41 ετών, έχει βγει στον δρόμο γυμνός και υπό την επήρεια ουσιών. Οι αστυνομικοί του έχουν περάσει χειροπέδες, έχουν καλύψει το κεφάλι του με κουκούλα και τον ακινητοποιούν στο οδόστρωμα. Ο Προυντ υπέστη εγκεφαλικό και πέθανε επτά ημέρες αργότερα. Το ιατροδικαστικό πόρισμα αναφέρει ως βασική αιτία θανάτου την ασφυξία.

Η οικογένεια του Προυντ ζητά να απαγγελθούν κατηγορίες για φόνο στους αστυνομικούς, οι οποίοι παραμένουν μέχρι και σήμερα στη θέση τους

Απειλές Τραμπ για διακοπή ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε μνημόνιο με το οποίο απειλεί να αναστείλει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στις πόλεις όπου επικρατεί η «ανομία», ανάμεσά τους το Σιάτλ, το Πόρτλαντ, τη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον.

«Η κυβέρνησή μου δεν θα επιτρέψει τα δολάρια των φορολογουμένων να χρηματοδοτούν πόλεις που αφήνονται να μετατραπούν σε ζώνες ανομίας», αναφέρει το κείμενο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Ουίλιαμ Μπαρ δήλωσε πως δεν πιστεύει ότι υπάρχει συστημικός ρατσισμός στο αμερικανικό δικαστικό σύστημα, χαρακτηρίζοντας «ψευδές αφήγημα» ότι πολλοί άοπλοι μαύροι πυροβολούνται από λευκούς αστυνομικούς στις ΗΠΑ.

«Πιστεύω πως έχουμε καταγράψει σημαντική πρόοδο τα τελευταία 60 χρόνια», είπε ο Μπαρ.

«Ακούγοντας τους Αμερικανούς αριστερούς σήμερα, θα πίστευε κανείς ότι δεν προχωρήσαμε καθόλου. Πιστεύω ότι το αφήγημα ότι η αστυνομία βρίσκεται σε κάποια επιδημία πυροβολισμών άοπλων μαύρων είναι απλά ένα ψευδές αφήγημα», είπε και πρόσθεσε: «Το γεγονός είναι πως είναι πολύ σπάνιο για άοπλο Αφροαμερικανό να πυροβολείται από έναν λευκό αστυνομικό».

