Μηνύματα από ΗΠΑ και ΕΕ προς Τουρκία για αποκλιμάκωση της έντασης-Διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας(video)

Μοιράσου το άρθρο:

Σαφές μήνυμα από τις ΗΠΑ στην Άγκυρα, σε μια περίοδο που εκείνη επιχειρεί να προκαλέσει ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο τηλεφώνησε στον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον ενημέρωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αίρουν το εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο, ενώ το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε, ζητώντας την ανάκληση της απόφασης γιατί, όπως, ανέφερε, ανατρέπει τις ισορροπίες στην Κύπρο κι εμποδίζει την εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό. Την ίδια ώρα η Αθήνα συνεχίζει τον διπλωματικό μαραθώνιο ενημέρωσης. Σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος θα έχει με τη Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί.

Σε ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης τονίζει χαρακτηριστικά: «Χαιρετίζω την άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων σε ό,τι αφορά μη φονικούς εξοπλισμούς. Μια θετική εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω τη διμερή σχέση ασφάλειας μεταξύ της Κύπρου και των ΗΠΑ.

During our phone call with @SecPompeo, we both expressed our serious concerns on the volatile situation in the Eastern Mediterranean. We further stressed the importance to ease tensions in the region, in view of #Turkey’s aggressive behaviour. pic.twitter.com/hmZpEd6hr1

— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) September 1, 2020

Στην ανάγκη αποκλιμάκωσης, της έντασης επιμένει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καταδικάζοντας τις έρευνες του «Oruc Reis» και τονίζοντας ότι οι κινήσεις της Άγκυρας αποσταθεροποιούν την περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκβιάζεται, διεμήνυσε στην Άγκυρα, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή όλο το πλέγμα των κυρώσεων είναι πάνω στο τραπέζι.

Εν τω μεταξύ, δημοσίευμα της γερμανικής Die Welt αναφέρει ότι ο Ερντογάν ζήτησε θερμό επεισόδιο από τους στρατηγούς του. Η εφημερίδα επικαλούμενη στρατιωτικές πηγές στην Κωνσταντινούπολη αναφέρει ότι ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε εντολή να βυθίσουν ένα ελληνικό πολεμικό, ή να καταρρίψουν ένα μαχητικό, αλλά εκείνοι αρνήθηκαν.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, είχε χθες ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της συνομιλίας τους βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας.www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: