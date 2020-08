Κόντρα Τραμπ-Μπάιντεν για το δόγμα «νόμος και τάξη» – Την επέμβαση της εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ προτείνει ο Τραμπ

Μοιράσου το άρθρο:

Να καταδικάσει τη βία από όπου κι αν προέρχεται κάλεσε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος επικρίνει «την υπερβολική χαλαρότητα» στις πόλεις όπου κυβερνούν οι Δημοκρατικοί. Για πολιτική διχασμού κατηγορεί τον Τραμπ ο δήμαρχος του Πόρτλαντ, όπου το Σάββατο ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός από πυροβολισμό, εν μέσω συμπλοκών κατά τη διάρκεια διαδήλωσης και αντιδιαδήλωσης.

Τραμπ: Να επέμβει η εθνοφρουρά

Δεν πρέπει να γίνουμε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο με τον εαυτό της, τόνισε ο Μπάιντεν με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπό του.

«Τα πυρά στους δρόμους μιας σπουδαίας αμερικανικής πόλης είναι απαράδεκτα. Καταδικάζω αυτή τη βία χωρίς καμία αμφιβολία. Καταδικάζω τη βία οποιουδήποτε είδους από οποιονδήποτε, είτε ανήκει στην Αριστερά είτε στη Δεξιά. Και προκαλώ τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να κάνει το ίδιο», πρόσθεσε ο Μπάιντεν.

Ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου αντέδρασε στον θάνατο στο Πόρτλαντ με δεκάδες tweet και retweet, επικρίνοντας κυρίως τον «παλαβό αριστεριστή» Δημοκρατικό δήμαρχο του Πόρτλαντ Τεντ Ουίλερ, και επικρίνοντας την άρνησή του να καλέσει να επέμβει η εθνοφρουρά.

The National Guard is Ready, Willing and Able. All the Governor has to do is call!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2020

«Η σπουδαία εθνοφρουρά μας θα μπορούσε να επιλύσει αυτά τα προβλήματα μέσα σε λιγότερο από μία ώρα», διαβεβαίωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην εγκληματικότητα και στη βία.

Στο Πόρτλαντ, οι τοπικές αρχές «συνεχίζουν να αρνούνται» να δεχθούν οποιαδήποτε βοήθεια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να τερματιστούν τα βίαια επεισόδια που εκτυλίσσονται «εδώ και σχεδόν 90 ημέρες», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Τσαντ Γουλφ στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι για την αντιμετώπιση των βίαιων διαδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής ομοσπονδιακής βοήθειας τήρησης της τάξης, πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να διαθέσει περισσότερα ομοσπονδιακά μέσα για την επιβολή τήρησης της νομοθεσίας, σε όποιον Ρεπουμπλικάνο ή Δημοκρατικό κυβερνήτη αιτηθεί τη διάθεσή τους, δήλωσε και ο Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Μάρκ Μίντοους.

Ο Τραμπ, η επανεκλογή του οποίου θα κριθεί στις 3 Νοεμβρίου, επανήλθε στην ομιλία του με την οποία αποδέχθηκε το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος το μήνυμα που προβάλλει σταθερά τελευταία, αυτό της «αποκατάστασης» του νόμου και της τάξης. Αύριο Τρίτη θα πάει στην Κενόσα, όπου 17χρονος κατηγορείται για τον φόνο δύο ανθρώπων στις ταραχές που ακολούθησαν τον σοβαρό τραυματισμό του Τζέικομπ Μπλέικ από τα πυρά αστυνομικού.

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ απηύθυνε ανοικτή επιστολή στον Τραμπ την Παρασκευή, στηλιτεύοντας την «πολιτική του διχασμού και της δημαγωγίας» που ασκεί και τονίζοντας πως ο μεγιστάνας μοιάζει να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι εικόνες της βίας είναι «το μοναδικό διαβατήριο για την επανεκλογή του».

Την ίδια ώρα, ο Δημοκρατικός κοινοβουλευτικός Άνταμ Σιφ κατηγόρησε τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο ότι «επιδεινώνει» τη βία διότι τη θεωρεί «ατού για την εκστρατεία του», μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

