Στήριξη Μπορέλ και Μάας στην Ελλάδα – Τα σενάρια για τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας

Πλήρη αλληλεγγύη των χωρών μελών της Ε.Ε. στην Ελλάδα και στήριξη στις ελληνικές θέσεις εξέφρασαν ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ και ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βερολίνο.«Υπάρχει συμφωνία για να προετοιμασθούν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας», δήλωσε ο κ. Μπορέλ.

Η Τουρκία πρέπει να απέχει από μονομερείς ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής πολιτικής, προσθέτοντας ότι αυτό είναι βασικό στοιχείο για να προαχθεί ο διάλογος. Μάλιστα, επισήμανε την αυξανόμενη απογοήτευση για τη συμπεριφορά της Άγκυρας.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας δήλωσε ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ παράλληλα θα ετοιμαστεί και κατάλογος κυρώσεων κατά της Τουρκίας, με τις τελικές αποφάσεις να παραπέμπονται στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου.

«Τα περιοριστικά μέτρα κατά της Τουρκίας πρέπει να συζητηθούν στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. τον Σεπτέμβριο» είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μάας τόνισε ότι οι σχέσεις με την Άγκυρα είναι ιδιαίτερα τεταμένες λόγω της διένεξης στην Ανατολική Μεσόγειο. Σημείωσε ότι ο εποικοδομητικός διάλογος είναι η μόνη διέξοδος από την κρίση στην περιοχή.

Τα σενάρια για τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας

Ο Ζοζέπ Μπορέλ ανακοίνωσε ότι συμφωνήθηκε να επιταχυνθεί η προσθήκη ονομάτων στη σχετική λίστα των κυρώσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτική απαγόρευση, όπως μεταδίδει το Associated Press.

Εάν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης, όπως είπε ο κ. Μπορέλ, σε δεύτερη φάση οι κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας ενδέχεται να διευρυνθούν, θέτοντας στο στόχαστρο τα τουρκικά πλοία, στα οποία θα μπορούσε να επιβληθεί απαγόρευση πρόσβασης στα ευρωπαϊκά λιμάνια, τροφοδοσίας και εξοπλισμού. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο και για οικονομικές κυρώσεις.

Στήριξη Μέρκελ στην Ελλάδα

Ηχηρό μήνυμα στήριξης της Ελλάδας και των ελληνικών θέσεων απηύθυνε νωρίτερα η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ. Υπογράμμισε ότι όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την υποχρέωση να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα των Ελλήνων και να τους υποστηρίξουν όπου έχουν δίκιο.

