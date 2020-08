Δένδιας: Βασιζόμαστε πάντα στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη – Εν αναμονή των ανακοινώσεων Μπορέλ (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Δεύτερη και τελευταία μέρα της άτυπης Συνόδου, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ε.Ε. θα ασχοληθούν με το θέμα της Τουρκίας και τις κυρώσεις απέναντι στην ακραία τουρκική προκλητικότητα. Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, αναμένεται να παρουσιάσει τις επιλογές που έχει επεξεργαστεί, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη, με θέμα τις σχέσεις της ΕΕ- Τουρκίας.

«Βασιζόμαστε πάντα στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στο κλίμα που επικρατεί μεταξύ των Ευρωπαίων ομολόγων του, για το θέμα της Τουρκίας. Χαρακτήρισε δε «απόλυτη αναγκαιότητα» -προκειμένου να επιτευχθεί αποκλιμάκωση στη Μεσόγειο- τις επικείμενες ανακοινώσεις του Ζοζέπ Μπορέλ σχετικά με επιλογές για κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας.

«Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις Μπορέλ, σχετικά με τις επιλογές για κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας. Το θεωρούμε απόλυτη αναγκαιότητα, προκειμένου να επιτευχθεί αποκλιμάκωση στην Μεσόγειο», δήλωσε ο κ. Δένδιας προσερχόμενος στο ‘Ατυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που πραγματοποιείται από χθες στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της γερμανικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το κλίμα που επικρατεί στο Συμβούλιο, ενόψει της σημερινής συζήτησης για την Τουρκία, ο υπουργός τόνισε: «Βασιζόμαστε πάντα στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αυτές είναι οι αξίες της κοινότητας των εθνών».

Σήμερα σύμφωνα με πληροφορίες η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ αναμένεται να εχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, μετά και τις επαφές που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με Αθήνα και Άγκυρα. Η κ. Μέρκελ αναμένεται να δώσει το μεσημέρι συνέντευξη εφόλης της ύλης.

Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε και δεύτερη επικοινωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να τον ενημερώσει για τη συζήτηση που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο.

Κλιμάκωση της έντασης – Αντιμέτωπη με κυρώσεις η Τουρκία – Νέα επικοινωνία Τραμπ με Μητσοτάκη (videο)

«Πολύ ανήσυχος» για την κλιμάκωση της έντασης και τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο δήλωσε χθες ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας και προειδοποίησε ότι, εάν δεν καταστεί εφικτή μια διπλωματική λύση μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αυτό θα είναι «εξαιρετικά προβληματικό» για τον διάλογο της Ένωσης με την Τουρκία. Κάλεσε δε Ελλάδα και Τουρκία να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση.

«Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο τέλος αυτού του μήνα, προς τα πού θα κινηθούν τα πλοία, και θα ζητήσουμε επίσης και εδώ να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η Τουρκία και η Ελλάδα να λύσουν τα προβλήματα απευθείας και να συνεισφέρουμε το παν προκειμένου να μην φθάσουμε σε στρατιωτική αντιπαράθεση», δήλωσε ο κ. Μάας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η γερμανική πλευρά είναι αισιόδοξη για την εξεύρεση κοινής γραμμής μεταξύ των κρατών- μελών της ΕΕ, ο κ. Μάας τόνισε ότι χρειάζεται διπλωματική λύση στην διένεξη Ελλάδας- Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι το ίδιο ζήτησε και κατά τις πρόσφατες επισκέψεις του στην Αθήνα και στην Άγκυρα. «Κανείς δεν θέλει να λύσει αυτή τη διένεξη στην Ανατολική Μεσόγειο με πολεμικά πλοία. Πρέπει να διεξαχθούν και συνομιλίες απευθείας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη. Οι προϋποθέσεις για αυτές τις συνομιλίες είναι να τερματιστούν οι κινήσεις που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Διότι σίγουρα οι πλευρές δεν θα καθίσουν στο τραπέζι, εάν βρίσκονται πολεμικά πλοία το ένα απέναντι στο άλλο στην Ανατολική Μεσόγειο».

Σε ό,τι αφορά το εάν οι τουρκικές γεωτρήσεις είναι σύμφωνες με το Διεθνές Δίκαιο, περιορίστηκε να δηλώσει ότι «υπάρχουν πολλά νομικά ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν», συμπληρώνοντας ότι «πιθανόν -και αυτό θα ήταν η πιο εύκολη οδός- , να τα επιλύσουν τα αρμόδια Δικαστήρια. Αυτό είναι και ένα θέμα σε αυτές τις συνομιλίες, εννοώντας ενδεχόμενες συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας- Τουρκίας.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ σε πρόσφατη ανάρτηση στο blog του, ενόψει της συνάντησης, αναφέρθηκε στην «ανησυχητική τροπή» που έχουν λάβει οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο τον Αύγουστο υπογραμμίζοντας ότι «ο βασικός μας στόχος είναι και παραμένει να δείξουμε ισχυρή αλληλεγγύη στα κράτη μέλη της ΕΕ που απειλούνται, ενώ προσπαθούμε να μειώσουμε τις εντάσεις και να επιτρέψουμε στον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων, τα οποία είναι πολύ περίπλοκα».

Όπως σημειώνει ο κ. Μπορέλ «συμφωνήσαμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης και να εργαστεί για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο άσκησης βέτο άφησε η Κύπρος. «Διακυβεύεται η αξιοπιστία της Ευρώπης», προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, και έκανε λόγο για αρχές και αξίες οι οποίες θα πρέπει να προστατευθούν, σε ό,τι αφορά τις «παράνομες και προκλητικές» ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, «εναντίον δύο κρατών-μελών της ΕΕ, εναντίον των συμφερόντων της ΕΕ».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η ΕΕ μπορεί να επιβάλει κυρώσεις σε βάρος της Λευκορωσίας και όχι σε βάρος της Τουρκίας, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Λευκωσία δεν τάσσεται υπέρ της λογικής των «δύο μέτρων και δύο σταθμών».

Ελληνοτουρκικά: Ο «δαίμων» του μικροφώνου αποκάλυψε διάλογο Μπορέλ-Κραμπ Καρενμπάουερ (video)

«Η Τουρκία περιφρονεί κάθε σύμβαση και προκαλεί την Ευρώπη», είπε χθες ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ και ζήτησε μια «πραγματικά θεμελιώδη» συζήτηση για την Τουρκία, ενώ τόνισε ότι «πρέπει να ξυπνήσει και ο τελευταίος ονειροπόλος στην Ευρώπη» σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Επισήμανε δε ότι είναι «απολύτως ουσιώδες» η ΕΕ να επιδείξει αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Συνάντηση Δένδια – Στόλτενμπεργκ στο Βερολίνο — Ο κλοιός στην Άγκυρα σφίγγει

Τη συνεχιζόμενη τουρκική παραβατικότητα κατήγγειλε ο Νίκος Δένδιας στη συνάντηση του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στον οποίο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τόνισε ότι η συμμαχία δεν μπορεί να ανέχεται παρόμοιες συμπεριφορές οι οποίες υπονομεύουν τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από την πλευρά του κ. Στόλτενμπεργκ εκφράστηκε η πρόθεση να καταβληθεί προσπάθεια για την αποκλιμάκωση της κατάστασης.

