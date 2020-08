Ολοκληρώθηκε η δράση «Ποδηλατώντας για τα αδέσποτα» στο Δήμο Μουζακίου

Μοιράσου το άρθρο:

Συνεχίζοντας τη συνεργασία με την ομάδα νέων Villagers of Greece, ο δήμαρχος Μουζακίου, Φάνης Στάθης, ο αντιδήμαρχος Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Επιχειρηματικότητας, Γιώργος Κανιούρας και ο Ειδικός Συνεργάτης Αγροτικής – Οικονομικής Ανάπτυξης, Θανάσης Παπουτσής, συναντήθηκαν με τα ιδρυτικά της μέλη, Αθηνά Αναστασιάδου και Γιώργο Καραπέτσα, και ενημερώθηκαν για την ολοκλήρωση της δράσης «Ποδηλατώντας για τα αδέσποτα», που στέφθηκε με επιτυχία.

Από τις 22 ως τις 26 Αυγούστου, μαζί με την πολύτιμη συμβολή των Φίλων Ζώων Μουζακίου και των εθελοντών, οι Villagers of Greece ποδηλάτησαν σε όλα τα χωριά του Δήμου Μουζακίου και ανέπτυξαν διάλογο με τους κατοίκους για τους κανόνες ευζωίας των ζώων και τα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος κατά περίπτωση. Επιπλέον κατασκεύασαν σκυλόσπιτα, γατόσπιτα, πάρκινγκ και ταΐστρες για τα αδέσποτα, τα οποία παραχώρησαν στο Δήμο Μουζακίου.

Μετά τη ενημέρωση, ο Δήμαρχος Μουζακίου, δήλωσε: «Παρέα με τους Villagers of Greece τοποθετήσαμε παραπλεύρως του ποταμού στο Μουζάκι ένα σκυλόσπιτο και μια ταΐστρα. Το ενδιαφέρον των συνδημοτών μας ήταν έκδηλο, από την πρώτη κιόλας στιγμή και μικροί – μεγάλοι έσπευσαν να επικροτήσουν την κίνηση αυτή η οποία θα έχει και συνέχεια. Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα νέων Villagers of Greece για το σπουδαίο κοινωνικό έργο που προσφέρουν και είμαι στο πλευρό τους για τα επόμενά τους σχέδια».

