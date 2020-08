Νέα διαμεσολαβητική πρωτοβουλία – Σήμερα σε Ελλάδα και Τουρκία ο Γερμανός ΥΠΕΞ

Μοιράσου το άρθρο:

Νέα διαμεσολαβητική πρωτοβουλία του Βερολίνου, που στόχο έχει την αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τον απευθείας διάλογο Ελλάδας-Τουρκίας, στη σκιά των νέων εμπρηστικών δηλώσεων του Ταγίπ Ερντογάν. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Χάικο Μαας, ο οποίος θα έχει συνομιλίες με τον Έλληνα ομόλογο του, Νίκο Δένδια, τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. Το απόγευμα, θα βρεθεί στην Άγκυρα, όπου θα συναντηθεί με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβουσογλου.

Διπλωματική και «στρατιωτική» αντεπίθεση της Αθήνας (video)

Η ατζέντα των συζητήσεων του κ. Μάας με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια περιλαμβάνει την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας και την κατάσταση στη Λιβύη, εν όψει της άτυπης συνάντησης «Gymnich» των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε., που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 27 και 28 Αυγούστου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Χθες η γερμανική κυβέρνηση εξέφρασε τη λύπη της για την παράταση της τουρκικής NAVTEX, ενώ προειδοποίησε ότι η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο επιβαρύνει την σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και ενδεχόμενη κλιμάκωσή της θα έχει ακόμη βαρύτερες συνέπειες.

Καταδικάζει το Βερολίνο την παράταση της τουρκικής NAVTEX

«Λυπούμαστε για αυτή την ανακοίνωση της Τουρκίας. Από την δική μας σκοπιά, η παράταση των σεισμολογικών ερευνών του τουρκικού πλοίου εκεί αποτελεί στην παρούσα κατάσταση βήμα προς την λάθος κατεύθυνση, διότι αυτό που τώρα χρειαζόμαστε είναι μηνύματα αποκλιμάκωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών Κρίστοφερ Μπούργκερ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την παράταση της NAVTEX από την πλευρά της ‘Αγκυρας μέχρι τις 27 Αυγούστου.

Εκπρόσωπος Κομισιόν: Πλήρης αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύπρο από την ΕΕ



Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11:30 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 12:00 θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Αλέξη Τσίπρα στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή.

Η συνάντηση με τον Νίκο Δένδια στο υπουργείο Εξωτερικών θα πραγματοποιηθεί στις 12:40 ενώ με το πέρας των συνομιλιών θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας.

Το απόγευμα, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών θα επισκεφθεί την Τουρκία.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας υποστήριξε χθες ότι το τουρκικό ναυτικό δεν θα υποχωρήσει, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι «σπέρνει το χάος στην ανατολική Μεσόγειο». Μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι η Αθήνα δεν έχει το δικαίωμα να εκδίδει Navtex στις περιοχές που διεκδικεί η Άγκυρα.

«Από εδώ και στο εξής η Ελλάδα θα είναι υπεύθυνη για όλες τις συγκρούσεις στις περιοχή και θα βρίσκεται σε μειονεκτική θέση», φέρεται να είπε ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

«Με τέτοιες συμπεριφορές, δεν μπορείς να ξεκινήσεις διερευνητικές επαφές υπό το κράτος εκβιασμών» επανέλαβε η Αθήνα.

Την Τετάρτη ψηφίζεται στη Βουλή η ελληνοαιγυπτιακη συμφωνία για την ΑΟΖ

Εν τω μεταξύ, ομοψυχία στο εθνικά θέματα ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές Επιτροπές, όπου συζητείται η πρόσφατη κύρωση των συμφωνιών για τις ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο. Προανήγγειλε πως σύντομα θα υπάρξουν κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη δυνατότητα της χώρας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο.

ΝΔ και ΚΙΝΑΛ υπερψηφίζουν και τις 2 συμφωνίες, οι οποίες εισάγονται στην Ολομέλεια για κύρωση αύριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει τη συμφωνία με την Ιταλία, ενώ θα δηλώσει «παρών» για την συμφωνία με την Αίγυπτο. ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 καταψηφίζουν και τις 2 συμφωνίες, ενώ η Ελληνική Λύση επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια.

N. Δένδιας: Ιδιαίτερα ικανοποιητικό το συνολικό αποτέλεσμα και των δυο συμφωνιών

