Ουισκόνσιν ΗΠΑ: Νέα ένταση πυροδοτεί πυροβολισμός μαύρου άοπλου άνδρα από αστυνομικό (video)

Την ώρα που είναι νωπές ακόμα οι μνήμες από το κύμα των διαδηλώσεων και των ταραχών που πυροδότησε ο θάνατος, την 25η Μαΐου, του Τζορτζ Φλόιντ, 46χρονου αφροαμερικανού, κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη, νέο περιστατικό αστυνομικής βίας συνταράσσει το Ουισκόνσιν.

Το απόγευμα της Κυριακής, αφροαμερικανός άνδρας εισήχθη εσπευσμένα σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση μετά τον τραυματισμό του στην πολιτεία Ουισκόνσιν από πυρά αστυνομικού στην πλάτη, σχεδόν εξ επαφής, συμβάν που εξώθησε δεκάδες πολίτες να συγκεντρωθούν αμέσως μετά και να διαδηλώσουν στον τόπο του συμβάντος.

Video shows Wisconsin police shooting a Black man multiple times as he enters a car

— The Washington Post (@washingtonpost) August 24, 2020

Το περιστατικό σημειώθηκε περί τις 17:00 (τοπική ώρα) στην πόλη Κενόουσα, όταν αστυνομικοί κλήθηκαν σε περιστατικό «ενδοοικογενειακής βίας».

Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο από αστυνομικούς, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης της πόλης.

Police in Kenosha Wisconsin shot an unarmed man who was trying to enter a vehicle, and he’s now in critical condition. #BlackLivesMatter #kenoshawisconsin #kenosha pic.twitter.com/fYX3SR9yrE

— the people’s streets (@peoplesstreets) August 24, 2020

Δεν δίνεται καμία εξήγηση από την αστυνομία για το τι οδήγησε τον αστυνομικό να πυροβολήσει τον άνδρα. Για το επεισόδιο θα διενεργηθεί έρευνα από το πολιτειακό υπουργείο Δικαιοσύνης, κατά την ανακοίνωση.

This is 29-year-old Jacob Blake who was shot by Kenosha police. His fiancé shared this picture with us. pic.twitter.com/6Si9lkCPFu

— Sarah Thamer (@SarahThamerWISN) August 24, 2020

Βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και επικαλούνται μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ εικονίζει τον άνδρα καθώς βαδίζει προς το αυτοκίνητό του, ακολουθούμενος από δύο αστυνομικούς. Ο ένας από τους αστυνομικούς τον πιάνει από τη φανέλα που φοράει και τον πυροβολεί στην πλάτη επανειλημμένα – ακούγονται τουλάχιστον επτά εκπυρσοκροτήσεις – αφού ανοίγει την πόρτα του οδηγού.

Δεκάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί επιτόπου και έβαλαν φωτιές, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.www.ert.gr

