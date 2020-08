Άμεση κατάπαυση πυρός ανακοίνωσαν τα αντίπαλα στρατόπεδα της Λιβύης

Μοιράσου το άρθρο:

Οι αντίπαλες αρχές στη Λιβύη ανακοίνωσαν αιφνιδιαστικά πως ισχύει άμεσα κατάπαυση του πυρός, ύστερα από 9 χρόνια πολύνεκρης διένεξης. Σε δύο χωριστές ανακοινώσεις, ο Φάγεζ αλ-Σάρατζ, επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) που έχει έδρα την Τρίπολη και αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, και ο Αγκίλα Σάλεχ, πρόεδρος του αιρετού κοινοβουλίου που έχει την έδρα του στην ανατολική Λιβύη, ανακοίνωσαν πως θα διεξαχθούν εκλογές τον Μάρτιο του 2021.

Οι εξελίξεις έρχονται εν μέσω διεθνούς πίεσης και φόβων για νέα κλιμάκωση καθώς οι αντίπαλες δυνάμεις συγκεντρώνονται στο Σερτ, την πύλη προς τους μεγάλους τερματικούς σταθμούς εξαγωγών πετρελαίου της χώρας.

Και οι δύο πλευρές ζήτησαν πάντως αποστρατικοποίηση για τις πόλεις Τζούφρα και Σύρτη όπου συγκεντρώνονται τα 2/3 της παραγωγής πετρελαίου.

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τη σημερινή ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός στη Λιβύη, με την ελπίδα να είναι ένα θετικό πρώτο βήμα για την εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης μέσω εθνικής συμφιλίωσης, ελεύθερων και δίκαιων εκλογών υπό διεθνή εποπτεία που θα διασφαλίσουν την ειρήνη, τη σταθερότητα και την πλήρη ανεξαρτησία για τον λιβυκό λαό, του οποίου οι δίκαιες προσδοκίες πρέπει τώρα να εκπληρωθούν», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών.

«Η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά την επίλυση της λιβυκής κρίσης βάσει των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και των Συμπερασμάτων του Βερολίνου και την απαλλαγή της χώρας από ξένες παρεμβάσεις», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Είναι δε πρόθυμη να συμβάλλει εποικοδομητικά στο μέλλον της Λιβύης και των γειτόνων της στην Ανατολική και την Κεντρική Μεσόγειο, στη βάση του διεθνούς δικαίου και της μακροχρόνιας φιλίας μεταξύ του ελληνικού και λιβυκού λαού», συμπληρώνει.

«Καλούμε όλα τα μέρη να επενδύσουν σε αυτήν την προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελευθερία, η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και η ανοικοδόμηση της Λιβύης προς όφελος όλων των Λίβυων», καταλήγει.

Την κατάσταση στη Λιβύη και στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα, καθώς και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας θα συζητήσει ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στη συνάντηση που θα έχει την Τρίτη 25 Αυγούστου με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Heiko Maas, εν όψει της άτυπης συνάντησης “Gymnich” των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 27 και 28 Αυγούστου.

Η διεθνής συγκυρία

Η Τουρκία, η Ιταλία και το Κατάρ συγκαταλέγονται μεταξύ των υποστηρικτών της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) υπό τον Φάγεζ αλ-Σάρατζ, ενώ η Ρωσία, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποστηρίζουν το στρατηγό Χαλίφα Χάφταρ, που ελέγχει μεγάλα τμήματα της ανατολικής και νότιας Λιβύης. Φύλαρχοι της ανατολικής Λιβύης που πρόσκεινται στον Χάφταρ έκλεισαν τους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου και έριξαν σημαντικούς αγωγούς στις αρχές του έτους σε μια προσπάθεια να πιέσουν την κυβέρνηση της Τρίπολης.

Στη συνέχεια, η Τουρκία με «συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας» με το GNA το 2019 ανέπτυξε στρατεύματα στη χώρα από τον περασμένο Ιανουάριο.

Τον Ιούνιο, οι δυνάμεις του GNA ανέκτησαν τελικά τον πλήρη έλεγχο της Τρίπολης.

Το BBC μεταδίδει στο μεταξύ ότι εγκαταλείπουν τη Λιβύη εκατοντάδες μισθοφόροι από τη ρωσική Ομάδα Wagner -με επικεφαλής τονYevgeny Prigozhin, στενό συνεργάτη του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τον περασμένο μήνα, η Γαλλία αποσύρθηκε προσωρινά από την επιχείρηση ασφαλείας του ΝΑΤΟ Sea Guardian, κατηγορώντας την Τουρκία για παραβίαση εμπάργκο όπλων εναντίον της Λιβύης.

Προηγήθηκε ένταση μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας καθώς τουρκικά πλοία φέρεται να στόχευσαν γαλλικό πολεμικό πλοίο στη Μεσόγειο, κάτι που η Άγκυρα εξακολουθεί να αρνείται.

