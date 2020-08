Τέλη Δεκεμβρίου στην Ελλάδα η πρώτη παρτίδα του εμβολίου της Οξφόρδης (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Στα τέλη Δεκεμβρίου εκτιμάται ότι θα φθάσει στην Ελλάδα η πρώτη παρτίδα του εμβολίου της Οξφόρδης. Την τμηματική εισαγωγή 3 εκατομ. δόσεων του εμβολίου κατά της Covid-19 από τα τέλη του 2020 ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας. Προϋπόθεση να έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία εντός του Νοεμβρίου η «φάση 4» των κλινικών δοκιμών του εμβολίου που αναπτύσσει το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με την AstraZeneca.

«Τέλος Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου και Ιουνίου, αν όλα πάνε καλά, η Ελλάδα θα πάρει σε επτά τμηματικές παραδόσεις αυτό που της αναλογεί, από το συμφωνηθέν εμβόλιο. Θα ξεκινήσουμε με 700.000 δόσεις το Δεκέμβριο που θα είναι μόνη ή διπλή δόση, και γύρω στις 3 εκατ. δόσεις συνολικά» δήλωσε σε συνέντευξή του στον Σκάι ο υπουργός Υγείας.

Οι πρώτες 700.000 δόσεις του εμβολίου της Οξφόρδης, θα είναι διαθέσιμες στα τέλη Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας.

Ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι «η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον Λάιεν τουίταρε τη συμφωνία με την AstraZeneca για 400 εκατ. δόσεις του εμβολίου που έχει φτάσει ήδη στη φάση 3 και αναμένεται μέσα στο Νοέμβριο να ολοκληρωθεί και η φάση 4 και να πάρει αδειοδότηση».



We deliver on our [email protected]_Commission concluded first agreement on purchase of up to 400 million doses of future @AstraZeneca vaccine against COVID-19.

We’re committed to safeguard the health of Europeans & our global partners #StrongerTogether pic.twitter.com/4WvXwSgVqf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 14, 2020

Τα αποτελέσματα από τις πρώτες δοκιμές του εμβολίου της Οξφόρδης ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, Αναστασία Κοτανίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι «θα δοθεί προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες». Διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει εμβόλιο που βγαίνει χωρίς να έχει δοκιμαστεί επαρκώς και να μην έχει ασφάλεια για όλους τους ανθρώπους».

Η έρευνα του πανεπιστημίου της Οξφόρδης είναι στη φάση 3 και εκείνο που προβληματίζει τους επιστήμονες είναι η διάρκεια των αντισωμάτων που δημιουργούνται από το εμβόλιο.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση 3 όπως λέμε δηλαδή στη φάση που δίνουμε το εμβόλιο σε 10.000 – 12.000 συμμετέχοντες μαζί με placebo δηλαδή οι μισοί θα πάρουν το εμβόλιο και οι άλλοι μισοί θα πάρουν το placebo για να δούμε εάν λειτουργεί. Αυτό είναι το ερώτημα αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι το εμβόλιο έχει ασφάλεια και δημιουργεί αντισώματα αλλά δεν ξέρουμε τη διάρκεια και την προστασία που αυτά προσφέρουν» δήλωσε στο Πρώτο Πρόγραμμα η Ελένη Ναστούλη, ιολόγος – επιδημιολόγος στο Νοσοκομείο του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου, ενός από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα που μελετούν το εμβόλιο της Οξφόρδης.

Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο της γρίπης το υπουργείο Υγείας έχει εξασφαλίσει 4,2 εκατ. δόσεις. Ο Βασίλης Κικίλιας διευκρίνισε ότι οι εμβολιασμοί θα αρχίσουν αρχές Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν μέσα στο Δεκέμβριο, με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες. «Πήραμε 1 εκατ. παραπάνω εμβόλια από πέρυσι και πέρυσι πήραμε 1 εκατ. παραπάνω από πρόπερσι» είπε ο υπουργός.www.ert.gr

