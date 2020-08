Λευκορωσία: Ο Λουκασένκο καλεί Μόσχα- Αλληλεγγύη Μακρόν στους διαδηλωτές

Μοιράσου το άρθρο:

Στρατιωτική άσκηση κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Γκρόντνο, που συνορεύει με την Πολωνία και τη Λιθουανία, διεξάγουν οι ένοπλες δυναμεις της Λευκορωσίας, ενώ πηγές της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζουν ως «τη μεγαλύτερη στην ιστορία της ανεξάρτητης Λευκορωσίας» την χθεσινή κινητοποίηση 220.000 διαδηλωτών με αίτημα νέες προεδρικές εκλογές. Ημέρα γενικής απεργίας η σημερινή και σύμφωνα με πηγές της αντιπολίτευσης, παρέλυσαν από εργοστάσια μέχρι αστυνομικά τμήματα, ενώ συμμετέχει και η κρατική τηλεόραση.

#BREAKING! In #Minsk, #Belarus, workers of the state TV reportedly joined the nationwide strike in #protest against rigged election results & police brutality.

This is what this morning’s state TV show looked like:pic.twitter.com/IonISHw8bh

Διαδηλωτές με τη λευκή και κόκκινη σημαία της αντιπολίτευσης συγκεντρώθηκαν κυρίως μπροστά από εργοστάσιο βαρέων οχημάτων στο οποίο ο επί 26χρόνια πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο έφτασε σήμερα με ελικόπτερο, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP και δήλωσε ενώπιον εργατών ότι «δεν θα γίνουν νέες εκλογές μέχρι να τον σκοτώσουν».

Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο επικαλείται στήριξη της Μόσχας μετά την χθεσινή συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και καλεί τους υποστηρικτές του να υποχρεώσουν την αντιπολίτευση «να σέρνεται σαν αρουραίος». Μια εβδομάδα μετά την έκτη κατά σειρά «εκλογική του νίκη» ο Λουκασένκο υποστηρίζει ότι δυνάμεις του ΝΑΤΟ «ετοιμάζονται να εισβάλουν» στη χώρα.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε πως παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενώ διέψευσε ότι αναπτύσσονται νατοϊκά άρματα μάχης και αεροσκάφη σε απόσταση 15 λεπτών από τα σύνορα της Λευκορωσίας.

‘Ετοιμη να αναλάβει την ευθύνη της μεταβατικής διακυβέρνησης και να οργανώσει νέες προεδρικές εκλογές, δηλώνει από την αυτοεξορία της στη Λιθουανία η σύζυγος πολιτικού κρατουμένου, Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, επιμένοντας ότι κατά την αναμέτρηση της 9ης Αυγούστου επικράτησε με 80% των ψήφων ο Λουκασένκο λόγω νοθείας.

Sviatlana Tsikhanouskaya recorded the new appeal to the citizens of Belarus. “I am ready to take responsibility and act as a national leader during this [transitional] period” pic.twitter.com/ntP7Yf7sKJ

Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο κατηγόρησε προχθές την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι προσπαθεί να δημιουργήσει εξόριστη κυβέρνηση μετά την ανακοίνωση της αντίπαλου του Σβετλάνας Τιχανόφσκαγια πως ιδρύει συντονιστικό συμβούλιο για να επιβλέψει τη μετάβαση.

Putin Belarus’a savunma desteği sağlayabileceğini söyledi

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει «να σταθεί στο πλευρό των εκατοντάδων χιλιάδων που διαμαρτύρονται ειρηνικά για το σεβασμό των δικαιωμάτων τους, της ελευθερίας και της κυριαρχίας τους».

Ο υπουργός Οικονομικών και αντικαγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, χαρακτήρισε χθες Κυριακή τον πρόεδρο της Λευκορωσίας «δικτάτορα» ο οποίος έχει απολέσει τη στήριξη του λαού της χώρας και προειδοποίησε τη Μόσχα εναντίον οποιασδήποτε επέμβασης για να τον κρατήσει στην εξουσία.

Την περασμένη εβδομάδα, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συμφώνησαν να προετοιμάσουν νέες κυρώσεις εναντίον αξιωματούχων της Λευκορωσίας που είναι υπεύθυνοι για «βία, καταστολή και παραποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν τις εκλογές ως «όχι ελεύθερες και δίκαιες».

Ο 65χρονος Λουκασένκο εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά χθες στην πλατεία Ανεξαρτησίας του Μινσκ, ενώπιον πλήθους που βάσει αντικρουόμενων εκτιμήσεων ήταν από 10.000 -65.000 άτομα, μεταξύ αυτών εργαζόμενοι του κρατικού τομέα που «αναγκάστηκαν να παρευρεθούν υπό την απειλή απόλυσης», όπως μεταδίδει το BBC.

Περίπου 6.700 άνθρωποι συνελήφθησαν μετά τις εκλογές ενώ πληθαίνουν οι καταγγελίες για βασανιστήρια στα χέρια των υπηρεσιών ασφαλείας.

Διαδηλώσεις κατά του Λουκασένκο έγιναν χθες στην Πράγα και τη Βαρσοβία.

Ο πρεσβευτής της Λευκορωσίας στη Σλοβακία, Igor Leshchenya, δήλωσε την αλληλεγγύη του προς τους διαδηλωτές.

