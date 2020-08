Νέα τουρκική Ναvtex για γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ – Αντι-Ναvtex από Κύπρο – Εκτός ελληνικής υφαλοκρηπίδας το Oruc Reis (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Εντός της κυπριακής υφαλοκρηπίδας βρίσκεται από το πρωί Oruc Reis, ενώ η Τουρκία αγνοώντας τις πιέσεις και τις αντιδράσεις για τις προκλητικές της ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο, εξέδωσε και νέα Navtex, αυτή τη φορά για γεώτρηση εντός της Κυπριακής ΑΟΖ. Η Κύπρος απάντησε με νέα Navtex.

Η νέα τουρκική Navtex αποτελεί ανανέωση της υπάρχουσας ναυτικής οδηγίας για γεώτρηση από το πλωτό γεωτρύπανο Yavuz με την οποία παρατείνει την παρουσία του στο τεμάχιο 6 της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Η αντι-Navtex, που εκδόθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, στη Λάρνακα, η Κυπριακή Δημοκρατία ειδοποιεί ότι η Navtex, που εξέδωσε η Τουρκία αφορά «μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη δραστηριότητα του πλοίου γεώτρησης Yavuz και των υποστηρικτικών προς αυτό πλοία στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Αυτή η ενέργεια, σημειώνει, «αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επηρεάζει τις διαδικασίες θαλάσσιας ασφάλειας και είναι επίσης ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο δείχνει τις διαθέσεις της παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν διεθνώς για τη στάση της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όσον αφορά στο Oruc Reis πλέει ανατολικά έχοντας από τις 7.20 έχει εξέλθει της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και έχει μπει στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα, διατηρώντας ποντισμένα τα ερευνητικά καλώδια, πάντοτε συνοδεία των τουρκικών πλοίων και υπό συνεχή στενή παρακολούθηση από τα ελληνικά πολεμικά πλοία.

Οι κατευθύνσεις που έχουν δοθεί στα ελληνικά πληρώματα τόσο στο Αιγαίο, όσο και στη Μεσόγειο, όπου πλέει το Oruc Reis, είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ειδικά έπειτα από το περιστατικό μεταξύ των φρεγατών «Λήμνος» και «Κεμάλ», με τη δεύτερη να έχει απομακρυνθεί από τη συγκεκριμένη περιοχή. Οι οδηγίες είναι σαφείς υπό την ανησυχία μήπως η τουρκική πλευρά προχωρήσει σε παρόμοιο επεισόδιο.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας με σημερινές αναρτήσεις στο twitter ενημερώνει ότι η φρεγάτα Κεμάλ βρίσκεται σε άλλη αποστολή, παραδεχόμενο ότι έχει αποχωρήσει από τη νηοπομπή που συνόδευε το Oruc Reis. Από χθες δεν φαίνεται στα ραντάρ των ελληνικών πλοίων.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις πραγματοποίησε γυμνάσια με τις τουρκοκυπριακές ακτοφυλακές, στα ανατολικά της Κύπρου, και πλέον συνοδεύει το ερευνητικό Barbaros.

Turkish Navy frigate TCG KEMALREIS, participating in Operation Mediterranean Shield, has conducted maritime training in the Mediterranean with Turkish Republic of Northern Cyprus Coast Guard units and escorted BARBAROS HAYRETTIN PASA survey ship.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2020

Η Αθήνα αναβαθμίζει τις διεθνείς συμμαχίες – Υπό στενή παρακολούθηση από ελληνικά πλοία το Oruc Reis (video)

Πηγή ΕΡΤ, Ρεπορτάζ Γ. Σιδέρηςwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: