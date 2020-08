Πλήρης αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύπρο από την Ε.Ε. – Ικανοποίηση Ν. Δένδια και από τη συνάντηση με Μ. Πομπέο (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Με μπαράζ διπλωματικών επαφών απαντά η Αθήνα στην εντεινόμενη τουρκική προκλητικότητα. Το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλε μήνυμα πλήρους αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και την Κύπρο, αναγνωρίζοντας ότι η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις προκλήσεις. Πιο εμφανή αμερικανική παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο που θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, από τον αμερικανό ομόλογό του, Μάικ Πομπέο, κατά τη συνάντησή τους στη Βιέννη.

Ζ. Μπορέλ: Πλήρης αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύπρο

Καλό και εποικοδομητικό χαρακτήρισε το Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο ύπατος εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε – μέσω Twitter – την πλήρη αλληλεγγύη της Ε.Ε. στην Ελλάδα και την Κύπρο, καλώντας την Τουρκία να προχωρήσει άμεσα σε αποκλιμάκωση και να επιστρέψει στο διάλογο.

Συνάντηση Ν. Δένδια – Μ. Πομπέο

Ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε με ντοκουμέντα στον Μάικ Πομπέο τον παραλογισμό της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ ευχαρίστησε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών για την ξεκάθαρη δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η σαφής θέση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δεν αφήνει καμιά παρερμηνεία, ενώ υπογράμμισε ότι η Τουρκία είναι η μόνη υπαίτια για την κλιμάκωση στην ανατολική Μεσόγειο και ότι πρέπει να αποχωρήσει άμεσα το «Oruc Reis» από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Παράλληλα, εξέφρασε ικανοποίηση για τη στάση των ομολόγων του, κατά το έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε., μέσω τηλεδιάσκεψης, που έστειλαν μήνυμα καθολικής αλληλεγγύης προς την Ελλάδα, αναγνωρίζοντας ότι η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις προκλήσεις.

Σημείωσε ότι ο κατάλογος των κυρώσεων κατά της Τουρκίας καταρτίζεται ώστε να παρουσιαστεί στην επόμενη συνάντηση στο Βερολίνο στα τέλη Αυγούστου.

Αμερικανοί γερουσιαστές και άλλοι αξιωματούχοι είχαν ζητήσει – με επιστολές τους – από τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να αξιοποιήσει τη συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών προκειμένου να ζητήσει ευθέως την απομάκρυνση όλων των τουρκικών πλοίων από την ελληνική ΑΟΖ. Στην πρώτη επιστολή, οι γερουσιαστές Ρόμπερτ Μενέντεζ και Κρις Βαν Χόλεν ζήτησαν από τον κ. Πομπέο κοινό μέτωπο με την Ε.Ε. για την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία. Στη δεύτερη επιστολή, οι συμπρόεδροι της Ελληνο-Ισραηλινής Συμμαχίας στο Κογκρέσο, Γκας Μπιλιράκη και Τεντ Ντόιτς, παρότρυναν τον Μάικ Πομπέο να ζητήσει ξεκάθαρα από την Τουρκία την άμεση επιστροφή του «Oruc Reis» και τον τερματισμό των προκλήσεων.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο κ. Δένδιας συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, γερουσιαστή Τζιμ Ρις.

Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας είχε συνομιλίες με τον Αυστριακό ομόλογό του, με επίκεντρο την κλιμακούμενη τουρκική παραβατικότητα. «Ανησυχητικές οι επικίνδυνες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε ο επικεφαλής της αυστριακής διπλωματίας, Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, ο οποίος ζήτησε τη διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία.

Επικοινωνία Μακρόν – Τραμπ για τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο

Τηλεφωνική συνομιλία είχαν οι πρόεδροι Γαλλίας και ΗΠΑ για την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και τον Λίβανο.

«Μίλησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο, τη Λιβύη και τον Λίβανο. Οι απόψεις μας συγκλίνουν. Το ενδιαφέρον μας για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή είναι κοινό. Θα το κάνουμε σεβαστό» ανέφερε ο Εμανουέλ Μακρόν, σε ανάρτησή του στο Twitter.

Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης στην ανατολική Μεσόγειο και για απευθείας διάλογο Ελλάδας – Τουρκίας για την επίλυση των διαφορών τους απηύθυνε το Βερολίνο.

Ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας, Στέφαν Ζάιμπερτ, είπε ότι οι εντάσεις είναι ανησυχητικές και είναι σημαντικό οι δύο χώρες να επανέλθουν στον απευθείας διάλογο, στον οποίο να συζητήσουν τις διαφορές τους για θέματα δικαίου της θάλασσας. «Αυτή είναι η θέση της γερμανικής κυβέρνησης την οποία διατύπωσε η Καγκελάριος στις συνομιλίες της», είπε ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος και συμπλήρωσε ότι για τη γερμανική κυβέρνηση ισχύει ότι πρέπει να αποφευχθεί κάθε περαιτέρω κλιμάκωση.

Εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας εξακολουθεί να κινείται το τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Oruc Reis», όμως άλλαξε πάλι πορεία. Παρακολουθείται στενά από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Επαφές Ν. Παναγιωτόπουλου με αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Το πρωί της Παρασκευής, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρεσβευτή στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ. Kατά τη συνάντηση, επιβεβαιώθηκε ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας ασφαλείας και σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο και συζητήθηκαν νέες πρωτοβουλίες για την εμβάθυνση των διμερών αμυντικών και αμυντικο-τεχνικών σχέσεων, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες, μετά το πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδος – ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Το απόγευμα ο κ. Παναγιωτόπουλος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Βενιαμίν Γκαντζ για τις προκλήσεις ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο από τις παράνομες και αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Τουρκίας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Επισημάνθηκε η πλήρης στήριξη και αλληλεγγύη του Ισραήλ προς την Ελλάδα, τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, τις θαλάσσιες ζώνες της και το δικαίωμα καθορισμού της ΑΟΖ της, όπως εκφράστηκε με σαφήνεια στην πρόσφατη δήλωση της Ισραηλινής κυβερνήσεως.

Οι δύο υπουργοί συνομίλησαν και για την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, σε συνέχεια της συνάντησής τους στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ τον Ιούνιο.

Νέες προκλητικές δηλώσεις Ερντογάν και Τσαβούσογλου

Λίγο πριν από την έναρξη του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε, ο Τούρκος πρόεδρος, μετά τη μουσουλμανική προσευχή, προχώρησε σε νέες προκλητικές δηλώσεις, διαμηνύοντας ότι το Oruc Reis θα συνεχίσει τις εργασίες του στην ανατολική Μεσόγειο έως τις 23 Αυγούστου.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι μίλησε με την κα. Μέρκελ και του ζήτησε να πέσουν οι τόνοι. Είπε ότι συμφώνησαν να δείξουν καλή διάθεση και οι δύο πλευρές και ότι ελπίζει να συμφώνησε η Άνγκελα Μέρκελ το ίδιο και με τον κ. Μητσοτάκη.

Σε ανάλογη δήλωση προέβη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, υποστηρίζοντας πως δε θέλει την ένταση αλλά η Ελλάδα πρέπει να συμπεριφερθεί με κοινή λογική. Απευθυνόμενος στη Γαλλία, είπε ότι θα πρέπει να απέχει από βήματα που θα κλιμακώσουν τις εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο.

