Ε.Ε: Πράσινο φως για επιβολή κυρώσεων στη Λευκορωσία – Πληθαίνουν οι καταγγελίες για βασανιστήρια στη χώρα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Λευκορωσίας για την καταστολή των διαδηλώσεων μετά την αμφισβητούμενη επανεκλογή του προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο.

«Η Ε.Ε. δεν δέχεται τα εκλογικά αποτελέσματα. Ξεκινούν οι εργασίες για την επιβολή κυρώσεων σε εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τη βία και την παραποίηση των αποτελεσμάτων», ανέφερε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, με ανάρτησή του στο Twitter.

«Η Ε.Ε. θα ξεκινήσει τώρα μια διαδικασία κυρώσεων σε βάρος των υπευθύνων για τις βιαιοπραγίες, τις συλλήψεις και τις νοθείες που συνδέονται με τις εκλογές», ανακοίνωσε η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Αν Λίντε μετά τη λήξη της τηλεδιάσκεψης με τους Ευρωπαίους ομολόγους της.

Θα καταρτιστεί ένας κατάλογος προσώπων που κατηγορούνται ότι οργάνωσαν και προχώρησαν την καταστολή και θα κατατεθεί προς έγκριση στις χώρες μέλη της Ε.Ε.

«Όλος ο κόσμος συμφωνεί για να ξεκινήσει η διαδικασία επιβολής νέων κυρώσεων», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής της διπλωματίας του Λουξεμβούργου Ζαν Άσελμπορν.

Η Γαλλία είναι «απόλυτα δεσμευμένη στην αρχή των στοχευμένων κυρώσεων σε βάρος προσώπων και τη στήριξη των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του λαού της Λευκορωσίας», διαβεβαίωσε – μέσω Twitter – ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας Κλεμάν Μπον.

O Αλεξάντερ Λουκασένκο προειδοποίησε τους πολίτες να μην λάβουν μέρος σε νέες διαδηλώσεις και να μείνουν στα σπίτια τους. Κατηγόρησε και πάλι ξένες χώρες για τις μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την επανεκλογή του στην προεδρία. Μάλιστα, υποστήριξε ότι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις προέρχονται από την Ολλανδία, την Πολωνία και την Ουκρανία.

Η υποψήφια της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές της Λευκορωσίας Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια κάλεσε τους υποστηρικτές της να διαδηλώσουν ειρηνικά σε όλη τη χώρα το Σαββατοκύριακο για να καταγγείλουν τη βίαιη καταστολή των μετεκλογικών κινητοποιήσεων.

Just WOW!#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/D0URZcPeIV

— NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2020

«Ζητώ από όλους τους δημάρχους να γίνουν οι οργανωτές, στις 15 και 16 Αυγούστου, των μαζικών ειρηνικών συγκεντρώσεων σε κάθε πόλη» της χώρας, ανέφερε σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η Τιχανόφσκαγια, η οποία έχει καταφύγει στη γειτονική Λιθουανία από τις αρχές της εβδομάδας λόγω των «πιέσεων» που δεχόταν, σύμφωνα με το περιβάλλον της.

Η Τιχανόφσκαγια έκανε επίσης λόγο για «κύμα αιματηρής» καταστολής, χαρακτήρισε «κρίσιμη» την κατάσταση και κάλεσε την κυβέρνηση «να τα σταματήσει όλα αυτά και να ξεκινήσει διάλογο». «Οι Λευκορώσοι δεν θα θελήσουν ποτέ ξανά να ζήσουν υπό αυτό το καθεστώς», επέμεινε.

Εξάλλου, χαιρέτισε τις «ανθρώπινες αλυσίδες», στις οποίες συμμετέχουν πολλές γυναίκες, ντυμένες στα λευκά, καθώς και τις απεργιακές κινητοποιήσεις στα εργοστάσια με αίτημα να σταματήσει η καταστολή και να διενεργηθούν ελεύθερες εκλογές.

Belarusian presidential candidate Sviatlana Tsikhanouskaya calls for an end to violence following her controversial defeat to Alexander Lukashenko.

Read the latest from Belarus: pic.twitter.com/8brR1hnLEW

— SkyNews (@SkyNews) August 14, 2020

Στο μεταξύ πλήθη εργαζομένων ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις της αντιπολίτευσης για αποχώρηση από την εργασία τους και απεργιακές κινητοποιήσεις, κατεβαίνοντας στους δρόμους σε όλη τη χώρα.

Ακόμα και τμήματα της κοινωνίας που θεωρούνται «πιστά» στον Λουκασένκο, εκφράζουν πλέον ανοιχτά τη διαφωνία τους. Μεταξύ αυτών, και αρκετοί τηλεοπτικοί παρουσιαστές και δημοσιογράφοι από τα αυστηρά ελεγχόμενα κρατικά μέσα ενημέρωσης, που παραιτήθηκαν αυτήν την εβδομάδα σε ένδειξη αλληλεγγύης στους διαδηλωτές.

Workers from Minsk tractor factory have walked off. Are now marching and chanting “Live Belarus”. #belarus #cnn pic.twitter.com/6w3f8MFlEj

— Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) August 14, 2020

Αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν δύο θανάτους διαδηλωτών, ενός άνδρα που πέθανε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στο Μινσκ και ενός άλλου που πέθανε υπό κράτηση μετά τη σύλληψή του στη νοτιοανατολική πόλη Γκόμελ.

Τουλάχιστον 6.700 άτομα συνελήφθησαν, αλλά σε μια κίνηση έκπληξη την Πέμπτη, αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι θα αρχίσουν να απελευθερώνουν κρατούμενους. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, περισσότεροι από 2.000 έχουν απελευθερωθεί μέχρι στιγμής.

Όσο περισσότεροι συλληφθέντες αφήνονται ελεύθεροι, τόσο πληθαίνουν οι καταγγελίες για άγριες συνθήκες κράτησης και κακοποίηση, στέρηση τροφής, νερού, ύπνου και ιατρικής περίθαλψης.

Belarus started releasing some of the almost 7,000 people detained during protests over the election, which critics say was rigged.

About 4,000 remain detained.

Some showed bruises from alleged in-custody beatings, one saying authorities «beat everyone, girls, guys, children.» pic.twitter.com/nuhb24dLMh

— AJ+ (@ajplus) August 14, 2020

«Έκαψαν τα χέρια μου με τσιγάρα», δήλωσε ο Μάξιμ Ντοβέννκο, 25 ετών, ο οποίος επέμεινε ότι είχε συλληφθεί παρόλο που δεν συμμετείχε σε διαμαρτυρίες. «Με χτύπησαν στο κεφάλι, δεν αισθάνομαι καλά, το κεφάλι μου γυρίζει», είπε πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο Μιχαήλ Τσερνένοφ, 43χρονος επιχειρηματίας, είπε ότι του έκαναν ηλεκτροπληξία και τον χτύπησαν με ραβδιά στο αστυνομικό τμήμα, δείχνοντας στο AFP τους μώλωπες στους γλουτούς του.

AP Photo/Sergei GritsΣε δήλωσή της, η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε «μια εκστρατεία εκτεταμένων βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης από τις αρχές της Λευκορωσίας, που έχουν στόχο να συντρίψουν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες με οποιονδήποτε τρόπο».

The world is shocked by images and reports exposing police using brutal violence against peaceful protestors as the Belarusian authorities wage a vicious crackdown on their own citizens.

Take action: pic.twitter.com/xrgpMljan8

— Amnesty International (@amnesty) August 14, 2020

Στο μεταξύ αυξάνονται οι φωνές που ζητούν διεθνή δράση.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θέτουν σήμερα επί τάπητος το θέμα επιβολής κυρώσεων στη Λευκορωσία, πρόταση που έχει την πλήρη υποστήριξη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσούλα Φον Ντερ Λέγιεν.

We need additional sanctions against those who violated democratic values or abused human rights in #Belarus.

I am confident today’s EU Foreign Ministers’ discussion will demonstrate our strong support for the rights of the people in Belarus to fundamental freedoms & democracy.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 14, 2020

Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Στέφεν Σάιμπερτ δήλωσε νωρίτερα ότι η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ «έχει σοκαριστεί» από την σύλληψη και κακοποίηση ειρηνικών διαδηλωτών και απαιτεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους. «Κατά την άποψή μας, θα πρέπει να συζητηθούν κυρώσεις εναντίον εκείνων που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», είπε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λευκορωσίας Βλαντίμιρ Μακέι, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ελβετό ομόλογό του, δήλωσε εξάλλου ότι το Μινσκ είναι έτοιμο για «εποικοδομητικό και αντικειμενικό διάλογο» με τους ξένους εταίρους του.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ, AFP, Reuterswww.ert.gr

