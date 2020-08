Ευρωπαϊκή και αμερικανική στήριξη στην Ελλάδα – Συνέχεια των συζητήσεων σε Γαλλία – Γερμανία (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Ευρωπαϊκή και αμερικανική στήριξη στην Ελλάδα απέναντι στην εντεινόμενη τουρκική προκλητικότητα, μετά τη συμμετοχή του Ελληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στο έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πομπέο στη Βιέννη. Ολοι οι συνομιλητές μου συμμερίζονται τη θέση πως η Τουρκία είναι η μόνη υπαίτια για την κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο και οφείλει να αποχωρήσει άμεσα από την ελληνική υφαλοκρηπίδα, κάτι που αποτελεί απαρέγκλιτη προϋπόθεση για να έχουμε αποκλιμάκωση της κατάστασης, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας. Οι συζητήσεις αναμένεται να συνεχιστούν στην άτυπη σύνοδο του Γκίμνιχ, στο Βερολίνο, στα τέλη του μήνα, ενώ στις 20 Αυγούστου η ένταση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας θα τεθεί κατά τη συνάντηση Μακρόν-Μέρκελ στη νότια Γαλλία. Την ίδια ώρα η Τουκία εμφανίζεται ενοχλημένη με την ΕΕ προτρέποντας τους Ευρωπαίους να κάνουν έκκληση για διάλογο και αποκλιμάκωση σε αυτούς που, όπως υποστηριζει, κάνουν προκλητικά βήματα.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι άμεση η ανάγκη μείωσης της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνοντας την ισχυρή σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως η σαφής τοποθέτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιτρέπει την παραμικρή παρερμηνεία, και ευχαρίστησε τον Μάικ Πομπέο γι` αυτή την ξεκάθαρη θέση του υπουργείου του και της αμερικανικής πλευράς.

Ο κ. Πομπέο σε δική του ανάρτηση αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον κ. Δένδια.

Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, γερουσιαστή Τζιμ Ρις (Jim Risch) είχε χθες βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της συνομιλίας τους βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η τουρκική παραβατικότητα, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Πριν τις επαφές με την αμερικανική πλευρά , είχε προηγηθεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, από το οποίο η Αθήνα και Λευκωσία αποκόμισαν την καταδίκη της παράνομης τουρκικής συμπεριφοράς και τη συμπαράσταση εκ νέου των ευρωπαίων εταίρων. Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι ο κατάλογος των κυρώσεων κατά της Τουρκίας καταρτίζεται, ώστε να παρουσιαστεί στην επόμενη συνάντηση στο Βερολίνο, στα τέλη του μήνα. Οι ευρωπαίοι συμφώνησαν ένα option paper να πάει στο τακτικό συμβούλιο.

Όπως έγινε γνωστό ο Πρόεδρος Μακρον θα υποδεχτεί στην καλοκαιρινή κατοικία της Προεδρίας στο Brégançon την Καγκελάριο Μερκελ, στις 20 Αυγούστου, όπου θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, η ένταση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας.

Στις 20 Αυγούστου, ο Πρόεδρος Μακρον θα υποδεχτεί στην καλοκαιρινή κατοικία της Προεδρίας στο Brégançon την Καγκελάριο Μερκελ. Θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, η ένταση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας.

«Απόλυτη αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Καλούμε την Τουρκία να προχωρήσει άμεσα σε αποκλιμάκωση και να επιστρέψει στον διάλογο», ανέφερε στο twitter ο Υπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Αλληλεγγύη, αποκλιμάκωση και διάλογος»

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, σε ανακοίνωσή της μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σημειώνει ότι «τρεις λέξεις αντικατοπτρίζουν το αποτέλεσμα της συζήτησης: αλληλεγγύη, αποκλιμάκωση και διάλογος». «Οι Υπουργοί τόνισαν ότι η σοβαρή επιδείνωση των σχέσεων με την Τουρκία έχει εκτεταμένες στρατηγικές συνέπειες για ολόκληρη την ΕΕ, πολύ πέρα από την Ανατολική Μεσόγειο», σημειώνεται και προστίθεται ότι οι ευρωπαίοι εταίροι τόνισαν ειδικότερα ότι η πρόσφατη ναυτική κινητικότητα από την Τουρκία δεν συμβάλλει στην εξεύρεση λύσης. Αντίθετα, θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό και δυσπιστία, ενώ δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο επικίνδυνων συμβάντων. Υπογράμμισαν ότι ζητήματα που σχετίζονται με την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων και την εκμετάλλευση των πόρων τους μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, με καλή πίστη, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και στην επιδίωξη της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας, και όχι μέσω μονομερών ενεργειών και κινητοποίησης των ναυτικών δυνάμεων.

Ταυτόχρονα, σημειώνεται ότι ο «Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ πρόκειται να προετοιμάσει επιλογές για περαιτέρω κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση που οι εντάσεις δεν μειωθούν» και πως ευρύτερη συζήτηση για τις σχέσεις με την Τουρκία θα πραγματοποιηθεί αργότερα τον Αύγουστο, στο Gymnich, στο Βερολίνο.

Ένας ακόμα ισχυρός παίκτης της ευύτερης περιοχής, η Σαουδική Αραβία, εξήρε τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για την ΑΟΖ.

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν από τη μια κουνά το δάχτυλο περί δήθεν αρνητικών ελληνικών ενεργειών στη Δυτική Θράκη και χρησιμοποιεί εκ νέου εμπρηστική ρητορική για δήθεν ελληνικές επιθέσεις στο «Oruc Reis», από την άλλη όμως «κλειδώνει» τον τερματισμό των ερευνών του σκάφους στις 23 Αυγούστου.

Σε σημερινή ανάρτησή του το τουρκικό ΥπΕξ δηλώνει πως τάσσεται υπέρ του διαλόγου, λέγοντας ωστόσο πως η ΕΕ πρέπει να απευθύνει το κάλεσμά της «σε εκείνους που δεν σέβονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων».

Το τουρκικό ερευνητικό πλοίο, εξακολουθεί να κινείται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όμως άλλαξε πάλι πορεία. Έστρεψε ανατολικά, με αναπτυγμένα τα καλώδια και θέλει 80 ναυτικά μίλια για να εξέλθει της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Παρακολουθείται στενά από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Σημειώνεται ότι στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας από την πρώτη στιγμή κράτησαν χαμηλά τους τόνους για το θέμα της επακούμβησης, ανάμεσα σε ελληνική και τουρκική φρεγάτα. Τονίστηκε από τους επιτελείς ότι η ελληνική ναυτοσύνη και οι επιδέξιοι χειρισμοί του κυβερνήτη της φρεγάτας “Λήμνος” ήταν τα στοιχεία που αποσοβήσαν τα χειρότερα, ενώ η απάντηση στα fake news της Τουρκίας για ζημιές που υπέστη η φρεγάτα, υπήρξε η συμμετοχή της στην ελληνογαλλική άσκηση.

Τις επόμενες ημέρες- όπως ήρθαν τα γαλλικά πλοία- σύμφωνα με πληροφορίες θα δούμε στη Σούδα πλοίο Ειδικων επιχειρήσεων των ΗΠΑ, ενώ τα επιτελεία εργάζονται για πιθανή πραγματοποίηση κοινής εκπαίδευσης.

Πάντως υπάρχουν πληροφορίες ότι ναυτική παρουσία θα έχει και η Αίγυπτος με την αποστολή μονάδας επιφανείας.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Τα κόμματα της αντιπoλίτευσης, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τον πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει ποια είναι η στρατηγική της κυβέρνησής.

“Το έλλειμμα στρατηγικής και η υποταγή και της εξωτερικής πολιτικής στην εύκολη επικοινωνία και στο πρόσκαιρο πολιτικό όφελος εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη χώρα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα” ανέφερε σε άρθρο του στην ΕφΣυν.

Κυβερνητικές πηγές, που κλήθηκαν να σχολιάσουν το άρθρο του Αλέξη Τσίπρα, για το ότι φέρεται από την εφημερίδα της γείτονος να ερμηνεύεται ως δικαίωση των τουρκικών θέσεων σχολίασαν:

«Τί να πούμε…Βρείτε τον κ. Τσίπρα να σας το σχολιάσει».

«Δεν μας εκπλήσσει πια καθόλου, το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση καταγγέλλει τα τουρκικά ΜΜΕ καθημερινά για αδίστακτη προπαγάνδα και fake news, διαρρέει στα Μέσα άρθρα του τουρκικού Τύπου και ζητάει από τον ΣΥΡΙΖΑ εξηγήσεις για την απαράδεκτη κοπτοραπτική του άρθρου του Προέδρου του», σχολίασαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Για αθλιότητα της κυβέρνησης κατά του ΣΥΡΙΖΑ και για πανικό της έκανε λόγο η Κουμουνδούρου. Η ουσία είναι ότι με την έλλειψη εθνικής στρατηγικής η κυβέρνηση μας οδηγεί σε πολύ επικίνδυνες ατραπούς για τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας.

«Είπαμε και επαναλαμβάνουμε στον κύριο πρωθυπουργό, ότι η αντιμετώπιση της κλιμακούμενης τουρκικής επιθετικότητας, χρειάζεται ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική, που δεν διαθέτει, όπως αποδείχθηκε, η σημερινή Κυβέρνηση. Χρειάζεται αρραγές εθνικό μέτωπο και συνεννόηση, όπως επανειλημμένα προτείναμε. Κάτι που ως τώρα δυστυχώς αρνείται», ανακοίνωσε χθες το γραφείο Τύπου του Κινήματος Αλλαγής.

«Οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί και οι ψεύτικες προσδοκίες περί στήριξης της ΕΕ, μαζί με τα “ ευχαριστώ” του Ν. Δένδια προς τον Μ. Πομπέο, αποτελούν πρόκληση για το λαό, αφού ΗΠΑ – ΝΑΤΟ, από κοινού με την ΕΕ, τροφοδοτούν την επιθετικότητα της Τουρκίας σύμφωνα με τα συμφέροντά τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ που προσθέτει:«τα προβλήματα στην περιοχή και η όξυνση της τουρκικής επιθετικότητας ήταν υποβαθμισμένα στην ατζέντα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ».

«Οι λεγόμενες ισχυρές συμμαχίες», συνεχίζει, «που διαφημίζει η κυβέρνηση είναι η πηγή του προβλήματος, γιατί μεγαλώνουν την εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και οξύνουν την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή».

Και καταλήγει: «Μέσα από όλα αυτά τα κυβερνητικά «πήγαινε – έλα» και τη δήθεν “ διπλωματική αντεπίθεση” προετοιμάζεται η οδυνηρή λύση της συνεκμετάλλευσης με δραστήριο ρόλο της Γερμανίας και τη Γαλλίας σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Γι’ αυτό ο λαός μας δεν πρέπει να δείξει καμιά εμπιστοσύνη στις επιλογές της κυβέρνησης, αλλά και των άλλων αστικών κομμάτων, οι οποίοι έχουν εναποθέσει την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας αλλά και την ειρήνη στην περιοχή στο ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ και στις ΕΕ».

Η Ελληνική Λύση καταδικάζει κάθε «διάλογο» για εκχώρηση Ελληνικής Εθνικής Κυριαρχίας, όπως και την απόκρυψη της άθλιας τουρκικής πρόκλησης από την κυβέρνηση.

