Σε πλήρη ετοιμότητα οι ελληνικές δυνάμεις-Νέες προκλητικές δηλώσεις Τσαβούσογλου (video)

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι ελληνικές δυνάμεις μετά τη νέα προκλητικότητα από την Τουρκία. Πλοία του ελληνικού στόλου πλέουν δίπλα στο «Ορουτς Ρέιs», το οποίο έχει εισέλθει εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας ενώ -σε διπλωματικό επίπεδο-το υπουργείο Εξωτερικών διαμήνυσε προς την Άγκυρα ότι η Ελλάδα θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της και δεν θα δεχθεί κανέναν εκβιασμό. Εν τω μεταξύ, την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια κατά τη διάρκεια σύσκεψης που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης το πρωί είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ενώ ενημερώνει και τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια ώρα, συνεχίζει την τακτική της προκλητικότητας η Άγκυρα

Σε πλήρη επιφυλακή οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού προσπάθησαν να παρεμποδίσουν τις όποιες έρευνες επιχειρούσε να κάνει το «Ορούτς Ρέις» εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Το τουρκικό ερευνητικό έχει φτάσει περίπου 50 ναυτικά μίλια εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα τα ελληνικά πλοία δίνουν σήμα προς το «Ορούτς Ρέις» και τα τουρκικά πολεμικά πλοία για να αποχωρήσουν. Από τη νύχτα η Άγκυρα άλλαξε τακτική. Τα τουρκικά πλοία απαντούν στα ελληνικά πολεμικά σκάφη ότι πλέουν εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Ο Πρωθυπουργός είχε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια όπου αποφασίστηκε να ζητηθεί η έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρωί μίλησε τηλεφωνικά με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο ενώ ενημερώνει τηλεφωνικά τους πολιτικούς αρχηγούς για τις νέες τουρκικές προκλήσεις στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε με την Φώφη Γεννηματά, σύμφωνα με πληροφορίες από το Κίνημα Αλλαγής.

Ο κ. Μητσοτάκης χθες ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ για την Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου με την οποία οριοθετούνται οι θαλάσσιες ζώνες των δύο χωρών καθώς και για τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο.

Επίσης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, όπου ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι αντιπαραγωγική και μη αποδεκτή η πολιτική των ίσων αποστάσεων που τηρεί το Σύμφωνο.

Οι τρόποι αντίδρασης συζητήθηκαν χθες σε έκτακτη σύγκληση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό. Παράλληλα δόθηκαν οδηγίες στην ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα να προβεί σε αυστηρό διάβημα προς το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Πάντως πηγές από το Επιτελείο υποστηρίζουν, ότι πρόκειται για ακόμη ένα επικοινωνιακό σόου της Άγκυρας, καθώς χρειάζονται τουλάχιστον δύο μήνες για τη διενέργεια ερευνών.

Ανησυχία για την απόφαση της Τουρκίας, να διεξαγάγει περαιτέρω σεισμολογικές έρευνες, εξέφρασε το Βερολίνο, τονίζοντας ότι αυτή την χρονική στιγμή, είναι σίγουρα το λάθος μήνυμα.

Στενά παρακολουθεί η Ε.Ε. την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, οι οποίες αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ «είναι σε επικοινωνία για την κατάσταση με διάφορους ηγέτες».

Επιπροσθέτως, η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι «η επόμενη Σύνοδος Κορυφής είναι προγραμματισμένη για το Σεπτέμβριο». Ανάμεσα στα ζητήματα που θα συζητηθούν είναι αυτό της Τουρκίας, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν «όσο πλησιάζει η συνάντηση», επισημαίνει η ευρωπαϊκή πηγή.

Να σταματήσει άμεσα τις ερευνητικές δραστηριότητες του «Ορούτς Ρέις», κάλεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τουρκία, διατυπώνοντας νέα ανησυχία για τις ενέργειες της Άγκυρας.

Νέες δηλώσεις Τσαβούσογλου- Συνέχεια στην τουρκική προπαγάνδα

Την πρόθεση της Τουρκίας να εκδώσει και νέες Navtex και για άλλες περιοχές της ανατολικής Μεσογείου ώστε να «φέρει σε πέρας κι άλλες αποστολές» ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Αγκυρας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Αζέρο ομόλογό του. Παράλληλα, εξέφρασε την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της οσο και των Τουρκοκυπρίων στην ανατολική Μεσόγειο.

Από την άλλη, ο Πρόεδρος της Τουρκίας μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου, κάλεσε τις χώρες της Μεσογείου να συνεργαστούν για την εξεύρεση μιας «αποδεκτής φόρμουλας» -όπως τη χαρακτήρισε- που θα προστατεύει τα δικαιώματα όλων. Δήλωσε πως η Τουρκία είναι πάντα έτοιμη να επιλύσει το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου μέσω του διαλόγου σε δίκαιη βάση.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει «να αγνοούν την Τουρκία» και «να την εγκλωβίσουν στις ακτές της» και επανέλαβε ότι μετά από παράκληση της Μέρκελ ανέβαλε τις σεισμικές έρευνες «ως κίνηση καλής θέλησης, όμως η ελληνική πλευρά έδειξε για άλλη μια φορά πως δεν συμπεριφέρεται με φιλικό τρόπο και κατευθύνθηκε σε μια συμφωνία με την Αίγυπτο που δεν έχει καμία νομική βάση».

Την ίδια ώρα, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος Τσαγατάι Ερτζιγές έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Twitter χάρτη που δείχνει πού βρίσκεται το Ορούτς Ρέις (300 χλμ. νότια της Αττάλειας κι εντός των ορίων της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου). Η ανάρτηση του Ερτζιγές προβάλλεται από την ιστοσελίδα της Χουριέτ.

R/V Oruç Reis launched its off-shore survey activity today in the Turkish Continental Shelf declared to UN. Greece makes a big fuss over this activity…………. pic.twitter.com/LnqHuqGxYA

— Çağatay Erciyes (@CErciyes) August 10, 2020

Σύμφωνα με τον χάρτη, το Ορούτς Ρέις κινείται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας της χώρας και στα σύνορα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Ερτζιγές θέτει θέμα Καστελόριζου, λέγοντας πως οι αξιώσεις της Ελλάδας έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, ενώ μέσω του χάρτη, η Άγκυρα προαναγγέλλει έρευνες του Ορούτς Ρέις στην περιοχή που οριοθετήθηκε πρόσφατα στη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο και δη σε ελάχιστη απόσταση από την Κάρπαθο.

«Το Oruc Reis ξεκίνησε τη δραστηριότητα της υπεράκτιας έρευνας σήμερα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα που δηλώθηκε στον ΟΗΕ. Η Ελλάδα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση για αυτή τη δραστηριότητα», ανέφερε ο Έρτσιγες «λόγω ενός ελληνικού νησιού 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων (3,86 τετραγωνικών μιλίων) με το όνομα Καστελόριζο που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα (1,24 μίλια) μακριά από την ηπειρωτική τουρκική χώρα και 580 χιλιόμετρα (360 μίλια) από την ελληνική ηπειρωτική χώρα. Και προσθέτει: «Η Ελλάδα διεκδικεί 40.000 km2 θαλάσσιας περιοχής δικαιοδοσίας λόγω αυτού του μικρού νησιού και επιχειρεί να σταματήσει το Oruc Reis και να μπλοκάρει την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτός ο μαξιμαλιστικός ισχυρισμός δεν είναι συμβατός με το διεθνές δίκαιο. Είναι αντίθετος με την αρχή της ισότητας. Ωστόσο, η Ελλάδα ζητά από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν αυτόν τον ισχυρισμό και να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία να σταματήσει τις νόμιμες υπεράκτιες δραστηριότητές της. Αυτό δεν είναι αποδεκτό και λογικό».

Πηγή: ΕΡΤ

