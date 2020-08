Σε πλήρη ετοιμότητα οι ελληνικές δυνάμεις — Ν. Δένδιας: «Δεν θα ανεχτούμε τετελεσμένα» (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Με το τουρκικό ερευνητικό πλοίο «Oruc Reis» να έχει αλλάξει πορεία και να κινείται πλέον με κατεύθυνση νοτιοανατολική, πιθανώς κατευθυνόμενο προς την Αττάλεια, αλλά πάντως ευρισκόμενο εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα ότι δεν θα ανεχτεί την επιβολή τετελεσμένων στέλνει η Αθήνα.

«Δεν θα υπάρξει ανοχή, η Ελλάδα θα υπερασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα», τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

Με νέο δεδομένο ότι το τουρκικό πλοίο έκανε στροφή 180 μοιρών και δεν αποκλείεται να επιστρέφει στην Ατάλεια, μένει να επιβεβαιωθεί αν τελικά τελειώνει το νέο επικοινωνιακό ταξίδι του «Oruc Reis» στον 28ο Μεσημβρινό, 8 μίλια πριν φτάσει εκεί όπου αρχίζει το όριο της ελληνικής ΑΟΖ, όπως οριοθετήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Ελλάδα και την Αίγυπτο.

Την ίδια ώρα βρισκόταν σε εξέλιξη συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας (Σ.ΑΜ.) υπό την προεδρία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νικολάου Παναγιωτόπουλου, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Αλκιβιάδη Στεφανή και σύσσωμη τη στρατιωτική ηγεσία.

Κατηγορηματικές είναι οι πληροφορίες που φτάνουν στο Επιτελείο οι οποίες λένε ότι το τουρκικό σεισμογραφικό σε καμία περίπτωση δεν διεξάγει έρευνες εντός της Ελληνικής υφαλοκρηπίδας την οποία παραβίασε, ούτε και σε κανένα από τα σημεία που έχει περάσει.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου συνέχισε πάντως τη ρητορική της έντασης προαναγγέλλοντας νέες έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Αθήνα ζητάει έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε για όλες τις εξελίξεις την πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους πολιτικούς αρχηγούς, ενώ συνεχίζει και το μπαράζ επαφών με ξένους αξιωματούχους και ηγέτες. Αλληλεγγύη σε Ελλάδα και Κύπρο εκφράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα.

Το τουρκικό ερευνητικό έχει φτάσει περίπου 50 ναυτικά μίλια εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

«Η Τουρκία επιδιώκει να επιβάλλει τετελεσμένα. Δε θα δεχθούμε τετελεσμένα, δε θα υπάρξει ανοχή στις προσπάθειες της Τουρκίας. Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα» διαμήνυσε ο Νίκος Δένδιας. Κατηγόρησε την Τουρκία ότι αποφάσισε να επιδοθεί «στη γνώριμη παραβατικότητά της» και χαρακτήρισε ανειλικρινείς τις δηλώσεις περί ετοιμότητας για διάλογο. Είχε προηγηθεί σύσκεψη του πρωθυπουργού με τον υπουργό Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου αποφασίστηκε να ζητηθεί η έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης μίλησε τηλεφωνικά με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ενημέρωσε τηλεφωνικά τους πολιτικούς αρχηγούς για τις νέες τουρκικές προκλήσεις στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Ο κ. Μητσοτάκης χθες ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ για την Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου με την οποία οριοθετούνται οι θαλάσσιες ζώνες των δύο χωρών καθώς και για τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο.

Επίσης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, όπου ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι αντιπαραγωγική και μη αποδεκτή η πολιτική των ίσων αποστάσεων που τηρεί το Σύμφωνο.

Οι τρόποι αντίδρασης συζητήθηκαν χθες σε έκτακτη σύγκληση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό. Παράλληλα δόθηκαν οδηγίες στην ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα να προβεί σε αυστηρό διάβημα προς το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Ανησυχία για την απόφαση της Τουρκίας, να διεξαγάγει περαιτέρω σεισμολογικές έρευνες, εξέφρασε το Βερολίνο, τονίζοντας ότι αυτή την χρονική στιγμή, είναι σίγουρα το λάθος μήνυμα.

Να σταματήσει άμεσα τις ερευνητικές δραστηριότητες του «Ορούτς Ρέις», κάλεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Τουρκία, διατυπώνοντας νέα ανησυχία για τις ενέργειες της Άγκυρας.

Από την άλλη, ο Πρόεδρος της Τουρκίας μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου, κάλεσε τις χώρες της Μεσογείου να συνεργαστούν για την εξεύρεση μιας «αποδεκτής φόρμουλας» -όπως τη χαρακτήρισε- . Πρόσθεσε ωστόσο ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει «να αγνοούν την Τουρκία» και «να την εγκλωβίσουν στις ακτές της» .

Την ίδια ώρα, ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος Τσαγατάι Ερτζιγές έδωσε στη δημοσιότητα μέσω Twitter χάρτη που δείχνει πού βρίσκεται το Ορούτς Ρέις (300 χλμ. νότια της Αττάλειας κι εντός των ορίων της συμφωνίας Ελλάδας-Αιγύπτου). Η ανάρτηση του Ερτζιγές προβάλλεται από την ιστοσελίδα της Χουριέτ.

Ο Ερτζιγές θέτει θέμα Καστελόριζου, λέγοντας πως οι αξιώσεις της Ελλάδας έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, ενώ μέσω του χάρτη, η Άγκυρα προαναγγέλλει έρευνες του Ορούτς Ρέις στην περιοχή που οριοθετήθηκε πρόσφατα στη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο και δη σε ελάχιστη απόσταση από την Κάρπαθο.



«Το Oruc Reis ξεκίνησε τη δραστηριότητα της υπεράκτιας έρευνας σήμερα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα που δηλώθηκε στον ΟΗΕ. Η Ελλάδα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση για αυτή τη δραστηριότητα», ανέφερε ο Έρτσιγες «λόγω ενός ελληνικού νησιού 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων (3,86 τετραγωνικών μιλίων) με το όνομα Καστελόριζο που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα (1,24 μίλια) μακριά από την ηπειρωτική τουρκική χώρα και 580 χιλιόμετρα (360 μίλια) από την ελληνική ηπειρωτική χώρα.

Πηγή: ΕΡΤ

