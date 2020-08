Κορονοϊός: Ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια τα κρούσματα παγκοσμίως – Σχεδόν 734.000 οι θάνατοι

Μοιράσου το άρθρο:

Πάνω από είκοσι εκατομμύρια είναι πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό που έχουν καταγραφεί σε διεθνές επίπεδο, τα μισά και πλέον εκ των οποίων έχουν διαγνωστεί στην αμερικανική ήπειρο, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε επίσημες πηγές. Συνολικά, έχουν ανακοινωθεί επίσημα τουλάχιστον 20.002.577 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και 733.842 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19.

Πάνω από τέσσερις στις δέκα περιπτώσεις μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό έχουν διαγνωστεί ως αυτό το στάδιο στις ΗΠΑ και τη Βραζιλία, τις δύο χώρες που πλήττονται περισσότερο στον πλανήτη, με 5.075.678 κρούσματα (163.282 θανάτους) και 3.057.470 μολύνσεις (101.752 θανάτους) αντίστοιχα.

Ο ρυθμός εξάπλωσης της πανδημίας μοιάζει να σταθεροποιείται σε διεθνές επίπεδο, με σχεδόν ένα εκατομμύριο κρούσματα να εντοπίζεται ανά τέσσερις ημέρες από τα μέσα του Ιουλίου.

Πέρασαν 94 ημέρες από την επίσημη ανακοίνωση του πρώτου κρούσματος μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό στην Κίνα ως τα κρούσματα να φθάσουν το ένα εκατομμύριο στην υφήλιο, κατόπιν άλλες 86 ημέρες για να ξεπεραστεί το όριο των 10 εκατομμυρίων επιβεβαιωμένων περιπτώσεων την 28η Ιουνίου. Έκτοτε, ο αριθμός των μολύνσεων που είναι γνωστές διπλασιάστηκε μέσα σε λιγότερο από ενάμιση μήνα.

Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική, η περιφέρεια του κόσμου που υφίσταται το βαρύτερο χτύπημα στον πλανήτη, τόσο σε αριθμό κρουσμάτων μόλυνσης (5.601.470) όσο και σε αριθμό θανάτων (221.281), εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση ταχείας εξάπλωσης της πανδημίας, με 576.583 νέες μολύνσεις να ανακοινώνονται μέσα στις τελευταίες επτά ημέρες.

Ακολουθούν η Ασία (495.663), ο Καναδάς και οι ΗΠΑ (379.017), η Ευρώπη (153.879), η Αφρική (89.644), η Μέση Ανατολή (74.588) και η Ωκεανία (3.372).

Συνολικά, πίσω από τη Λατινική Αμερική, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ έχουν καταγράψει 5.195.417 κρούσματα και 172.300 θανάτους, ενώ ακολουθούν η Ασία (3.493.026, 72.486), η Ευρώπη (3.374.166, 213.484) και η Μέση Ανατολή (1.257.417, 30.363).

Η Αφρική (1.057.730 μολύνσεις και 23.582 θάνατοι), παραμένει η περιοχή του κόσμου που έχει χτυπηθεί λιγότερο μετά την Ωκεανία (23.351, 346). Πάνω από τα μισά κρούσματα σε όλη την ήπειρο έχουν επιβεβαιωθεί στη Νότια Αφρική.

Η Ινδία είναι η χώρα που κατέγραψε τα περισσότερα νέα κρούσματα μόλυνσης την περασμένη εβδομάδα (402.287), μπροστά από τις ΗΠΑ (376.471), που ξεπέρασαν προχθές Κυριακή το όριο των 5 εκατομμυρίων κρουσμάτων επισήμως, τη Βραζιλία (301.745), την Κολομβία (69.830) και το Περού (49.174).

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που ανακοινώνεται επίσημα πάντως δεν αντανακλά παρά μόνο μέρος του πραγματικού, με δεδομένο ότι πολλές χώρες δεν έχουν καν δυνατότητα να κάνουν επαρκή αριθμό τεστ.

AP Photo/Rebecca BlackwellΤουλάχιστον 541 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 στις ΗΠΑ τις προηγούμενες 24 ώρες, ενώ το ίδιο διάστημα επιβεβαιώθηκαν τουλάχιστον 48.405 κρούσματα, με βάση την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, η οποία βασίζεται στις ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών των πολιτειών.

Στη χώρα που υφίσταται μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού στον πλανήτη, ο απολογισμός έχει πλέον φθάσει τους 163.160 θανάτους ενώ οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί είναι 5,11 εκατομμύρια.

Νωρίτερα, το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς έδωσε λίγο διαφορετικό ημερήσιο απολογισμό, κάνοντας λόγο για 457 θανάτους και πάνω από 44.000 μολύνσεις σε 24 ώρες και 163.370 θανάτους συνολικά, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Παρά το γεγονός ότι συνεχίζουν να καταγράφονται σε ημερήσια βάση δεκάδες χιλιάδες μολύνσεις από τον νέο κορονοϊό, ο Ντόναλντ Τραμπ αξίωσε, για πολλοστή φορά, να ανοίξουν τα σχολεία στη χώρα.

Επίσης, η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου μελετά το ενδεχόμενο να απαγορεύεται σε πολίτες και μόνιμους κατοίκους των ΗΠΑ ο επαναπατρισμός τους εάν υπάρχουν «εύλογες» υποψίες πως έχουν προσβληθεί από τον SARS-CoV-2, δήλωσε ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο κατέγραψε άλλους 703 θανάτους και 22.048 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη γιγαντιαία χώρα της Λατινικής Αμερικής έχει πλέον φθάσει τους 101.752 θανάτους επί συνόλου 3.057.470 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί. Η χώρα υφίσταται το δεύτερο βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία στην υφήλιο, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ.

Ειδικοί εκτιμούν ότι τα στοιχεία που ανακοινώνει η κυβέρνηση είναι πολύ υποτιμημένα.

Το υπουργείο Υγείας του Μεξικού ανακοίνωσε ότι τις προηγούμενες 24 ώρες κατέγραψε άλλους 705 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 5.558 κρούσματα.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα των 127 εκατομμυρίων κατοίκων έχει φθάσει ως αυτό το στάδιο τους 53.003 θανάτους επί συνόλου 485.836 μολύνσεων.

Στελέχη της μεξικανικής κυβέρνησης έχουν επισημάνει επανειλημμένα ότι ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό στην πραγματικότητα είναι πολύ υψηλότερος από τα κρούσματα τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις.

Το Μεξικό βρίσκεται στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης ως προς τον αριθμό των θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, πίσω από τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία.

Colombia now has the fourth-highest number of Covid-19 cases in Latin America and on a per-capita basis, the country’s fatality numbers are the worst in the world in recent days

— Bloomberg (@business) August 10, 2020

Η Κολομβία ξεπέρασε το όριο των 13.000 θανάτων από τις 6 Μαρτίου, όταν εντοπιζόταν το πρώτο κρούσμα μόλυνσης από τον νέο κορονοϊό στο κράτος των Άνδεων.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι τις προηγούμενες 24 ώρες κατέγραψε άλλους 312 θανάτους, με τον απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού να φθάνει τους 13.154 θανάτους τους πέντε μήνες της υγειονομικής κρίσης.

Μέχρι χθες η Κολομβία των 50 εκατομμυρίων κατοίκων είχε επιβεβαιώσει 397.623 κρούσματα.

Η κυβέρνηση ενισχύει τη δυνατότητα των υγειονομικών αρχών να κάνουν τεστ, καθώς η ταχύτητα εξάπλωσης του ιού μοιάζει να έχει αυξηθεί αυτόν τον μήνα. Περίπου 1.000 επιπλέον θάνατοι ασθενών διαπιστώθηκαν από την Παρασκευή.

Η Μπογκοτά, η πρωτεύουσα των οκτώ εκατομμυρίων κατοίκων, είναι η κύρια εστία της πανδημίας του κορονοϊού, με το 34,4% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης. Η Κολομβία κατατάσσεται στην 4η θέση ως προς τους αριθμούς των θανάτων και των μολύνσεων στην περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, πίσω από τη Βραζιλία, το Μεξικό και το Περού.

Ακόμη 4 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 τις προηγούμενες 24 ώρες στη Γερμανία, όπου παράλληλα επιβεβαιώθηκαν 966 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στην ισχυρότερη οικονομία της ευρωζώνης ανέρχεται πλέον σε 9.201 θανάτους επί συνόλου 217.293 ανθρώπων που έχουν προσβληθεί, σύμφωνα με το ινστιτούτο, που είναι ειδικευμένο στις λοιμώδεις νόσους.

Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών της Λιβύης επιβεβαίωσε 388 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, εξέλιξη που αυξάνει το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί στη χώρα της βόρειας Αφρικής σε 5.929, επισήμως τουλάχιστον.

Ακόμη πέντε ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19, με το σύνολο των θανάτους να ανέρχεται σε 125.

AP Photo/Channi AnandΟ αριθμός των κρουσμάτων στην Ινδία έφθασε τα 2.268.675, ενώ οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 45.000 για να φθάσουν τους 45.257, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας.

Τις προηγούμενες 24 ώρες καταγράφηκαν 53.601 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον ιό και 871 θάνατοι ασθενών,.

Είναι η 12η συνεχόμενη ημέρα που οι μολύνσεις ξεπερνούν τις 50.000 στην Ινδία.

Συνολικά, τα λεγόμενα ενεργά κρούσματα στη γιγαντιαία χώρα είναι 639.929.

Το ποσοστό ανάρρωσης μεταξύ των ανθρώπων που προσβλήθηκαν από τον κορονοϊό ανέρχεται σε 70%, ενώ το ποσοστό θνητότητας βρίσκεται στο 2% και βαίνει σταθερά μειούμενο.

Ωστόσο, αρκετοί επιστήμονες θεωρούν τα δεδομένα που ανακοινώνει η κυβέρνηση της Ινδίας υποτιμημένα σε σχέση με την πραγματικότητα, ελλείψει επαρκούς αριθμού τεστ.

Οι αρχές στη Βικτόρια, την πολιτεία με τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό στην Αυστραλία, κατέγραψαν μικρή αύξηση των νέων μολύνσεων, δίνοντας τροφή στις ελπίδες που εκφράζονται ότι η κατάσταση σταθεροποιείται αφού το δεύτερο κύμα της πανδημίας τις ανάγκασε να θέσουν ξανά την πόλη της Μελβούρνης σε lockdown.

Οι υπηρεσίες υγείας της Βικτόριας ανακοίνωσαν ότι κατέγραψαν 19 θανάτους και 331 κρούσματα τις προηγούμενες 24 ώρες. Την προηγουμένη, είχαν ανακοινώσει ισάριθμους θανάτους και 322 μολύνσεις.

Ο ημερήσιος απολογισμός των μολύνσεων στη Βικτόρια έφθασε στην κορύφωσή του, τα 725, στις 5 Αυγούστου και βαίνει μειούμενος τις τελευταίες ημέρες, μετά την επιβολή αυστηρού περιορισμού στη Μελβούρνη τη 19η Ιουλίου.

Σε εθνικό επίπεδο, η Αυστραλία καταγράφει περίπου 22.000 μολύνσεις και 332 θανάτους εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Ο απολογισμός αυτός είναι σημαντικά πιο χαμηλός από εκείνους άλλων ανεπτυγμένων κρατών.

Πέραν των δύο μεγαλύτερων πολιτειών, της Βικτόριας και της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο ιός, διαβεβαιώνουν οι αρχές, έχει ουσιαστικά εξαλειφθεί.

Γηροκομείο στη Νέα Ζηλανδία τέθηκε σε lockdown καθώς άνθρωποι που διαμένουν σε αυτό παρουσιάζουν συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού, σύμφωνα με την εφημερίδα New Zealand Herald και τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Stuff.

Το γηροκομείο Village Palms ενημέρωσε συγγενείς για το γεγονός ότι τίθεται σε περιορισμό, σύμφωνα με τη Χέραλντ. Ο γενικός διευθυντής του Τζέιμς Έιμσμπερι εξήγησε ότι «ένας αριθμός φιλοξενούμενων» στο γηροκομείο παρουσιάζει συμπτώματα μόλυνσης που παραπέμπουν στην εποχική γρίπη, αλλά θα μπορούσαν επίσης να σημαίνουν πως έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2. «Τηρούμε απλά το πρωτόκολλο ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος περαιτέρω μολύνσεων», πρόσθεσε.

Η Νέα Ζηλανδία, που κατάφερε να περιορίσει την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού, έχει συμπληρώσει πάνω από εκατό ημέρες χωρίς κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα μόλυνσης.

Πηγές: Γαλλικό Πρακτορείο, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕwww.ert.gr

